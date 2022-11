RX 580 vs RTX 2060: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

As placas de vídeo estão disponíveis no varejo online por a partir dos R$ 999 e são boas opções para quem busca uma GPU com suporte à realidade virtual. Abaixo, o TechTudo apresenta um comparativo da ficha técnica dos modelos para te ajudar a entender em qual deles vale a pena investir.

1 de 4 RX 580 é uma escolha indicada para jogos em Full HD — Foto: Reprodução/Amazon RX 580 é uma escolha indicada para jogos em Full HD — Foto: Reprodução/Amazon

Especificações

A GPU da Nvidia sem dúvidas conta com especificações mais interessantes, já que o modelo foi lançado quase dois anos depois da placa da AMD. Enquanto a RX 580 é uma solução que utiliza módulos de VRAM GDDR5 com 8 GB, a RTX 2060 aparece em versões de 6 ou 12 GB com módulos GDDR6, mais eficientes que o padrão mais antigo. Além disso, a solução da Nvidia, no modelo de 12 GB, oferece clock base de 1.650 MHz, e clock boost de até 1.680 MHz. A placa da AMD, por sua vez, opera com clock base e boost de 1.257 MHz e 1.340 MHz, respectivamente.

A RX 580 tem uma largura de interface de memória maior, com 256 bits contra 192 bits das placas da Nvidia, diferencial que pode acabar compensando o tipo de memória mais antigo. Os dois modelos são indicados para realidade virtual, mas apenas a GPU da Nvidia oferece suporte ao Ray Tracing.

Performance

De acordo com dados de sites especializados em benchmarks, a RTX 2060 leva ampla vantagem sobre a RX 580 tanto em jogos quanto em testes sintéticos. Em apps que avaliam o potencial de renderização das placas, a RTX 2060 chega a superar a concorrente com cerca de 56% mais performance.

Já em jogos, a diferença também é bem grande, principalmente na resolução Full HD. Nas avaliações, a placa da Nvidia também leva uma vantagem na casa dos 51%, enquanto em resoluções maiores, como Quad HD, a placa da linha RTX oferece cerca de 46% mais desempenho. Ainda é preciso considerar que a maior parte dos testes comparou a RX 580 de 8 GB com a RTX 2060 de 6 GB, o que evidencia a maior eficiência da placa da Nvidia.

2 de 4 GeForce RTX 2060 traz mais recursos do que a RX 580 — Foto: Divulgação/Nvidia GeForce RTX 2060 traz mais recursos do que a RX 580 — Foto: Divulgação/Nvidia

Consumo

A tendência é que a RTX 2060 de 6 GB seja mais eficiente que a RX 580. Isso porque existe uma diferença de 20 W no TDP das placas: a placa da Nvidia entrega mais, consumindo 160 W contra 185 W da AMD. Já em relação à versão da RTX 2060 de 12 GB, pode existir um equilíbrio maior entre a placa da AMD e a da Nvidia, uma vez que as placas têm um consumo na casa dos 185 W.

Além disso, a RX 580 requer uma fonte de 500 W para funcionar, mesmo valor para a GPU da Nvidia de 6 GB. Já para o modelo de 12 GB, o valor da PSU sobe pra 550 W.

Recursos

Nos recursos, há outra grande disparidade entre as placas. A RX 580, além de ser compatível com realidade virtual, oferece, ainda, suporte ao AMD CrossFire. Esta é uma funcionalidade que permite que os usuários utilizem duas placas em um mesmo PC para ter mais desempenho.

Já a RTX 2060 é uma placa da linha RTX da Nvidia — ou seja, tem suporte ao Ray Tracing, que aprimora a iluminação em jogos e outras aplicações para dar mais realismo aos quadros, e ao Nvidia DLSS, que utiliza deep learning para fazer uma espécie de upscaling dos quadros para entregar um frame rate maior.

3 de 4 Sapphire Pulse Radeon é uma versão otimizada da RX 580 — Foto: Reprodução/Amazon Sapphire Pulse Radeon é uma versão otimizada da RX 580 — Foto: Reprodução/Amazon

Preço e disponibilidade

A RX 580 aparece em ofertas no varejo online por valores a partir dos R$ 1.399. Mesmo com certo tempo de mercado, a placa ainda pode ser facilmente encontrada em lojas especializadas.

A RTX 2060, por sua vez, é uma GPU com preço inicial próximo aos R$ 2.049. Embora este seja um valor bem mais alto que o da placa concorrente, ainda está dentro de padrões aceitáveis quando consideramos o que a solução da Nvidia pode oferecer.

Custo-benefício

A RTX 2060 parece ser uma opção mais interessante atualmente, principalmente por oferecer mais recursos e funcionalidades, além de ser uma placa mais moderna, trazer módulos de RAM mais eficientes e suporte a recursos como Ray Tracing e DLSS.

Ainda assim, a diferença de preço entre as placas é bem grande. Caso a RX 580 apareça em ofertas com um custo ainda mais baixo do que a placa da Nvidia, ela pode ser uma solução interessante para quem quer economizar na aquisição de uma GPU para jogos em Full HD.

4 de 4 RTX 2060 se destaca no ray tracing e oferece DLSS — Foto: Divulgação/Nvidia RTX 2060 se destaca no ray tracing e oferece DLSS — Foto: Divulgação/Nvidia

Ficha técnica RX 580 vs RTX 2060

Ficha técnica RX 580 e RTX 2060 Especificações RX 580 RTX 2060 Lançamento abril de 2017 janeiro de 2019 Preço a partir de R$ 1.399 a partir de R$ 2.049 Clock base/boost 1.257 / 1.340 MHz 1.470 / 1.370 MHz (6 GB) e 1.650 / 1.680 MHz (12 GB) Memória 8 GB GDDR5 6 ou 12 GB GDDR6 Largura da interface de memória 256 bits 192 bits Ray Tracing não sim Suporte a realidade virtual sim sim Conexões DisplayPort / HDMI DisplayPort / HDMI / DVI-DL Energia da placa 185 W 160 W (6 GB) / 185 W (12 GB) Fonte recomendada 500 W 500 W (6 GB) / 550 W (12 GB) Energia complementar N/A um conector de oito pinos

