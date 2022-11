RTX 3070 Ti vs RTX 3080: compare as placas de vídeo Nvidia

Fáceis de encontrar no mercado nacional, as duas placas hoje são listadas em valores que começam por volta dos R$ 4.499 — para a 3070 Ti — e que bate R$ 5.699 para a RTX 3080. Veja, no comparativo a seguir, as principais especificações da RTX 3070 Ti e da RTX 3080.

Especificações

Entre as duas, é a GeForce RTX 3080 que oferece as melhores especificações técnicas. Para começar, a placa tem um processador com 8.704 núcleos CUDA de processamento contra a GPU de 6.144 núcleos da 3070 Ti.

No hardware complementar, a 3080 também se sobressai: são 68 núcleos RT para Ray Tracing e 272 núcleos Tensor de IA, usados no DLSS. Já a RTX 3070 Ti vem com 48 RT e 192 unidades Tensor de inteligência artificial.

Em termos de velocidade, a RTX 3080 vai a 1.440 no clock padrão, mas pode atingir 1.710 MHz de velocidade com o turbo, ao menos no design padrão da Nvidia — placas de fabricantes parceiras podem ir até além. Do lado da 3070 Ti, as velocidades ficam entre 1.575 e 1.770 MHz.

Para memória RAM, são 10 GB de GDDR6X conectados ao processador por uma interface de 320 bits e trocando até 760 GB/s (gigabytes por segundo) com a GPU. Na RTX 3070 Ti, a conta fica em 8 GB de GDDR6X com interface de 256 bits e uma largura de banda de 608 GB/s.

Desempenho

No resumo, a GeForce RTX 3080 deve superar a 3070 Ti por uma margem de 25% de desempenho. Na prática, isso deve representar maiores resoluções, maior conforto para elevar as configurações gráficas dos jogos, além de também níveis de FPS mais estáveis.

O canal Testing Games comparou as duas GPUs em uma bateria de testes e detectou resultados em linha com essa previsão geral. Em Cyberpunk 2077, por exemplo, a RTX 3080 garante uma média de, no máximo, 38 FPS, diante de 32 FPS da 3070 Ti.

Em Microsoft Flight Simulator, outro jogo muito exigente, a RTX 3080 até escala melhor, garantindo 42 FPS de média, diante de 34 FPS da GeForce RTX 3070 Ti.

Recursos extras

As duas GeForce fazem parte da mesma família RTX 30 e, em virtude disso, é natural que as duas placas sejam exatamente iguais no que diz respeito aos recursos. Para começar, ambas as placas entregam aceleração de efeitos de Ray Tracing usando hardware específico — os tais núcleos RT mencionados anteriormente.

Outra similaridade entre as duas placas é o suporte ao DLSS de segunda geração, upscaling por inteligência artificial da Nvidia que apresenta games em alta resolução na tela, mesmo que eles sejam renderizados em resoluções internas mais baixas. A técnica oferece ganhos de qualidade de imagem e de performance em games compatíveis.

Além destes recursos, as duas GPUs chegam com uma série de ferramentas embutidas no GeForce Experience. Há filtros para aplicar em games antigos, recursos para captura de imagem e vídeo, além de inteligência artificial aplicada para quem faz streaming.

Consumo

Entregando maior performance, a RTX 3080 acaba precisando de mais energia. De acordo com a Nvidia, a 3080 precisa de 320 W de energia para atingir 100% de seu desempenho. Se você conseguisse manter a placa a 100% durante uma hora, ela consumiria 0,32 kWh , medida usada pela companhia de energia para cobrar a sua fatura no fim do mês.

Já a RTX 3070 Ti precisa de 290 W para atingir 100%. É importante lembrar, no entanto, que é muito difícil que você mantenha uma placa de vídeo operando a 100% por longos períodos de tempo, o que acaba representando níveis de consumo mais baixos, na prática.

Além desses dados, a Nvidia também recomenda a potência mínima da fonte de energia necessária para dar conta da placa e do restante dos componentes do PC. Quem optar pela RTX 3080 precisa de uma unidade de 700 W, enquanto uma fonte de 600 W deve ser suficiente para dar conta da 3070 Ti.

Preço e concorrentes

Nas nossas buscas, encontramos a GeForce RTX 3070 Ti como a mais barata entre as duas, com preços saindo de R$ 4.499 no momento. A versão em questão é da Galax, com direito a overclock com apenas um clique.

Já a RTX 3080 aparece em anúncios começando em R$ 5.699 na versão GamingPro da Pallit. O valor é competitivo, mas vale ficar atento: há opções da RTX 3080 Ti na mesma faixa de preço na atualidade, investimento que agrega em custo-benefício, dada a maior performance da versão Ti.

Para outras opções, o consumidor pode considerar tanto a RTX 3070 — sem o Ti — como modelos da linha Radeon da AMD: as placas RX 6700 XT e modelos RX 6800 e RX 6800 XT seriam as alternativas mais viáveis da marca rival.

Ficha técnica RTX 3070 Ti vs RTX 3080

RTX 3080 vs RTX 3070 Ti Especificações GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3070 Ti Lançamento setembro de 2020 maio de 2021 Preço a partir de R$ 5.699 a partir de R$ 4.499 Núcleos 8.704 núcleos CUDA 6.144 núcleos CUDA Velocidade 1.440 a 1.710 MHz 1.575 a 1.770 MHz Memória RAM 10 GB GDDR6X 8 GB GDDR6X Velocidade de memória 19 Gb/s 19 Gb/s Interface 320 bits 256 bits Largura de banda 760 GB/s 608 GB/s TDP 320 W 290 W

