RX 6500 XT vs RTX 2060: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

As duas GPUs contam com versões com ao menos 6 GB de memória no padrão GDDR6 e entregam frequências bem altas, podendo chegar aos 2.815 MHz no caso da placa da AMD. A seguir, o TechTudo apresenta um comparativo entre a RX 6500 XT e RTX 2060 para te ajudar a decidir em qual modelos vale a pena investir.

1 de 4 RX 6500 XT tem tecnologias mais recentes — Foto: Divulgação/AMD RX 6500 XT tem tecnologias mais recentes — Foto: Divulgação/AMD

Especificações

Embora sejam placas do segmento intermediário, as placas contam com especificações distintas. A GPU da AMD, por exemplo, oferece 8 GB de memória no padrão GDDR6. No entanto, sua interface da memória é de apenas 64 bits, o que é um valor mais comum para modelos de entrada.

Já a RTX 2060 tem versões com 6 ou 12 GB, sempre com módulos GDDR6 e com interface de 192 bits, valores mais condizentes com placas do segmento intermediário. No clock, no entanto, a placa da AMD leva vantagem, tendo boost de até 2.815 MHz contra apenas 1.680 MHz do modelo de 12 GB da RTX 2060.

Performance

De acordo com dados de sites especializados em benchmarks, a RTX 2060 tende a oferecer muito mais desempenho do que a RX 6500 XT, com uma diferença que pode ultrapassar os 50% em jogos como Forza Horizon 5, Far Cry 6 e The Witcher 3: Wild Hunt.

Em avaliações sintéticas, até existe um equilíbrio maior. Em testes específicos como Pixel Rate, por exemplo, a placa da AMD leva uma pequena vantagem, mas na maior parte das aplicações é a placa da Nvidia que entrega mais desempenho.

2 de 4 GeForce RTX 2060 traz mais recursos que outras soluções do segmento intermediário — Foto: Divulgação/Nvidia GeForce RTX 2060 traz mais recursos que outras soluções do segmento intermediário — Foto: Divulgação/Nvidia

Consumo

O consumo da placa da AMD tende a ser menor, mas sua performance fica bem abaixo que a da placa da Nvidia. Ainda assim, para quem prioriza economia de energia, a RX 6500 XT tende a ser uma placa com menor consumo, apesar do clock mais alto. O modelo tem consumo médio de 130 W, contra valores que variam entre 160 W e 185 W na RTX 2060.

Além disso, a GPU da AMD requer uma fonte de ao menos 400 W, enquanto a da Nvidia precisa de uma PSU com, no mínimo, 500 W no modelo de 6 GB. A RTX 2060 é uma placa muito eficiente, já que, mesmo tendo um consumo que, teoricamente, é maior que o da RX 6500 XT, também entrega muito mais desempenho que a placa da AMD.

Recursos

As duas placas contam com suporte a recursos de realidade virtual e Ray Tracing. A tendência, entretanto, é que a tecnologia que aprimora a iluminação das imagens para trazer mais realismo tenha um desempenho melhor na placa da Nvidia.

Enquanto a RTX 2060 traz suporte ao DLSS, que aprimora o desempenho por meio de deep learning, a RX 6500 XT conta com suporte ao FSR 2.0, um recurso similar ao DLSS da Nvidia, mas presente em placas da AMD.

3 de 4 Evento de anúncio da AMD Radeon RX 6500 XT — Foto: Reprodução/AMD Evento de anúncio da AMD Radeon RX 6500 XT — Foto: Reprodução/AMD

Preço e disponibilidade

A RX 6500 XT tem uma boa presença no mercado brasileiro, e é possível encontrá-la no e-commerce nacional por valores a partir dos R$ 1.395. Já a placa da Nvidia, em sua versão de 6 GB, aparece por valores a partir dos R$ 1.499, também com boa oferta no varejo online.

A versão de 12 GB da RTX 2060 parece não ter uma disponibilidade tão grande, mas mesmo assim ainda pode ser encontrada em ofertas por preços a partir dos R$ 2.379 — valor muito interessante considerando seu alto volume de memória.

Custo-benefício

A RTX 2060, no momento, é uma opção mais interessante por trazer mais recursos e, claro, por ser mais eficiente que a placa da AMD. A diferença de desempenho entre as GPUs é notável, enquanto a diferença de preço pode acabar compensando o ganho em performance.

Caso seja possível investir um pouco mais, a RTX 2060 de 12 GB é uma opção ainda mais interessante, afinal, traz um volume de memória ainda maior, eleva as frequências e tem um custo muito parecido com o modelo de 6 GB.

4 de 4 GeForce RTX 2060 ganha da GTX 1660 Super em desempenho nos benchmarks — Foto: Divulgação/Nvidia GeForce RTX 2060 ganha da GTX 1660 Super em desempenho nos benchmarks — Foto: Divulgação/Nvidia

Ficha técnica RX 6500 XT e RTX 2060

RX 6500 XT vs RTX 2060 Especificações RX 6500 XT RTX 2060 Lançamento janeiro de 2022 janeiro de 2019 Preço a partir de R$ 1.395 a partir de R$ 2.379 Clock base/boost 2.610 / 2.815 MHz 1.470 / 1.370 (6 GB) e 1.650 / 1.680 (12 GB) Memória 8 GB GDDR6 6 ou 12 GB GDDR6 Largura da interface de memória 64 bits 192 bits Ray-Tracing sim sim Suporte a realidade virtual sim sim Conexões DisplayPort / HDMI DisplayPort / HDMI / DVI-DL Energia da placa 113 W 160 W (6 GB) / 185 W (12 GB) Fonte recomendada 400 W 500 W (6 GB) / 550 W (12 GB) Energia complementar um conector de seis pinos um conector de oito pinos

Com informações de UserBenchmark, TechnicalCity

