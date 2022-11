Quer um notebook gamer? Veja como comprar o ideal na Black Friday

Comprar um notebook gamer na Black Friday 2022 pode ser uma boa oportunidade para quem quer investir em um aparelho de bom custo-benefício. Marcas como Acer , Asus , Dell e Lenovo contam com diversas opções de laptops que podem agradar desde quem joga de forma casual até jogadores experientes. Antes da compra, no entanto, é preciso ficar atento a alguns detalhes para escolher o modelo certo. Além do preço, especificações como memória , processador e placa de vídeo podem ser determinantes para ter uma boa experiência com um notebook.

No mercado brasileiro, é possível encontrar modelos de entrada por a partir dos R$ 4.199. Para quem busca uma experiência mais imersiva, vale considerar investir em um modelo um pouco mais caro. Para te ajudar a entender o que procurar em um notebook gamer, o TechTudo preparou uma lista com os principais pontos para ficar de olho na hora da compra.

1 de 3 Além de possuir placa de vídeo dedicada, o Acer Gamer Nitro 5 conta com três portas UBS 3.2 — Foto: Foto: Divulgação/Acer Além de possuir placa de vídeo dedicada, o Acer Gamer Nitro 5 conta com três portas UBS 3.2 — Foto: Foto: Divulgação/Acer

O que vai jogar?

Antes de escolher qual notebook gamer comprar, é importante considerar quais tipos de jogos você vai jogar. Assim, será possível definir, de uma maneira mais assertiva, qual é a configuração ideal para seu notebook. Enquanto jogos como MOBAs e RTS tendem a exigir especificações mais simples, games competitivos podem requerer um hardware mais avançado.

Dependendo do tipo de jogo, ainda é preciso considerar com mais cautela o armazenamento do notebook. Jogos single player com foco em narrativa, por exemplo, normalmente pedem um espaço de armazenamento maior.

Processadores

Os processadores estão entre os componentes mais importantes ao jogar em um notebook, sendo muito exigidos, principalmente, em títulos de mundo aberto ou mesmo em games competitivos. Dentre as soluções da Intel, é interessante considerar os processadores Intel Core i5 ou superior, de preferência dos chips da série H, que são os que prometem melhor desempenho, com clocks e frequências mais altas.

Para quem prefere os processadores da AMD, vale observar que não existem muitas opções de notebooks voltados ao público gamer com processadores da fabricante. No entanto, assim como acontece com os processadores Intel, a série H também representa as melhores opções, disponíveis na linha AMD Ryzen.

Memória

Normalmente os notebooks para jogos já contam com um volume maior de RAM, o que é essencial para um melhor desempenho dos dispositivos. Sempre que possível, opte por modelos que tragam ao menos 16 GB de RAM, já que esse é um valor que regularmente aparece nas exigências de jogos modernos.

Adicionar mais RAM a um notebook, em muitos casos, é um procedimento bem simples. Então, caso apareça alguma oferta de notebook gamer com um volume de RAM menor, como 8 GB, por exemplo, pode ser interessante considerar se vale a pena comprar módulos de RAM à parte.

2 de 3 Dell G15 vem com uma placa de vídeo dedicada GeForce GTX 1650 — Foto: Divulgação/Dell Dell G15 vem com uma placa de vídeo dedicada GeForce GTX 1650 — Foto: Divulgação/Dell

Placa de vídeo (GPU)

Outro componente essencial para ter uma melhor experiência em jogos é a placa de vídeo dedicada. Como o nome sugere, esse elemento é destinado ao processamento gráfico, que traz processador e memória independentes da CPU e RAM do sistema.

No mercado brasileiro, a maior parte dos notebooks gamerscontam com placas de vídeo dedicadas da Nvidia, como GTX 1050, GTX 1650, RTX 3050 e RTX 3060. Presente em modelos como Acer Nitro, Lenovo Ideapad L340 entre outros, a GTX 1050 é uma GPU de entrada, oferecendo performance para jogos mais leves e com níveis gráficos intermediários.

A GTX 1650 também é uma placa de vídeo de entrada, mas com 4 GB de memória de vídeo, que promete entregar um pouco mais de qualidade, permitindo a exploração de mais texturas e efeitos visuais. A placa aparece em muitos modelos de notebooks disponíveis no mercado brasileiro, como Lenovo Gaming 3i, Acer Aspire Nitro 5 e outros.

Já RTX 3050 e RTX 3060 são placas mais modernas, que garantem um desempenho considerável em relação às outras soluções apresentados anteriormente. Além disso, elas são compatíveis com recursos como Ray Tracing, que aprimora a iluminação em jogos e aplicações, e suportam DLSS, que é um recurso que utiliza deep learning para otimizar o desempenho das placas e proporcionar um frame rate mais alto.

Tela

O display em um notebook gamer também é um elemento fundamental. Optar por modelos que tragam maior resolução e taxa de atualização, por exemplo, pode fazer com que os jogadores obtenham uma jogabilidade muito mais fluida.

A maior parte dos notebooks gamer conta com telas Full HD com 15,6 polegadas. Há, ainda, alguns modelos que contam também com painéis com taxa de atualização de 120, 144 e até 165 Hz. Esta taxa de atualização mais alta é importante principalmente em jogos competitivos, que exigem um display ou o investimento em um monitor externo.

Opções disponíveis

Para quem busca uma opção gamer mais econômica, o Lenovo Gaming 3i é um notebook equipado com processador Intel Core i5 10300H, 8 GB de memória RAM e placa de vídeo GTX 1650, que aparece no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 4.999 na versão com Linux. O equipamento possui ainda um display de 15,6 polegadas com resolução Full HD e armazenamento em SSD de 256 GB.

Já para usuários que preferem AMD, o Acer Nitro AN515-44-R4KA, é uma opção com processador AMD Ryzen 7 4800H, 8 GB de memória RAM, armazenamento em SSD de 512 GB e placa de vídeo GTX 1650. O modelo traz, ainda, Windows 11 e display de 15,6 Full HD com 144 Hz, e está disponível no varejo online por a partir dos R$ 4.799.

3 de 3 Bateria do IdeaPad Gaming 3i promete durabilidade de até 9,6 horas — Foto: Divulgação/Lenovo Bateria do IdeaPad Gaming 3i promete durabilidade de até 9,6 horas — Foto: Divulgação/Lenovo

