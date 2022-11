Retrospectiva Spotify 2022 é liberada com mais funções; saiba fazer a sua

A retrospectiva do Spotify foi liberada hoje (30), e usuários do streaming já podem descobrir quais artistas e podcasts foram mais tocados no seu 2022. O recurso está disponível apenas no aplicativo para Android e iPhone ( iOS ) e, para este ano, foram lançadas algumas novidades com a brincadeira - entre elas, um destaque são as "Personalidades Sonoras". Elas buscam definir em qual dos 16 tipos de personalidade musical criados pelo Spotify você mais se encaixaria, com base nos gêneros que você mais escutou ao longo dos últimos 365 dias.

De acordo com o que foi divulgado pelo Spotify, a novidade vai funcionar mais ou menos como o teste de MBTI, e cada tipo de personalidade será determinado por quatro letras. O recurso terá também um filtro exclusivo no Snapchat, que pode ser facilmente compartilhado nos Stories do Instagram. Além disso, para 2022, o Spotify anunciou um compartilhamento rápido para WhatsApp, Messenger (Facebook) e mensagens diretas do Instagram - o que pode facilitar caso você queira compartilhar sua retrospectiva com algum amigo e/ou grupo específico, por exemplo.

1 de 2 Retrospectiva Spotify 2022: veja como fazer a sua — Foto: Divulgação/Spotify Retrospectiva Spotify 2022: veja como fazer a sua — Foto: Divulgação/Spotify

Para 2022, o Spotify manteve a tradicional playlist com as músicas mais tocadas por você ao longo do ano, e incluiu também cinco mixes diferentes dos seus gêneros mais ouvidos. A opção é útil para descobrir mais músicas que tenham a ver com suas preferências musicais. Ainda, outra função interessante da retrospectiva deste ano é que, agora, ela mostrará também os shows de seus artistas favoritos que acontecerão próximos a você.

Outra novidade da retrospectiva Spotify de 2022 é que, neste ano, o streaming manteve os vídeos personalizados de artistas, ampliando para 4 mil os músicos envolvidos na ação. A novidade foi lançada no ano passado e, até então, incluía apenas 100 nomes. Cada usuário receberá no máximo dez vídeos de bandas, cantores e cantoras que tenham aparecido em seu top 10.

Também vale mencionar na retrospectiva de 2022 do Spotify o Seu Dia em Áudio, experiência que aponta curiosidades sobre o seu consumo musical ao longo dos dias. O streaming permitirá ainda ver quantas vezes você ouviu a sua canção com mais streams, incluindo ainda a data em que ela mais foi ouvida no ano.

2 de 2 Spotify: saiba ver a sua retrospectiva 2022 pelo app — Foto: Divulgação/GettyImages Spotify: saiba ver a sua retrospectiva 2022 pelo app — Foto: Divulgação/GettyImages

Como fazer a Retrospectiva do Spotify?

A retrospectiva do Spotify está disponível já hoje (30) para toda a base de usuários do streaming, e pode ser feita apenas pelo aplicativo para Android e iPhone. Assim, não é possível conferi-la pelo app para desktop. Para fazê-la, basta abrir o Spotify e, então, tocar sobre o banner do Wrapped, que aparecerá logo na abertura, caso seu aplicativo esteja devidamente atualizado (veja aqui como conferir se há atualização pendente).

Agora, se você abriu o Spotify e o banner da retrospectiva não apareceu, é possível conferi-la em outro caminho. Para isso, vá no link oficial do recurso ("https://www.spotify.com/br/wrapped/", sem aspas) e toque no botão central para iniciar seu Wrapped de 2022.

