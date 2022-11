PS5 Slim: Rumor indica novo console em 2023 com leitor de disco separado

Um " PS5 Slim" poderá ser lançado em setembro de 2023, segundo rumores que apontam para o lançamento de uma versão menor do console da Sony . De acordo com fontes anônimas, além da mudança no tamanho, o novo modelo supostamente terá design exterior diferenciado e leitor de disco separável. Mas, ao que parece, o produto não receberá a nomenclatura "Slim", como de costume em versões compactas do PlayStation 2 (PS2), PlayStation 3 ( PS3 ) e PlayStation 4 ( PS4 ). Ainda assim, a novidade seria uma opção para reduzir custos de transporte e fabricação. Veja mais a seguir:

1 de 2 PS5 deve ter versão menor já em 2023; veja detalhes — Foto: Rubens Achilles/TechTudo PS5 deve ter versão menor já em 2023; veja detalhes — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Segundo o rumor, a Sony estaria tentando reduzir o tamanho do PlayStation 5 (PS5) para diminuir custos, algo que já foi visto em modelos anteriores, chamados internamente de Chassis "B" e "C". O novo console, de acordo com as fontes, estaria sendo chamado de Chassi "D" e teria produção iniciada em abril de 2023 para chegar às lojas em setembro.

Entre as possíveis novidades, estaria um leitor de disco destacável, que permitiria reduzir o tamanho do corpo do videogame e ofereceria uma opção para usuários realizarem upgrade na versão digital e mais barata do console.

2 de 2 Versões disponíveis do PS5 foram chamadas 'Chassi B' e 'Chassi C'; modelo menor apareceria como 'Chassi D' — Foto: Divulgação/Sony Versões disponíveis do PS5 foram chamadas 'Chassi B' e 'Chassi C'; modelo menor apareceria como 'Chassi D' — Foto: Divulgação/Sony

Ainda de acordo com os rumores, a nova versão do PlayStation 5 (PS5) utilizará um processo de fabricação mais avançado para criar o mesmo circuito já disponível atualmente, porém menor. Com o circuito mais leve, menos energia seria utilizada e, consequentemente, haveria menor produção de calor — o que também reduziria a necessidade de dissipar a temperatura do produto.