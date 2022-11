Razr 2022 vs Razr 2020: o que muda no sucessor do Motorola V3

O Motorola Razr 2022 é um celular Motorola que sucede o Motorola Razr 2020 , smartphone dobrável da empresa inspirado no clássico V3 . Os dois produtos trazem características bem parecidas, como é o caso da conectividade 5G e do display externo. Por outro lado, câmera e processador são pontos que diferem entre os celulares . Confira o que muda entre os dois dispositivos no comparativo a seguir.

O Razr 2020 chegou ao mercado brasileiro pelo preço inicial de R$ 8.999 nas seguintes cores: rosê, granito polido e mercúrio líquido. Já o Razr 2022 ainda não foi anunciado no mercado nacional. Na Europa, no entanto, o dobrável custa 1.199 euros (equivalente a R$ 6.310) e já está disponível, ao menos por enquanto, na cor preto acetinado.

2 de 8 Motorola lançou o Razr 2022 com atualizações importantes — Foto: Reprodução/Motorola Motorola lançou o Razr 2022 com atualizações importantes — Foto: Reprodução/Motorola

Tela e design

3 de 8 Motorola Razr 2022 teve design redesenhado — Foto: Reprodução/Motorola Motorola Razr 2022 teve design redesenhado — Foto: Reprodução/Motorola

A tela do Razr 2022 ficou não apenas maior, como mais larga que a do irmão da geração passada. São 6,7 polegadas contra 6,2 do Razr 2020. A tecnologia do display dos dois dispositivos é o P-OLED, mas a taxa de atualização da tela do modelo deste ano ganhou um salto bastante significativo. Enquanto a versão lançada em 2020 suportava o máximo de 90 Hz, o Razr 2022 alcança 144 Hz — característica incomum, mesmo em aparelhos mais sofisticados. A tecnologia garante animações de sistema mais fluidas e reprodução de gráficos em jogos mais suaves.

Vale lembrar ainda que, quando fechados, os dois dispositivos ostentam um pequeno painel G-OLED. Por meio dele, o usuário pode checar prévias de notificações. A telinha também é útil para que o usuário se veja caso queira tirar uma selfie com a câmera principal traseira. Nos dois produtos, o painel externo conta com 2,7 polegadas, mas a moldura é um pouco mais arredondada no modelo mais antigo.

Motorola Razr 2020 tem design mais próximo do V3 — Foto: Divulgação/Motorola

Como é possível observar, a carcaça do Razr 2022 sofreu algumas intervenções estéticas, como na parte traseira, que ganhou novo desenho com o módulo de câmeras duplo, não mais centralizado. Na tela principal, o entalhe sai de cena para dar lugar a um furo discreto para abrigar a câmera. Para evitar riscos e arranhões, a Motorola equipa ambos com Gorilla Glass 5. Por outro lado, não há nenhuma certificação de resistência à água — apenas a proteção oleofóbica padrão.

Câmeras

4 de 8 Razr 2022 ganhou uma câmera extra — Foto: Reprodução/Motorola Razr 2022 ganhou uma câmera extra — Foto: Reprodução/Motorola

A Motorola ressaltou bastante o desempenho fotográfico da linha, em especial do modelo de 2022. Isso porque o produto mais recente da marca americana ganhou uma lente extra. O conjunto de câmeras do Razr 2020 é o seguinte:

Principal de 48 MP (f/1.7)

Frontal de 20 MP (f/2.2)

Já o arrojo fotográfico do Razr 2022 fica assim:

Principal de 50 (f/1.8)

Ultra wide de 13 MP (f/2.2)

Frontal de 32 MP (f/2.4)

É preciso ressaltar que a quantidade maior de megapixels não significa necessariamente fotos melhores, mas a presença de uma lente ultra wide no modelo 2022 é um recurso interessante que oferece novas possibilidades ao usuário. Para vídeos, o modelo mais novo ganhou suporte à gravação em 8K, contra 4K da geração passada. Na câmera de selfies, os dois suportam gravação em Full HD, ao máximo de 60 quadros por segundo.

Desempenho e armazenamento

5 de 8 Motorola Razr 2020 tem desempenho muito bom, mas não o suficiente para bater de frente com o Razr 2022 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Motorola Razr 2020 tem desempenho muito bom, mas não o suficiente para bater de frente com o Razr 2022 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O processador que equipa o Razr 2022 ganhou um enorme salto em relação ao irmão da geração passada. Agora, o componente é um Snapdragon 8 Plus Gen 1 da Qualcomm, que promete bom desempenho em tarefas mais exigentes. O chip tem oito núcleos de até 3,19 GHz de velocidade. Enquanto isso, o Razr 2020 oferece um Snapdragon 765G, também de oito núcleos, com velocidade de clock máxima de 2,4 GHz.

Na prática, os dois são capazes de rodar com fluidez quaisquer apps ou jogos disponíveis hoje na Google Play Store e vão continuar assim por um bom tempo. A superioridade do Razr 2022 em relação ao irmão mais velho garante que ele consiga ter uma vida útil bem maior e possa competir com outros grandes nomes do mercado, como Galaxy Z Fold 4 — o dobrável da Samsung.

