RTX 2060 vs RTX 2060 Super: compare as placas de vídeo Nvidia

Pensando em ajudar os usuários a decidirem em qual modelo investir, o TechTudo preparou um comparativo com as diferenças e semelhanças entre as duas placas de vídeo da Nvidia. Confira, a seguir.

1 de 7 Compare as placas de vídeo da Nvidia RTX 2060 e RTX 2060 Super — Foto: Divulgação/Nvidia Compare as placas de vídeo da Nvidia RTX 2060 e RTX 2060 Super — Foto: Divulgação/Nvidia

Especificações

Tanto a GeForce RTX 2060 quanto a RTX 2060 Super possuem especificações muito parecidas, e não é por menos. Uma é a evolução direta da outra, e ambas ocupam o posto de placas de vídeo intermediárias da série 20 da GeForce. Além disso, a diferença de lançamento entre elas é de apenas sete meses: a RTX 2060 foi lançada em janeiro de 2019, enquanto a versão Super foi anunciada em julho de 2019.

A primeira versão da RTX 2060 conta com 1.920 núcleos CUDA de processamento gráfico, clock base de 1,37 GHz e clock boost de 1,68 GHz. A memória VRAM é de 6 GB GDDR6, com uma interface de memória de 192 bits. Além disso, a GPU possui 240 Tensor Cores, que com capacidade de processar até 52 teraflops de deep learning, e 30 Ray Tracing Cores, que podem fornecer até 5 gigarays por segundo.

2 de 7 GeForce RTX 2060 Super é levemente superior à RTX 2060 — Foto: Divulgação/Nvidia GeForce RTX 2060 Super é levemente superior à RTX 2060 — Foto: Divulgação/Nvidia

Já a versão Super é superior em todos os quesitos: são 2.176 núcleos CUDA, clock base de 1,47 GHz, clock boost de 1,65 GHz, memória VRAM de 8 GB GDDR6 e interface de memória de 256 bits. Além disso, são 272 Tensor Cores e 34 RT Cores.

Em dezembro de 2021, em meio à crise dos semicondutores no mercado internacional, a Nvidia lançou uma nova versão da RTX 2060 que é quase idêntica à versão Super. São os mesmos 2.176 núcleos CUDA, clock base de 1,47 GHz e clock boost de 1,65 GHz. A diferença fica na memória VRAM, que foi aumentada para 12 GB GDDR6, porém a interface de memória permaneceu em 128 bits.

Performance

De acordo com a Nvidia, a versão Super da RTX 2060 possui uma performance até 22% superior à da versão básica, com uma média de 15% a mais no desempenho. Alguns exemplos fornecidos pela empresa são: enquanto o Fortnite alcança até 150 FPS rodando em Full HD na configuração máxima na placa mais básica, a versão Super chega a 182 FPS; já em Far Cry 5, a diferença é um pouco menor: 101 FPS para a RTX 2060 contra 105 FPS para a RTX 2060 Super.

O resultado é confirmado por sites que testam a performance das GPUs, como o UserBenchmark. O GTA 5, por exemplo, alcança uma taxa de atualização máxima de 96 FPS na RTX 2060, enquanto a versão Super chega a 110 FPS (exatos 15% a mais). Já em Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), a diferença é de 245 FPS para 280 FPS.

Contra a versão de 12 GB da RTX 2060, a versão Super aparenta manter uma leve superioridade, chegando a empatar em alguns quesitos, segundo os testes do UserBenchmark.

3 de 7 Placa RTX 2060 pode rodar bem games em 1080p — Foto: Nicolly Vimercate/TechTudo Placa RTX 2060 pode rodar bem games em 1080p — Foto: Nicolly Vimercate/TechTudo

Consumo

Com especificações técnicas e performances tão parecidas, não é de se surpreender que os consumos de ambas as placas também estejam muito próximos. No caso da RTX 2060, a energia consumida (TDP) é de 160 W na versão de 6 GB e 185 W na versão de 12 GB. Já na versão Super, o consumo médio fica no meio dos dois, com um TDP de 175 W.

Quanto à fonte necessária para abastecer as GPUs, a RTX 2060 de 6 GB exige no mínimo uma de 500 W de potência. Enquanto isso, os outros dois modelos precisam de pelo menos uma fonte de 550 W.

