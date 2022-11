RTX 3090 Ti é boa? Veja preço e detalhes da placa de vídeo

Pensando em ajudar os usuários que pretendem adquirir a RTX 3090 Ti, o TechTudo preparou uma lista com suas principais especificações e detalhes.

1 de 4 RTX 3090 Ti é uma das placas mais poderosas do mercado — Foto: Reprodução/Nvidia RTX 3090 Ti é uma das placas mais poderosas do mercado — Foto: Reprodução/Nvidia

Ficha técnica RTX 3090 Ti

Lançamento: março de 2022

março de 2022 Preço atual: a partir de R$ 12.299

a partir de R$ 12.299 Núcleos CUDA: 10.752

10.752 Clock base / boost: 1.670 / 1.860 MHz

1.670 / 1.860 MHz Memória: 24 GB GDDR6X

24 GB GDDR6X Interface de memória: 384 bits

384 bits Ray Tracing: sim

sim DLSS: sim

sim Energia da placa: 450 W

450 W Fonte recomendada: 850 W

850 W Energia complementar: 3x oito pinos ou cabo 450 W PCIe Gen 5

Especificações

Com especificações avançadas, a RTX 3090 Ti é uma placa que oferece praticamente tudo que há de mais moderno no segmento de GPUs. Seus 24 GB de memória GDDR6X permitem que a placa seja capaz de carregar mais texturas, fazendo com que os games tenham um visual mais detalhado.

O clock base da RTX 3090 Ti, de 1.670 MHz, está dentro dos padrões para placas do segmento avançado. O clock boost, de 1.860 MHz, promete entregar velocidade suficiente para manter taxas de quadros muito elevadas. Já as memórias podem se beneficiar bastante da interface de 384 bits, que vai fazer com que cada módulo seja mais eficiente, melhorando o desempenho da GPU.

2 de 4 RTX 3090 Ti é a placa mais rápida da linha RTX 30 da Nvidia — Foto: Divulgação/Nvidia RTX 3090 Ti é a placa mais rápida da linha RTX 30 da Nvidia — Foto: Divulgação/Nvidia

Como todas as GPUs da linha RTX, a RTX 3090 Ti oferece suporte ao Ray Tracing, que aprimora a iluminação em jogos e apps compatíveis, e também conta com o DLSS, que faz com que a placa possa elevar o número de quadros gerados por meio de deep learning. A RTX 3090 Ti também é uma placa com suporte à realidade virtual.

A placa da Nvidia ainda traz um grande número de núcleos de processamento gráfico, assim como uma arquitetura moderna com os Tensor Cores, unidades que aprimoram o desempenho da placa com funcionalidades como Ray Tracing.

Desempenho

De acordo com informações de sites especializados em benchmarks, a RTX 3090 Ti pode entregar taxas de quadros muito altas em jogos competitivos como Overwatch 2. O modelo apresenta, em Full HD, média que pode passar dos 240 FPS. Em 1440p, a placa pode entregar média acima dos 160 quadros no FPS da Blizzard, enquanto em 4K a média de quadros fica em 117 FPS.

Ainda segundo os testes, em jogos com maior foco em narrativa, como Elden Ring e God of War, a placa pode atingir média de 120 quadros por segundo em Full HD com as qualidades visuais configuradas no ultra. Isso pode proporcionar uma qualidade visual extrema, além de muita fluidez para a jogatina.

3 de 4 Nvidia GeForce RTX 3090 Ti promete oferecer desempenho extremo e framerate alto mesmo em 4K. — Foto: Divulgação/Nvidia Nvidia GeForce RTX 3090 Ti promete oferecer desempenho extremo e framerate alto mesmo em 4K. — Foto: Divulgação/Nvidia

Consumo

Para tanta performance, a RTX 3090 Ti tende a ter um consumo bem alto. Segundo os dados da fabricante, a GPU tem um TDP na casa dos 450 W e precisa de uma fonte de ao menos 850 W. Este é um valor bem alto até mesmo para computadores voltados para jogos.

O consumo alto ainda vai fazer com que muitos usuários tenham de investir em uma nova fonte, uma vez que a placa requer conectores adicionais de energia em um padrão que não é tão comum para modelos de PSU mais antigos.

Tipos de uso

Sem dúvidas, a RTX 3090 Ti é uma placa para usuários mais exigentes, que procuram jogar com as configurações gráficas mais elevadas, e, claro, para quem utiliza monitores ou displays UHD.

A placa promete encarar sem dificuldade jogos em 4K. A GPU ainda é uma opção muito interessante para quem faz streaming de jogos, uma vez que conta com ferramentas como Nvidia Broadcast, que pode aprimorar bastante a experiência com lives.

4 de 4 Nvidia GeForce RTX 3090 Ti tem mais VRAM que suas principais concorrentes — Foto: Divulgação/Nvidia Nvidia GeForce RTX 3090 Ti tem mais VRAM que suas principais concorrentes — Foto: Divulgação/Nvidia

Preço e concorrentes

A RTX 3090 Ti aparece no mercado brasileiro atualmente por valores a partir de R$ 12.229, o que definitivamente não é um valor tão acessível, mas reflete tudo o que a placa de vídeo high end da Nvidia promete entregar.

Uma opção concorrente que pode ser uma alternativa mais em conta é a RX 6950 XT, da AMD.Com seus 16 GB GDDR6, o modelo promete entregar um desempenho avançado por valores a partir dos R$ 7.599 no mercado brasileiro.

Veja como escolher o Kindle ideal em 2022

Qual Kindle comprar em 2022? Saiba escolher o modelo ideal para você!