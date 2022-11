RTX 2060 Super vs RTX 3060: compare as placas de vídeo da Nvidia

A performance dos dois modelos é bem similar e as diferenças acabam aparecendo durante os jogos: ora a performance entre as placas é equilibrada, ora a RTX 3060 leva uma pequena vantagem. O TechTudo detalhou e comparou as principais especificações técnicas da RTX 2060 Super e da RTX 3060.

1 de 5 RTX 3060 tem performance intermediária — Foto: Diviulgação/Nvidia RTX 3060 tem performance intermediária — Foto: Diviulgação/Nvidia

Especificações

A RTX 3060 é a mais recente dentre as duas placas e é construída em torno de um processador gráfico de 3.584 núcleos CUDA, capaz de chegar a velocidades que giram entre 1.320 e 1.777 MHz. Além dos CUDA, a placa tem ainda 28 núcleos RT para Ray Tracing e 112 Tensor, usados para processamento de inteligência artificial.

2 de 5 GeForce RTX 2060 Super oferece ray tracing, DLSS e memória rápida — Foto: Divulgação/Nvidia GeForce RTX 2060 Super oferece ray tracing, DLSS e memória rápida — Foto: Divulgação/Nvidia

Já a RTX 2060 Super é uma versão revisada da 2060 original. A placa tem 2.176 núcleos CUDA, 34 núcleos RT e 272 unidades Tensor. Nas velocidades, a Super opera entre 1.470 e 1.650 MHz e conta com 8 GB de memória RAM GDDR6, conectados por meio de uma interface de 256 bits, entregando uma largura de banda de 448 GB/s.

A 3060 tem mais memória — 12 GB de GDDR6 — conectados ao processador gráfico por meio de uma interface de 192 bits. Com isso, a RTX 3060 pode trocar até 360 GB/s entre RAM e processador gráfico.

Desempenho

As duas placas são bem comparáveis em desempenho. Em resultados médios levantados pelo Technical City, a RTX 2060 Super pode entregar 62 FPS em Cyberpunk 2077, rodando no ultra e em Full HD. Já a RTX 3060, nas mesmas condições, produz 64 quadros por segundo. Em Battlefield 5, a 1440p, as margens são de 74 FPS para a Super e de 85 para a RTX 3060.

3 de 5 RTX 3060 leva vantagem conforme a resolução aumenta — Foto: Divulgação/EVGA RTX 3060 leva vantagem conforme a resolução aumenta — Foto: Divulgação/EVGA

No geral, os resultados mostram que, quanto mais recente o jogo, maior deverá ser a vantagem da RTX 3060. Em games um pouco mais antigos, as diferenças entre as duas placas acabam menores e o que pode decidir a parada é o nível de otimização para hardware da Nvidia, além da oferta de recursos como o DLSS: nesses casos, a 3060 será melhor. Além disso, por ter mais memória RAM, a RTX 3060 deve se mostrar uma placa superior com resoluções mais altas.

Recursos extras

Integrantes das linhas RTX da Nvidia, as placas oferecem tecnologias como aceleração de Ray Tracing em tempo real por meio de hardware, garantindo assim gráficos mais realistas em games que já oferecem a técnica. Outro recurso presente em ambas é o DLSS, método de reconstrução de imagem que usa inteligência artificial para gerar gráficos de maior qualidade sem influenciar na performance.

4 de 5 Ray tracing é suportado pelas duas placas — Foto: Reprodução/Clercio Rodrigues Ray tracing é suportado pelas duas placas — Foto: Reprodução/Clercio Rodrigues

As duas placas também acessam uma série de recursos avançados da Nvidia, disponíveis no GeForce Experience. Há desde ferramentas para captura de imagem e vídeo direto de games até filtros para melhorar gráficos de jogos mais antigos.

Consumo

O consumidor não deve encontrar grandes diferenças entre o consumo de energia entre as duas placas. A Nvidia informa que a RTX 3060 oferece um índice de TBP — o total de energia que a placa precisa para rodar a 100% — na faixa de 170 W. A 2060 Super vai só um pouco além, classificada como 175 W.

No que diz respeito à oferta de eletricidade, as duas placas requerem no mínimo uma fonte de 450 W. A unidade é suficiente para dar conta da GPU e também do restante do PC.

5 de 5 Placas reforçam perfil intermediário também no consumo — Foto: Divulgação/Nvidia Placas reforçam perfil intermediário também no consumo — Foto: Divulgação/Nvidia

Preço e concorrentes

Não é só em desempenho que as duas GPUs são bem parecidas: os preços também colocam as duas GeForce num mesmo patamar. Atualmente, é possível encontrar a RTX 2060 Super a R$ 2.325, enquanto a RTX 3060 sai por R$ 2.382.

Entre as opções, o consumidor pode considerar em especial as Radeon RX 6600 XT e a linha RX 6700. Os preços são equivalentes, mas a tecnologia da AMD fica devendo em dois aspectos: falta ao hardware da Advanced Micro Devices algo equivalente ao DLSS, e o rendimento em Ray Tracing não é equivalente ao alcançado pela Nvidia.

Ficha técnica RTX 2060 Super vs RTX 3060