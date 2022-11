Qual MacBook comprar em 2022? Cinco modelos à venda no Brasil

Comprar um MacBook pode ser o objetivo de algumas pessoas na Black Friday 2022 . Os laptops da Apple costumam chamar atenção com bons recursos e eficiência suficiente para aguentar as tarefas do dia a dia. Lançado em junho deste ano, o MacBook Pro com chip M2, por exemplo, vem equipado com um processador próprio da Apple e promete até 20 horas de bateria. Além do varejo online, os modelos mais atuais de MacBook estão à venda no site oficial da empresa, mas apenas em suas versões com os chips de fabricação própria.

As opções mais antigas, com processadores da Intel, ainda podem ser encontradas no varejo online, mas com certa dificuldade. O fim da parceria entre as fabricantes foi anunciado pela maçã em 2020. Na época, a Apple revelou que seu objetivo era aumentar o desempenho dos computadores sem subir o consumo energético, além de oferecer outras melhorias na performance e mais recursos. A seguir, confira cinco modelos de MacBook para comprar em 2022.

1 de 6 MacBook Air com M2 da Apple — Foto: Divulgação/Apple MacBook Air com M2 da Apple — Foto: Divulgação/Apple

Atualmente, o modelo mais barato vendido pela Apple é o MacBook Air com chip M1. Com tela retina de 13,3 polegadas, o computador portátil conta com o primeiro chip de fabricação própria da empresa. Seu desempenho é resultado da combinação do processador de oito núcleos com a GPU de sete núcleos. O MacBook Air trabalha com a memória unificada de até 16 GB, facilitando a transmissão de dados entre diferentes serviços. Sua capacidade de armazenamento pode chegar até 2 TB em SSD.

2 de 6 MacBook Air com chip M1 é opção para a Black Friday — Foto: Reprodução/Amazon MacBook Air com chip M1 é opção para a Black Friday — Foto: Reprodução/Amazon

Em comparação aos modelos com processadores da Intel, o MacBook Air é mais silencioso, consumindo quase 60% menos de energia durante o uso. Sua bateria aguenta até 15 horas de navegação sem conexão com a internet, e a Apple afirma que o notebook pode durar até 18 horas longe do carregador. A presença de portas USB-C com Thunderbolt 3, entrada para fone de ouvido e sensor Touch ID também são alguns diferenciais do aparelho. O computador portátil é listado no site oficial a partir de R$ 11.599. Na Amazon, o consumidor pode encontrar o modelo por R$ 6.975.

2. MacBook Air (M2)

A versão atualizada do MacBook Air foi revelada em junho deste ano. Dentre as novidades, estão o novo chip M2, que aumentou o desempenho energético do notebook, além da fluidez e da potência em conteúdos gráficos. Nas suas especificações, é possível ver que a Apple manteve a CPU de oito núcleos, mas agora combinada com uma GPU de dez núcleos.

Outra mudança é que agora é possível ter até 24 GB de memória unificada com até 2 TB de armazenamento SSD. Portas USB-C com Thunderbolt 4, entrada para fone de ouvido e sensor Touch ID também aparecem nessa versão do dispositivo

3 de 6 MacBook Air com M2 foi lançado em 2022 — Foto: Divulgação/Apple MacBook Air com M2 foi lançado em 2022 — Foto: Divulgação/Apple

No design, o notebook da Apple também ficou mais fino e leve, com tela maior de 13,6 polegadas e ganhou melhorias na câmera e na bateria. O modelo do MacBook Air com M2 ganhou uma porta extra para o carregador MagSafe, mas sem mudanças significativas na capacidade da bateria — que permanece com até 18 horas de duração longe do carregador. Durante o lançamento, o computador portátil foi apresentado custando R$ 13.299, mas na Amazon ele sai por R$ 9.999.