Para multitarefas, a ficha técnica dos dois smartphones menciona 8 GB de RAM, enquanto o modelo mais recente conta também com uma outra versão equipada com 12 GB. O armazenamento interno dos dois celulares não devem desagradar: o Razr 2022 disponibiliza opções com 128, 256 e 512 GB. O modelo mais antigo oferece apenas 256 GB. Nenhum dos dois oferece compatibilidade para cartão micro SD.

Bateria

6 de 8 Motorola Razr 2022 tem bateria melhorada e carregamento ainda mais rápido — Foto: Reprodução/Weibo Motorola Razr 2022 tem bateria melhorada e carregamento ainda mais rápido — Foto: Reprodução/Weibo

Este é um ponto negativo do Razr 2020. Enquanto a maioria dos topos de linha oferecem mais de 4.000 mAh de capacidade, a Motorola colocou uma célula de 2.800 mAh — que dificilmente chega ao fim do dia com uso constante. A explicação para um valor tão abaixo da média se deve às próprias limitações na construção de um dispositivo desse tipo. No Razr 2022, a fabricante conseguiu melhorar a autonomia energética com um componente de 3.500 mAh.

Os dois contam com tecnologia de carregamento rápido, mas a velocidade de recarga do Razr 2022 é mais rápida por suportar até 30 W, contra 15 W do irmão Razr 2020. A fabricante ainda promete um melhor gerenciamento de bateria nos modelos. Vale mencionar que a fabricante manda o carregador e o cabo USB-C na caixa dos dois dispositivos.

Versão do Android

7 de 8 Razr 2020 ainda não teve confirmação oficial para o Android 13 — Foto: Reprodução/Motorola Razr 2020 ainda não teve confirmação oficial para o Android 13 — Foto: Reprodução/Motorola

O Razr 2020 chegou ao mercado com o Android 10, enquanto o Razr 2022 sai da caixa com a com o Android 12. A Motorola já informou que o modelo deste ano receberá a versão mais recente do sistema operacional do Google, o Android 13. Mas até o momento da publicação desta matéria não há confirmação oficial para o modelo de 2020.

O Android 12 nos dispositivos Motorola utiliza a interface MyUX, de desenvolvimento da própria fabricante, que permite algumas personalizações de ícones e widgets. O visual pode ser personalizado em detalhes pelo usuário.

Recursos adicionais

8 de 8 Tela externa pode ser personalizada para notificações e mostradores de relógio diferenciados — Foto: Reprodução/Motorola Tela externa pode ser personalizada para notificações e mostradores de relógio diferenciados — Foto: Reprodução/Motorola

As funções adicionais não mudam muito entre os dois produtos Motorola. Eles trazem recursos como leitor de impressões digitais (na lateral no Razr 2020 e na tela no Razr 2022) e NFC, que permite realizar pagamento por aproximação. O Razr 2022 tem Bluetooth 5.2, um padrão um pouco mais avançado que o Bluetooth 5.1 do irmão de 2020. Sensores básicos, como acelerômetro e GPS, também marcam presença nos dois produtos da companhia.

Além do tradicional Wi-Fi, que segue o padrão 802.11 a/b/g/n/ac, os dois smartphones da Motorola contam com internet 5G, que chegou há pouco tempo às capitais brasileiras e promete velocidades ainda maiores de download e upload.

Vale ressaltar que as telas externas dos dois dobráveis Motorola contam com recursos interessantes. É possível visualizar a prévia das notificações e adicionar widgets de previsão de tempo ou tarefas, por exemplo. Além disso, a interface possibilita que o usuário personalize os mostradores de relógio que mais se adequem ao seu estilo.

Preço

O Razr 2020 chegou ao mercado brasileiro pelo preço inicial de R$ 8.999 nas seguintes cores: rosê, granito polido e mercúrio líquido. Já o Razr 2022 ainda não foi anunciado no mercado nacional. Na Europa, a dobrável custa 1.199 euros (equivalente a R$ 6.310) e está disponível, ao menos por enquanto, na cor preto acetinado.

Compare a ficha técnica dos smartphones

Motorola Razr 2022 vs Motorola Razr 2020 Razr 2020 Razr 2022 Lançamento setembro de 2020 agosto de 2022 Preço de lançamento R$ 8.999 1.199 euros (equivalente a R$ 6.310) Preço atual a partir de R$ 3.999 - Tela 6,1 polegadas 6,7 polegadas Resolução de tela Full HD+ (2.142 x 876 pixels) Full HD+ (2400 x 1080 pixels) Tela externa 2,7 polegadas (600 x 800 pixels) 2,7 polegadas (573 x 800 pixels) Processador Snapdragon 765G (Qualcomm) Snapdragon 8 Gen 1 (Qualcomm) Memória RAM 8 GB 8 GB e 12 GB Armazenamento 256 GB 128 GB, 256 GB ou 512 GB Cartão de memória sem suporte sem suporte Câmera traseira 48 MP (f/1.7) dupla, 50 MP (f/1.8) + 13 MP (f/2.2) Câmera frontal 20 MP (f/2.2) 32 MP (f/2.4) Sistema operacional Android 10 + MyUX, com atualização para o Android 12 Android 12 + MyUX, com atualização para o Android 13 Bateria 2.800 mAh 3.500 mAh Dimensões e peso 169.2 x 72.6 x 7.9 mm; 192 gramas 167 x 79.8 x 7.6 mm; 200 gramas Cores vermelho, branco, preto, azul e rosa azul e branco

Com informações de Motorola