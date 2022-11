Razer lança novo controle profissional customizável para PS5

O Wolverine V2 Pro já está em pré-venda na loja oficial da Razer pelo preço de US$ 249,99 (cerca de R$ 1,2 mil). O envio, de acordo com o portal da empresa, deve ocorrer a partir de 31 de dezembro deste ano. Vale lembrar que ainda não há previsão sobre um lançamento oficial do controle no Brasil.

A Razer faz questão de destacar a velocidade e a precisão do Wolverine V2 Pro. De acordo com a empresa, seus botões mecha-tátil precisam de apenas 0,65 de deslocamento para que o comando específico seja ativado. Em comparação com os controles mais conhecidos no mercado com botões de membrana média, trata-se de uma distância 30% menor. Vale destacar que a tecnologia da Razer promete melhorar a sensação tátil, o que pode ser uma grande diferença em um cenário mais competitivo.