3. MacBook Pro de 13 polegadas (M2)

Ainda em junho deste ano, a Apple apresentou também sua nova linha de modelos MacBook Pro. O notebook super potente da empresa ganhou três versões, entre elas uma com tela retina de 13,3 polegadas, mesmo tamanho que o MacBook Air lançado em 2020. A versão menor do Pro é a única que traz o chip M2 da Apple, baseado em ARM. O dispositivo traz em suas especificações uma CPU de 8 núcleos e GPU de 10 núcleos, além de oferecer até 24 GB de memória unificada, podendo ser configurado para trazer até 2 TB de armazenamento interno.

4 de 6 MacBook Pro com M2 tem 13 polegadas em sua tela — Foto: Divulgação/Apple MacBook Pro com M2 tem 13 polegadas em sua tela — Foto: Divulgação/Apple

Além disso, dos três modelos lançados pela Apple este ano, o MacBook Pro de 13 polegadas é o único que traz Touch Bar e Touch ID, mas tem a pior câmera entre o trio, com gravação apenas em HD. A bateria, no entanto, não deixa a desejar, e oferece 20 horas de duração. Apesar de não ter a entrada para MagSafe, o notebook possui portas Thunderbolt 4 e entrada para fone de ouvido. O MacBook Pro de 13 polegadas é vendido oficialmente por R$ 15.299. No site da Amazon, ele pode ser adquirido por R$ 12.949.

4. MacBook Pro de 14 polegadas

A versão com display intermediário do MacBook Pro conta com tela Liquid Retina XDR de 14 polegadas. O notebook pode ser adquirido apenas com os processadores da Apple lançados no ano passado, ou seja, M1 Pro ou M1 Max. Os chips têm uma CPU com 10 núcleos, GPU com 32 núcleos, 64 GB de memória unificada, aceleração ProRes, e trouxeram melhorias ao consumo de energia do aparelho. O espaço de armazenamento do notebook também cresceu, sendo oferecidos 8 GB.

5 de 6 MacBook Pro conta com uma tela de 14 polegadas — Foto: Foto: Divulgação/Apple MacBook Pro conta com uma tela de 14 polegadas — Foto: Foto: Divulgação/Apple

A bateria do MacBook Pro de 14 polegadas é a pior entre os três modelos disponíveis no site da Apple, mas não chega a ser ruim, já que promete durar até 17 horas longe do carregador. Suas bordas também são mais finas e ele pode atrair o consumidor pela quantidade de portas, o que facilita bastante a vida de quem trabalha com outros equipamentos. Além disso, o notebook da Apple traz não apenas a entrada para carregamento com MagSafe 3, mas também HDMI, slot para cartão SDXC, três portas Thunderbolt 4 (USB-C) e entrada para fones de ouvido. Atualmente, ele custa a partir de R$ 23.699 no site oficial e na Amazon.

5. MacBook Pro de 16 polegadas

Apresentado pela primeira vez em 2021, o MacBook Pro de 16 polegadas, além de ter a maior tela dentre os notebooks (Liquid Retina XDR com 16,2 polegadas), é também o mais pesado, com 2,1 kg. Assim como a versão de 14 polegadas, o notebook conta com a presença do processador M1 Pro ou M1 Max, da Apple. As especificações também são as mesmas do MacBook Pro com display intermediário — ou seja, o aparelho conta com CPU com 10 núcleos, GPU com 32 núcleos, 64 GB de memória unificada e até 8 GB de armazenamento interno.

6 de 6 MacBook Pro 16 polegadas — Foto: Divulgação/Apple MacBook Pro 16 polegadas — Foto: Divulgação/Apple

A quantidade de portas presentes do MacBook Pro de 16 polegadas também segue a versão de 14 polegadas. Ambos suportam até dois monitores externos com resolução de até 6K a 60 Hz (usando o chip M1 Pro) ou até três monitores externos com resolução de até 6K e um monitor externo com resolução de até 4K a 60 Hz, e mais de 1 bilhão de cores (chip M1 Max). Na duração da bateria há uma pequena melhora, já que a Apple promete manter o notebook longe do carregador por até 21 horas. O MacBook Pro de 16 polegadas está disponível no site oficial da fabricante a partir de R$ 28.999. Na Amazon, ele sai por R$ 26.099.

Com informações de Apple

