Realme 10 Pro: celular é lançado com câmera de 108 megapixels

A Realme anunciou, nesta quinta-feira (17), o lançamento dos novos smartphones Realme 10 Pro e 10 Pro+, ambos com tela de 6,7 polegadas e câmera principal de 108 megapixels. A versão “Plus” também tem como um dos principais atrativos o processador Mediatek Dimensity 1080, contra o Qualcomm Snapdragon 695 do outro modelo. A nova linha estará disponível na China "em breve", de acordo com o site 91Mobiles, pelo preço inicial de 1.599 Yuan, ou cerca de R$ 1.207 de acordo com a cotação atual, sem os impostos.

O Realme 10 Pro possui um display de LCD com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz, novo padrão utilizado por celulares topo de linha. Ele tem as opções de memória RAM entre 8 GB ou 12 GB, e armazenamento interno entre 128 GB ou 256 GB. Além disso, possui bateria de 5.000 mAh, porta USB Tipo C para recarga e vem com carregador rápido de 33 W.

Realme 10 Pro possui apenas duas câmeras na parte de trás — Foto: Divulgação/Realme

Além dos 108 megapixels da câmera principal, o aparelho também possui um sensor secundário de 2 MP e uma câmera frontal de 16 MP para selfies. Segundo o 91 Mobiles, o modelo tem certificação de baixa luz azul e estará à venda na China a partir de 24 de novembro.

Já o Realme Pro+, além de um processador mais potente, também traz de diferente uma tela do tipo Super AMOLED com resolução Full HD+, com os mesmos 120 Hz de taxa de atualização. Esta edição também possui 8 GB ou 12 GB de RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento interno, além da possibilidade de expansão por meio de cartão microSD.

Outra diferença significativa, deste modelo para o anterior, é a câmera tripla formada por uma principal de 108 MP, outra com 8 MP para a função de ultra grande angular, além do sensor de 2 MP para macro. Para completar, a versão plus possui bateria de 5.000 mAh com carregador de 67 W e alto-falantes estéreo com qualidade Hi-Res. O preço deste modelo começa em 1.699 Yuan, ou cerca de R$ 1,3 mil, na conversão direta.

De acordo com as informações divulgadas, ambos os aparelhos saem de fábrica com sistema operacional Android 13 com interface gráfica Realme UI 4.0. Além disso, os dois têm conexão 5G.