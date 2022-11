PS5 chega a 25 milhões de unidades vendidas, mas PS Plus perde usuários

A PS Plus , reformulada em 2022 , não teve um bom resultado em seus primeiros meses: segundo a Sony , foram quase 2 milhões de usuários a menos no serviço. O número vai de encontro ao desempenho do PlayStation 5 ( PS5 ) no mercado, com 25 milhões de unidades vendidas e uma expectativa alta para 2023. Além disso, a fabricante também apontou uma queda de 49% nos lucros da PlayStation, o que estaria relacionado a custos e aquisições, como a compra da desenvolvedora Bungie . Confira a seguir mais detalhes do relatório da Sony sobre o desempenho da PlayStation no último trimestre.

A divisão de jogos e serviços de rede da Sony anunciou uma receita de 720,7 bilhões de ienes (em torno de R$ 25,65 bi, na cotação atual) neste trimestre, um aumento de 12% em relação ao ano anterior e um recorde para um segundo trimestre da empresa. O lucro, no entanto, teve uma queda de 49% para apenas 42,1 bilhões de ienes (por volta de R$ 1,495 mi), o que estaria relacionado ao aumento de custos no desenvolvimento de jogos, aquisições e impacto negativo de taxas de câmbio, segundo a Sony. Apesar da queda nos lucros, o aumento do preço do PS5 em algumas regiões, entre as quais o Brasil ficou de fora, foi responsável pelo acréscimo na receita.

Segundo a Sony, foram enviados às lojas 3,3 milhões de PS5 durante o último trimestre, mesma quantidade vendida no mesmo período do ano anterior. Este número leva o total de vendas do PlayStation 5 (PS5) na primeira metade de 2022 para 5,7 milhões, ainda distante da meta da empresa para esse ano. A Sony planejou vender 18 milhões de unidades neste ano fiscal de 2022, que se encerra em março de 2023, e afirmou que ainda acredita que pode atingir essa meta. De acordo com a empresa, mesmo com o número abaixo da meta, as vendas estão acontecendo conforme o planejado.

Em 2021, a empresa vendeu 11,5 milhões de unidades de console, um número inferior à meta de 14,8 milhões, mas justificado devido à escassez em componentes eletrônicos para a fabricação do PS5. Já em 2023, a meta da Sony é bem mais ambiciosa, com estimativa de 23 milhões de unidades vendidas — o que colocaria o console à frente do PlayStation 4 (PS4) no mesmo período, por exemplo. Há rumores de que novos modelos de PS5 serão lançados no ano que vem, o que aumentaria as vendas.

Queda na PS Plus

Além disso, pelo segundo trimestre seguido, a PS Plus teve quedas em seu número de assinantes. Este é o primeiro trimestre completo desde que a PS Plus teve uma reformulação com os novos níveis Essencial, Extra e Premium, este último substituído pelo plano Deluxe no Brasil e em outras regiões sem streaming na nuvem pela PS Now. A queda de 4% deixa o total de assinantes em 45,4 milhões, porém apesar da diminuição, o rendimento aumentou em 10%, graças aos planos de maior valor como PS Plus Extra, Premium e Deluxe.

Além disso, a PlayStation Network registrou 102 milhões de usuários ativos mensalmente, abaixo dos 104 milhões no ano anterior e 103 milhões no último trimestre, menor marca desde que a Sony passou a divulgar a quantidade de usuários ativos mensais da PSN em 2020. A venda de jogos digitais chegou a 62,5 milhões de unidades, abaixo dos 76,4 milhões planejados. Segundo a empresa, isso aconteceu devido a vendas abaixo do esperado de alguns jogos de empresas terceirizadas.

De acordo com o diretor financeiro da Sony, Hiroki Totoki, houve uma queda no uso da PS Plus por usuários do PlayStation 4 (PS4), enquanto os novos jogadores no PS5 continuam em ascensão. O diretor também atribuiu a baixa ao fato que mais pessoas estão optando por atividades externas após a pandemia. Ele também disse que espera uma recuperação com a chegada de títulos de peso como God of War: Ragnarok e Call of Duty: Modern Warfare 2.