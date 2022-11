RX 5700 XT vs RTX 3060: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

RX 5700 XT e RTX 3060 são duas placas de vídeo da AMD e da Nvidia , respectivamente. Lançadas em 2019 e 2021, as GPU s são opções do segmento intermediário, e aparecem no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 1.599. Os modelos contam com ao menos 8 GB de memória GDDR6 , e prometem entregar um bom nível de texturas nos jogos , além de taxas de quadros elevadas.

As placas ainda garantem qualidade visual aprimorada por recursos como FSR, no caso da AMD, e DLSS, no caso da Nvidia, que ainda oferece suporte ao Ray Tracing. Abaixo, o TechTudo apresenta um comparativo entre a RX 5700 XT e a RTX 3060.

1 de 4 RX 5700 XT atinge clocks mais altos, mas não tem suporte a Ray Tracing. — Foto: Divulgação/ AMD RX 5700 XT atinge clocks mais altos, mas não tem suporte a Ray Tracing. — Foto: Divulgação/ AMD

Especificações

A RTX 3060 aparece em duas versões, sendo uma delas de 8 GB com interface de 128 bits e a outra de 12 GB de VRAM com interface de 192 bits, ambas no padrão GDDR6. A placa da AMD também utiliza memórias GDDR6, tendo volume de 8 GB e interface de 256 bits.

No clock, a RX 5700 XT entrega valores mais altos, podendo atingir até 1.905 MHz em modo boost, contra apenas 1.780 MHz da placa da Nvidia. A GPU da AMD também tem um TDP maior, com 55 W a mais que a da RTX 3060.

Performance

Dados de sites especializados em benchmarks indicam que o desempenho das placas tende a ser muito parecido. Quando há uma diferença em desempenho para um dos lados, ela não passa de 2%.

Os testes indicam, ainda, que em resoluções mais elevadas, a RTX 3060 tende a ter uma performance mais estável. Este pode ser um diferencial para quem está considerando adicionar a placa da Nvidia a um setup no qual será utilizado um monitor UHD.

2 de 4 RTX 3060 tem performance intermediária — Foto: Divulgação/Nvidia RTX 3060 tem performance intermediária — Foto: Divulgação/Nvidia

Consumo

A placa da Nvidia também tende a ter um consumo menor. São 170 W contra 225 W do modelo da AMD. Além disso, a RTX 3060 exige uma fonte menos potente, de ao 550 W, enquanto a RX 5700 XT requer uma PSU de 600 W. Mas isso, claro, também se deve ao fato da GPU da Nvidia ter clocks mais baixos.

O TDP elevado da RX 5700 XT, assim como o requerimento de uma fonte, pode ser justificado pelas frequências que passam dos 1.900 MHz na placa da AMD. Assim, para quem prioriza a eficiência, o modelo da Nvidia pode ser mais interessante, já que o desempenho das placas tende a ser muito parecido, segundo testes de benchmarks.

Recursos

As duas placas oferecem suporte a realidade virtual, e contam com compatibilidade com as APIs mais modernas, como DirectX 12 e Vulkan. Na placa da AMD, ainda é possível utilizar o FSR, que aprimora o desempenho das placas em softwares compatíveis e torna as taxa de quadros mais estáveis sem comprometer o gráfico dos jogos.

Já na placa da Nvidia o grande diferencial é o suporte ao Ray Tracing, recurso que aprimora a iluminação em jogos e softwares compatíveis a fim de trazer mais realismo as cenas. A placa também é um dos modelos com suporte ao Nvidia DLSS, que, por meio de deep learning, realize uma espécie de upscaling de resoluções mais baixas.

3 de 4 RX 5700 XT promete bom desempenho em Full HD — Foto: Divulgação/AMD RX 5700 XT promete bom desempenho em Full HD — Foto: Divulgação/AMD

Preço e disponibilidade

A RTX 3060 tem uma oferta maior no mercado brasileiro, sendo possível encontrá-la na versão de 8 GB por a partir de R$ 2.099. A versão de 12 GB pode ser vista em ofertas por a partir dos R$ 2.249, valor interessante para quem pretende explorar resoluções mais altas com uma nova GPU.

Já a RX 5700 XT pode ser encontrada no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 1.599. No entanto, além de não ser tão fácil de encontrar a GPU online, em muitos sites ela aparece apenas por meio de importação, o que pode comprometer sua garantia no Brasil.

Custo-benefício

A RTX 3060 parece ser a melhor escolha do nosso comparativo, principalmente quando consideramos que o modelo com 12 GB não tem uma diferença de preço tão grande em relação ao de 8 GB no mercado brasileiro.

As placas da Nvidia oferecem suporte ao Ray Tracing, que é uma tecnologia que tem se tornado uma tendência para o futuro da indústria, além de compatibilidade com recursos como Nvidia Broadcast e DLSS. Este último recurso ainda é responsável por aprimorar o desempenho da GPU e, inclusive, estender sua vida útil.

4 de 4 EVGA RTX 3060 XC Gaming permite executar alguns títulos em 4K — Foto: Divulgação/EVGA EVGA RTX 3060 XC Gaming permite executar alguns títulos em 4K — Foto: Divulgação/EVGA

Ficha técnica RX 5700 XT vs RTX 3060

RX 5700 XT e RTX 3060 Especificações RX 5700 XT RTX 3060 Lançamento julho de 2019 fevereiro de 2021 Preço atual R$ 1.599 R$ 2.099 Clock base / boost 1.755 / 1.905 MHz 1.320 / 1.780 MHz Memória 8 GB GDDR6 8 ou 12 GB GDDR6 Interface da memória 256 bits 128 bits (8 GB) / 192 bits (12 GB) Ray-Tracing não sim Conexões DisplayPort 1.4, HDMI HDMI, DisplayPort Energia da placa 225 W 170 W Fonte recomendada 600 W 550 W Energia complementar 1x conector 8 pinos + 1x conector 6 pinos 1x conector 8 pinos

