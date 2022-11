RTX 2070 vs RTX 3060: compare placas de vídeo da Nvidia

RTX 2070 e RTX 3060 são duas placas de vídeo da Nvidia do segmento intermediário. Lançadas em 2018 e 2021 respectivamente, as GPUs prometem desempenho de sobra para games em Full HD e contam com ao menos 8 GB de memória no padrão GDDR6 . Podendo atingir velocidades de até 1.780 MHz, as soluções são indicadas para quem busca uma placa para jogos competitivos e deseja explorar taxas acima dos 100 FPS .

As placas estão disponíveis no mercado brasileiro por valores que partem dos R$ 2.000. Para te ajudar a decidir em qual modelo investir, o TechTudo preparou um comparativo entre a RTX 2070 e a RTX 3060. Confira, a seguir.

Especificações

A RTX 2070 tem especificações um pouco mais modestas que a RTX 3060. Enquanto a placa de 2018 conta com 2.304 núcleos CUDA e clock boost de 1.710 MHz, a 3060 traz 3.584 núcleos CUDA e frequências que, em modo boost, podem chegar aos 1.780 MHz.

As GPUs utilizam o padrão de VRAM GDDR6, mas a RTX 2070 oferece apenas 8 GB, enquanto a RTX 3060 tem versões com 8 ou 12 GB. Outra diferença é a interface de memória. São 256 bits da RTX 2070 contra 128 bits da RTX 3060 de 8 GB e 192 bits da versão com 12 GB.

Performance

De acordo com informações de sites especializados em benchmarks, a RTX 3060 leva vantagem tanto em aplicações de benchmarks quanto em jogos. Em testes com aplicações como PassMark, a placa mais recente da Nvidia oferece cerca de 7% a mais desempenho do que o modelo de 2018.

Já em games, principalmente na resolução Full HD, a RTX 3060 entrega 6% mais desempenho. Este diferencial pode fazer com que a placa ofereça uma taxa de quadros mais estável, o que, por sua vez, pode tornar a experiência com jogos mais confortável.

Consumo

O consumo das placas tende a ser muito parecido, afinal, a diferença entre o TDP das placas é de apenas 15 W: enquanto a energia da 3060 é de 170 W, a da 2070 é de 185 W. A fonte recomendada para os modelos também é o mesmo, tendo, de acordo com a Nvidia, a recomendação de uma PSU de 550 W.

Os dois modelos também precisam de um conector de energia complementar de oito pinos diretamente da fonte, o que é comum para as placas do segmento. Como o clock das GPUs também é parecido, a tendência é que os modelos tenham um consumo equilibrado.

Recursos

Assim como outras placas da linha RTX, os dois modelos contam com suporte ao Ray Tracing, recurso que aprimora a iluminação em jogos e apps compatíveis. As GPUs também têm compatibilidade com o Nvidia DLSS, que utiliza aprendizado de máquina para realizar uma espécie de upscaling, fazendo com que se possa obter mais quadros por segundo e otimizando a performance em jogos compatíveis.

As placas também podem ser boas alternativas para quem procura uma GPU para realidade virtual, ou realiza streaming, já que as duas oferecem suporte ao Nvidia Broadcast, recurso que disponibiliza diversas ferramentas para os criadores de conteúdo.

Preço e disponibilidade

Atualmente, a RTX 2070 não tem grande disponibilidade no mercado brasileiro, sendo muito mais comum encontrar placas usadas ou importadas no varejo online. Nas poucas opções disponíveis, a placa de 2018 é oferecida por cerca de R$ 2.000.

Já a RTX 3060 tem uma boa oferta para o mercado brasileiro, o que pode ser resultado de seu lançamento recente. Atualmente, a RTX 3060 aparece no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 2.382.

Custo-benefício

Principalmente por conta da oferta, a RTX 3060 é um modelo mais interessante atualmente. Além de ser mais moderna, a placa também pode ser encontrada mais facilmente no mercado brasileiro.

A RTX 3060 ainda conta com uma versão com 12 GB, o que pode ser um diferencial muito relevante, já que a diferença de preço do modelo de 6 GB para o modelo de 12 GB costuma ser muito pequena.

Ficha técnica RTX 2070 e RTX 3060

RTX 2070 vs RTX 3060 Especificações RTX 2070 RTX 3060 Lançamento outubro de 2018 fevereiro de 2021 Preço a partir de R$ 2.000 a partir de R$ 2.382 Nvidia CUDA Cores 2.304 3.584 Clock base / boost 1.410 / 1.710 MHz 1.320 / 1.780 MHz Memória 8 GB GDDR6 8 ou 12 GB GDDR6 Interface de memória 256 bits 128 bits (8 GB) / 192 bits (12 GB) Ray Tracing sim sim DLSS sim sim VR sim sim Conectores DisplayPort / HDMI / USB-C / DVI-DL HDMI / 3x DisplayPort Energia da placa 185 W 170 W Fonte recomendada 550 W 550 W Energia complementar um conector de oito pinos um conector de oito pinos