4 de 7 GPUs RTX 2060 e RTX 2060 Super têm consumo parecidos — Foto: Divulgação/Nvidia GPUs RTX 2060 e RTX 2060 Super têm consumo parecidos — Foto: Divulgação/Nvidia

Recursos

Usando a arquitetura Turing, a série 20 da GeForce abriram as portas para o uso de Ray Tracing em placas da Nvidia. O Ray Tracing é uma tecnologia capaz de criar efeitos de luz e de sombra em tempo real por meio de um processador próprio, o Ray Tracing (RT) Core. Até então, o efeito era produzido manualmente pelos desenvolvedores, e o resultado nem sempre era dos mais realistas. Atualmente, há centenas de jogos compatíveis com o Ray Tracing, incluindo Cyberpunk 2077 e Deathloop.

A série 20 ainda trouxe uma nova geração de Tensor Cores dedicados exclusivamente a processar dados de inteligência artificial. Isso permitiu a implementação da tecnologia DLSS (Deep Learning Super Sampling) da Nvidia, que usa a IA para melhorar a qualidade dos gráficos consumindo menos recursos.

5 de 7 Ray Tracing aumenta o realismo dos gráficos, como em Spider-Man: Miles Morales — Foto: Clercio Rodrigues/TechTudo Ray Tracing aumenta o realismo dos gráficos, como em Spider-Man: Miles Morales — Foto: Clercio Rodrigues/TechTudo

Fora isso, ambas as placas contam com recursos exclusivos da marca, como o G-Sync e o Reflex (que reduzem a latência em monitores compatíveis), Ansel (que ativa um modo câmera dentro do game) e o FreeStyle (que adiciona filtros que deixam a imagem mais realista). Além disso, as placas são compatíveis com o recurso Resizable Bar, que aumenta a transferência de dados entre memória RAM e GPU.

Preço e disponibilidade

Com quase quatro anos no mercado, a GeForce RTX 2060 ainda pode ser encontrada à venda no varejo brasileiro. Na época do lançamento, seu preço oficial era de US$ 349, aproximadamente R$ 1.860 na cotação atual. Atualmente, a versão de 6 GB pode ser encontrada em lojas como a Amazon por a partir de R$ 1.578. Já a versão de 12 GB é comercializada por a partir de R$ 2.049.

Já o modelo RTX 2060 Super foi lançado com preço oficial de US$ 399, cerca de R$ 2.127 na cotação atual). Até por isso, ela costuma ser mais cara em lojas brasileiras, saindo por a partir de R$ 2.099.

6 de 7 GeForce RTX 2060 pode ser encontrada por menos de R$ 2.000 — Foto: Divulgação/Nvidia GeForce RTX 2060 pode ser encontrada por menos de R$ 2.000 — Foto: Divulgação/Nvidia

Custo-benefício

Apesar de terem sido lançadas em 2019, a RTX 2060 e a RTX 2060 Super ainda conseguem rodar bem jogos em resolução Full HD. Para quem está em busca de uma GPU mais em conta e com recursos avançados, como Ray Tracing e DLSS 2.0, ambas podem ser opções interessantes.

Entre as duas, o que pode definir a escolha é o preço, já que ambas contam com performance e recursos muito parecidos entre si. Neste quesito, a versão da RTX 2060 com 6 GB sai na frente, já que pode ser encontrada por menos de R$ 2.000 no Brasil. Com o lançamento recente da nova geração de placas GeForce, a série 40, é provável que os preços das placas mais antigas caiam, sobretudo no mercado de peças usadas.

7 de 7 GeForce RTX 2060 Super é levemente melhor, porém mais caro — Foto: Divulgação/Nvidia GeForce RTX 2060 Super é levemente melhor, porém mais caro — Foto: Divulgação/Nvidia

Quem busca algo mais recente e que receberá atualizações por mais tempo pode gastar um pouco a mais e adquirir uma RTX 3060. Lançada em fevereiro de 2021, a GPU tem desempenho ligeiramente superior ao da RTX 2060, segundo o UserBenchmark. Consequentemente, seu preço também é maior, custando a partir de R$ 2.488.

Ficha técnica RTX 2060 vs RTX 2060 Super

RTX 2060 vs RTX 2060 Super Especificações RTX 2060 RTX 2060 Super Lançamento Janeiro de 2019 Julho de 2019 Arquitetura Turing Turing Núcleos 2.176 / 1.920 núcleos CUDA 2.176 núcleos CUDA Velocidade 1,47 GHz / 1,37 GHz (boost de 1,65 GHz / 1,68 GHz) 1,47 GHz (boost de 1,65 GHz) Memória RAM 12 GB / 6 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Velocidade de memória 14 GHz 14 GHz Interface de memória 192 bits 256 bits TGP 185 W / 160 W 175 W

Com informações de Nvidia, UserBenchmark e NotebookCheck

