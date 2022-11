RTX 4090 vs RTX 3090: compare as placas de vídeo Nvidia

A RTX 4090 é formada por 16.384 núcleos CUDA , pode trabalhar com clock base de 2.235 MHz e atingir um turbo de 2.520 MHz. O processador da 4090 tem ainda 512 núcleos Tensor, usados em apps de IA e no DLSS, além de 128 núcleos RT para Ray Tracing .

Um exemplo marcante é o do Cyberpunk 2077. Rodando o RPG de ação em 4K e com Ray Tracing no ultra, a RTX 4090 entrega 44 FPS. Já a RTX 3090, nesta mesma configuração ousada, fica nos 9 FPS, segundo números obtidos em testes do TrustedReviews.