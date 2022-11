PS5: God of War: Ragnarök e outros exclusivos indispensáveis

A lista de jogos exclusivos de Playstation 5 não para de crescer, agora que completamos dois anos do lançamento do console da Sony. Para ajudar quem não acompanha de perto as notícias do mundo dos games, o Submarino traz uma lista de indicações para você curtir seu PS5 neste final de ano, incluindo o mega-lançamento God of War: Ragnarök.

God of War: Ragnarök

Chegou a hora de jogar o novo capítulo da história épica de Kratos, o deus da guerra, ao lado de seu filho, Atreus. Depois dos acontecimentos do primeiro game, reencontramos os dois em meio à profecia descoberta por eles que tem relação com o Ragnarök, o fim dos Nove Reinos na Mitologia Nórdica. O novo game vai explorar paisagens de todos os Nove Reinos, enquanto você enfrenta criaturas perigosas e alguns deuses bem conhecidos dessa mitologia. Atreus, ao seu lado, ganha novas habilidades e usa seus poderes para auxiliar na finalização dos inimigos.

God of War: Ragnarök, que tem lançamento mundial hoje, 9 de novembro, está com nota 94 no agregador de críticas Metacritic, com as resenhas dos jornalistas e profissionais. É a segunda maior nota do ano, atrás apenas de Elden Ring, avaliado com 96 no seu lançamento. O jogo também está disponível para PS4.

The Last of Us - Part 1

Mesmo já existindo uma remasterização bem feita, o estúdio Naughty Dog e a Sony recriaram a aclamada história de Joel e Ellie com todos os recursos e possibilidades da nova geração. O visual e a jogabilidade foram aperfeiçoados e ficaram mais próximos do que encontramos em The Last of Us - Part II (2020).

Se você nunca jogou The Last of Us, essa é a oportunidade perfeita para entrar em um mundo pós-apocalíptico devastado por um vírus que matou a maior parte da população e criou monstros violentos. Além do lançamento do remake, a série da HBO já tem data de lançamento: 15 de janeiro de 2023.

Neste primeiro jogo, você controla Joel, na maior parte do tempo, na tarefa de cruzar parte dos Estados Unidos com a adolescente Ellie, em uma missão que pode trazer alguma esperança de volta ao mundo. Essa versão ainda inclui o capítulo Left Behind, que foi lançado como extra.

Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões

Outro título que tira proveito de todo o poder do PS5 é a Coleção Legado dos Ladrões, que remasteriza Uncharted 4: A Thief's End e Uncharted: The Lost Legacy. Os gráficos foram aprimorados em resolução 4K ou taxa de até 120 frames por segundo. Os dois games são uma ótima introdução para as aventuras e as cenas de ação malucas e intensas da franquia.

Uncharted 4 é o mais cinematográfico da franquia, combinando ação e diálogos bem-humorados do protagonista Nathan Drake. No quarto jogo, que foi vencedor de mais de 150 prêmios em seu lançamento, o caçador de tesouros aposentado é obrigado a retornar ao mundo dos ladrões quando seu irmão reaparece com uma chance de encontrar o tesouro perdido do capitão Henry Avery.

Em The Lost Legacy, uma antiga parceira de Nathan, Chloe Frazer, é a protagonista. Ela precisa recrutar uma famosa mercenária para recuperar um antigo artefato que tem relação com Ganesha, o deus da sabedoria e da fortuna.

Horizon Forbidden West

A sequência de Horizon Zero Dawn teve seu lançamento ofuscado por Elden Ring, no começo do ano, mas tenha certeza que esse é mais um jogo imperdível entre os exclusivos da Sony. Meses depois dos eventos do primeiro jogo, em Horizon Forbidden West, a jovem Aloy busca mais respostas para restaurar o processo de terraformação em um mundo devastado num futuro distante.

Nesse RPG de ação em um mundo aberto e rico em vida e detalhes, a protagonista precisa enfrentar uma nova peste que começa a devastar a natureza, explorando as ruínas de uma civilização que não existe mais, além de recrutar novos companheiros para sua luta e encarar máquinas e inimigos que parecem ter um nível de poder desconhecido.

Marvel's Spider-Man Miles Morales - Edição Ultimate

Imperdoável ter um PS5 e não se balançar pelas ruas de Nova York em alta velocidade, usando seus lançadores de teia.

A edição Ultimate traz a aventura original do Homem-Aranha para PS4, totalmente remasterizada para a nova geração, e o novo jogo de Miles Morales, o adolescente que também ganha super-poderes aracnídeos e, nesse universo dos games, acaba se tornando um pupilo de Peter Parker - até ter de se provar como um herói de verdade.

O PS5 torna possível passear por toda a cidade de Nova York com gráficos lindos, efeitos de reflexos e luzes impressionantes, movimentação dos personagens sem queda na qualidade visual e praticamente nenhuma tela de carregamento.

Gran Turismo 7

O game de corrida exclusivo de Playstation comemora 25 anos da franquia com a maior e mais completa experiência automobilística. Gran Turismo 7 tem detalhes minuciosos dos carros, mecânicas de simulador e até o aval de nomes como Lewis Hamilton. Ainda assim, os inexperientes também conseguem aproveitar a diversão.

Returnal

Outro exclusivo que explora todo o potencial da nova geração de videogames é Returnal. O jogador acompanha Selene, uma astronauta que se descobre presa em um loop temporal, em um planeta alienígena, e precisa desvendar os mistérios de uma civilização antiga para quebrar esse ciclo.

O game evolui as regras do estilo "roguelike", em uma perspectiva de tiro em terceira pessoa, com muita ação. Aqui, sempre que Selene morre, ela é obrigada a retomar sua jornada do início, perdendo alguns itens, mas ganhando conhecimento sobre as ameaças e os caminhos. Também é possível jogar com amigos de forma online.

Ratchet & Clank: Em Uma Outra Dimensão

Em um tom mais divertido, você pode apostar na nova aventura de Ratchet e Clank. Dessa vez, o vilão Dr. Nefarious se apossou de uma arma que permite viajar entre dimensões alternativas, levando a dupla a novas realidades e a conhecer uma nova lombax, Rivet.

A jogabilidade tem muitos tiroteios cartunescos e armas inusitadas, com o acréscimo da mudança de cruzar espaços e dimensões, explorando todo o poder gráfico do PS5.

Acesse o Submarino para pesquisar mais sobre videogames e para conhecer outros jogos. Você pode comprar pelo site ou baixar o app Submarino no seu celular.