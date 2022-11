Quem inventou o iPhone? Veja fatos sobre o celular que virou item pop

O iPhone representa uma revolução tecnológica. Quando se pensa no celular da Apple , logo de cara, o que vem à mente é o nome de Steve Jobs . No entanto, o cofundador da empresa não inventou o iPhone sozinho. Seu grande feito foi observar o mercado e perceber a alta demanda por smartphones. Com isso, Jobs logo apostou nessa ideia ao reunir uma série de tecnologias já disponíveis na época para "reinventar o telefone".

A gigante americana anunciou oficialmente o produto em 9 de janeiro de 2007, mas o lançamento no mercado dos Estados Unidos veio alguns meses depois, em 29 de junho daquele mesmo ano. Nas linhas a seguir, descubra um pouco mais da história do iPhone e suas curiosidades.

2 de 5 Várias cores de iPhone 14, a linha mais recente da Apple — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Várias cores de iPhone 14, a linha mais recente da Apple — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Desde o lançamento do primeiro iPhone, Steve Jobs demonstrava convicção num produto absolutamente irresistível e com potencial revolucionário. “Hoje, a Apple vai reinventar o telefone”, afirmou à época. A base desta afirmação era a tecnologia multitouch, em que a tela sensível ao toque pode ser manuseada com vários dedos e sem depender de botões físicos. Com isso, a Apple ditou as tendências no ramo de smartphones e influenciou todo mundo.

Pode parecer uma insanidade, mas a Apple não produziu as tecnologias de que dispõe o primeiro iPhone. O produto contava com uma série de recursos criados há décadas e que evoluíram a partir do esforço de diversas empresas e instituições de pesquisa do ramo da tecnologia. Nesse sentido, o grande mérito da fabricante foi conseguir utilizar esses componentes em apenas um aparelho de forma inovadora.

3 de 5 Steve Jobs e o primeiro iPhone lançado em 2007 — Foto: Divulgação/Apple Steve Jobs e o primeiro iPhone lançado em 2007 — Foto: Divulgação/Apple

A tecnologia da tela sensível ao toque, por exemplo, foi criada na década de 1960 por Eric Johnson, engenheiro da Royal Radar Establishment, uma instituição do governo britânico. Com o passar dos anos, a capacidade de utilizar os dedos no display se desenvolveu por estudos liderados pelo MIT. A partir de 1998, a companhia FingerWorks criou vários produtos com essa função. Ela foi vendida para a Apple em 2005.

Outra tecnologia da época foi a tela de LCD. Embora os modelos recentes contem com o display OLED, chamada comercialmente de Super Retina XDR, as versões anteriores ao iPhone X traziam a tela de cristal líquido. Nenhuma das duas variações de tela foram idealizadas pela empresa. O LCD foi revelado nos anos 1960, pelo norte-americano George H. Heilmeier. Ao passo que o OLED vem sendo produzido desde o final dos anos 80 pelas empresas Pioneer, Kodak e Sanyo.

4 de 5 Os modelos iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max trazem as telas Super Retina XDR — Foto: Reprodução/Apple Os modelos iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max trazem as telas Super Retina XDR — Foto: Reprodução/Apple

Diferentemente de outros modelos da época como BlackBerry, Moto Q, Nokia 62 e Palm Treo, a Apple pensou de forma distinta. Os produtos da empresa da maçã foram desenvolvidos numa lógica de ecossistema digital. É por isso que, desde o começo, o iPhone integra iOS, iTunes e outros aplicativos nativos.

5 de 5 iPhone 3G primeiro telefone da Apple que chegou ao Brasil — Foto: Divulgação/Apple iPhone 3G primeiro telefone da Apple que chegou ao Brasil — Foto: Divulgação/Apple

O primeiro modelo a desembarcar no Brasil foi o iPhone 3G, em 2008. Hoje em dia, a Apple já lançou quase 40 variações do smartphone, que conquistaram uma legião de fãs. Os mais recentes deles foram apresentados em setembro de 2022, na sede da companhia em Cupertino, nos Estados Unidos. A nova geração conta com o iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone Pro e o iPhone 14 Pro Max.

Ao longo de toda a história, a Apple conta com números impressionantes. Segundo o atual CEO da empresa, Tim Cook, atualmente existem mais de 1 bilhão de iPhones ativos em todo o mundo. Ele ainda afirmou que ao todo já foram vendidos mais de 2 bilhões de telefones da empresa nos últimos 15 anos.

Com informações de Mac Rumors