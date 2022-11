RX 5700 XT vs RTX 2060: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

rRX 5700 XT e RTX 2060 são duas placas de vídeo de AMD e Nvidia , respectivamente. Lançadas em 2019, as GPUs aparecem no mercado brasileiro por a partir de R$ 1.499, com a promessa de atender quem busca uma placa para um setup intermediário. Os modelos contam com ao menos 6 GB de memória no padrão GDDR6 . A solução da Nvidia oferece, ainda, suporte a recursos modernos, como DLSS e Ray Tracing .

Embora já tenham certo tempo de mercado, ambas as placas ainda podem ser duas opções interessantes, com desempenho de sobra para jogos em Full HD. Para ajudar os usuários a decidirem em qual modelo investir, o TechTudo preparou um comparativo entre a RX 5700 XT e a RTX 2060.

1 de 4 RX 5700 XT promete bom desempenho em Full HD — Foto: Divulgação/AMD RX 5700 XT promete bom desempenho em Full HD — Foto: Divulgação/AMD

Especificações

A RTX 2060 aparece em versões com 6 ou 12 GB de memória, mas em ambos os modelos sua interface da memória é de 192 bits — valor comum para placas intermediárias. A RX 5700 XT, por sua vez, oferece 8 GB GDDR6 com interface de 256 bits, o que pode permitir um carregamento de texturas a cada quadro mais rápido.

No clock, a placa da AMD também leva vantagem, oferecendo boost de até 1.905 MHz contra 1.650 MHz da placa da Nvidia, o que pode impactar o desempenho em favor do modelo da AMD. As duas placas contam com praticamente as mesmas opções de conectividade. A RTX 2060, no entanto, tem como diferencial trazer em algumas versões o conector DVI, compatível com monitores mais antigos.

Performance

De acordo com informações de sites especializados em benchmarks, a RX 5700 XT tende a entregar mais desempenho tanto em jogos quanto em softwares mais exigentes. Em testes sintéticos, a placa da Nvidia entrega cerca de 10% mais desempenho que a RTX 2060, de acordo com dados que foram obtidos com aplicações como PassMark e 3DMark.

Já em jogos, existe um certo equilíbrio. Em alguns títulos, como Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), a RTX 2060 chega até a levar uma pequena vantagem, de cerca de 5%. Na maioria dos games, como GTA 5, Overwatch e Fortnite, a vantagem da RX 5700 XT fica entre 10% e 15%.

2 de 4 RTX 2060 se destaca no Ray Tracing e oferece DLSS — Foto: Divulgação/Nvidia RTX 2060 se destaca no Ray Tracing e oferece DLSS — Foto: Divulgação/Nvidia

Consumo

A RTX 2060 parece ser uma escolha mais adequada para quem prioriza um menor consumo. A placa da Nvidia tem um TDP até 50 W menor em relação à placa da AMD: são entre 160 W de 185 W da RTX 2060 contra 225 W da RX 5700 XT.

Enquanto a RX 5700 XT requer uma fonte de 600 W, o modelo de 6 GB da RTX 2060 pode ser instalado em sistemas com uma PSU de apenas 500 W, tendo como requerimento apenas um conector adicional de energia. Já a GPU da AMD requer dois cabos de alimentação complementares da fonte.

Recursos

Um dos diferenciais da RX 5700 XT é que ela oferece suporte a recursos de realidade virtual. Além disso, a solução conta com arquitetura RDNA, que oferece suporte a funcionalidades como FSR, que promete aprimorar o desempenho da placa com aplicações compatíveis como jogos.

Já a RTX 2060 faz parte da segunda geração das placas da família RTX da Nvidia. Com isso, o modelo oferece suporte ao Ray Tracing, que promete aprimorar a iluminação em jogos tornando os visuais mais realistas, e ao DLSS, que utiliza deep learning para realizar uma espécie de upscaling.

3 de 4 RX 5700 XT tem suporte a recursos de realidade virtual — Foto: Divulgação/ AMD RX 5700 XT tem suporte a recursos de realidade virtual — Foto: Divulgação/ AMD

Preço e disponibilidade

A RTX 2060, sem dúvida, tem uma presença maior no mercado brasileiro do que a RX 5700 XT. A placa da AMD pode ser facilmente encontrada no varejo online, além de aparecer em grande oferta no segmento de placas usadas. Uma RTX 2060 de 6 GB nova pode ser encontrada no varejo online por R$ 1.499. Já o modelo de 12 GB tem preço inicial na casa dos R$ 1.799.

Por sua vez, a RX 5700 XT aparece no varejo online por valores a partir dos R$ 1.599. Caso não seja possível encontrar a placa no e-commerce, existe a possibilidade de importá-la por um preço similar. Nesse caso, claro, é necessário considerar os valores de impostos e frete, que podem ser bem diferentes de acordo com o vendedor e a origem de envio.

Custo-benefício

A placa da Nvidia parece ser uma opção mais interessante em 2022, afinal, o modelo conta com recursos mais modernos, como Ray Tracing e DLSS, além de ter uma opção com um volume maior de memória.

Já a RTX 2060 tende a ter um consumo menor, e pode ser encontrada com muito mais facilidade no mercado brasileiro, tanto como nova quanto em opções de GPUs usadas.

4 de 4 RTX 2060 é um dos modelos mais simples da linha RTX da Nvidia — Foto: Divulgação/ Nvidia RTX 2060 é um dos modelos mais simples da linha RTX da Nvidia — Foto: Divulgação/ Nvidia

Ficha técnica RX 5700 XT vs RTX 2060

RX 5700 XT e RTX 2060 Especificações RX 5700 XT RTX 2060 Lançamento julho de 2019 janeiro de 2019 Preço atual a partir de R$ 1.599 a partir de R$ 1.499 Clock base / boost 1.755 / 1.905 MHz 1.470 / 1.650 MHz Memória 8 GB GDDR6 6 ou 12 GB GDDR6 Interface da memória 256 bits 192 bits Ray-Tracing não sim Conexões DisplayPort 1.4 / HDMI DisplayPort / HDMI / DVI-DL Energia da placa 225 W 160 / 185 W Fonte recomendada 600 W 500 / 550 W Energia complementar 1x conector de oito pinos + 1x conector de seis pinos 1x conector de oito pinos

