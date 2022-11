RX 6500 XT vs RX 580: compare placas de vídeo da AMD

RX 6500 XT e RX 580 são duas placas de vídeo da AMD . Ambas as GPUs contam com 8 GB de memória e prometem bom desempenho em jogos em Full HD . A RX 6500 XT, modelo mais recente, oferece, ainda, suporte a recursos modernos, como Ray Tracing e FSR . Já a RX 580, mais antiga, pode aparecer por preços mais em conta, mas apresenta menos eficiência e desempenho.

As placas aparecem no mercado brasileiro por valores que partem dos R$ 1.399. Para te ajudar a entender se ainda vale a pena investir na placa premium de 2017 ou se é mais vantajoso optar pela GPU lançada em 2022, o TechTudo apresenta, a seguir, um comparativo entre a RX 6500 XT e RX 580.

Especificações

A RX 580 é uma placa de ponta lançada em 2017, o que faz com que algumas de suas especificações sejam um tanto datadas. O modelo utiliza módulos de memória GDDR5, enquanto a RX 6500 XT, de 2022, já conta com memórias GDDR6, que tendem a ser muito mais eficientes.

A diferença na tecnologia de RAM pode até não ser um problema quando consideramos que a RX 580 tem uma interface de largura de banda de 256 bits, contra apenas 64 bits da placa de 2022. Essa diferença pode até equilibrar um pouco o desempenho das memórias, mas, ainda assim, tende a impactar na compatibilidade com recursos mais modernos.

No clock, a placa mais moderna leva vantagem, prometendo entregar até 2.815 MHz em modo boost, o que são valores bem expressivos considerando o segmento da placa. Por sua vez, a RX 580 entrega frequências de até 1.340 MHz, o que pode comprometer o desempenho da placa em comparação com o modelo mais novo e dá dimensão do quanto uma arquitetura mais moderna pode ser mais eficiente.

Performance

De acordo com sites especializados em benchmark, existe um certo equilíbrio no desempenho das placas. Em testes sintéticos, como o de pixel rate, a RX 6500 XT leva vantagem, entregando mais que o dobro de pontos da RX 580. Já no teste que avalia a largura de banda da memória, é a placa mais antiga que fica com a vantagem, com 256 GB/s contra apenas 144 GB/s da RX 6500 XT.

Em jogos em Full HD, os testes também indicam uma paridade no desempenho das placas. Em títulos como Assassin's Creed Valhalla, a RX 580 entrega 5% mais desempenho que a placa de 2022. Já em outros games, como Hitman 3 ou Shadow of the Tomb Raider, é a RX 6500 XT que vai melhor, tendo um ganho de 10% em FPS frente à RX 580.

Consumo de energia

Com uma arquitetura mais moderna, litografia menor e TDP mais baixo, a tendência é que a RX 6500 XT tenha um consumo de energia bem menor que o da RX 580. São 185 W do modelo mais antigo contra 113 W do mais recente.

Para a RX 6500 XT, a AMD recomenda uma fonte de 400 W, enquanto para a RX 580, a recomendação é de uma PSU de, ao menos, 500 W. A diferença de 100 W tende a ter um grande impacto na conta de luz dos usuários — por isso, quem prioriza um menor consumo deve optar pela placa mais recente.

Recursos

As duas placas oferecem suporte ao FreeSync, que é um recurso que inibe o efeito de tearing (quebra nos quadros). Além disso, ambas são compatíveis com funcionalidades como ReLive, que é uma aplicação da AMD voltada para captura da tela e interessante para quem faz streaming de jogos.

A RX 6500 XT tem como diferencial a arquitetura RDNA, que traz suporte ao Infinity Cache, FSR e ao Ray Tracing, que é um recurso que aprimora a iluminação em jogos e softwares compatíveis para trazer mais realismo para as cenas.

Preço e disponibilidade

A RX 580 é um modelo que já tem um certo tempo de mercado, mas ainda é possível encontrá-la em oferta no varejo online por a partir de R$ 1.399. A placa de 2017 tem uma variação de preço bem curiosa. É possível encontrar algumas versões da GPU por mais de R$ 2.300, o que a tornaria uma opção pouco atraente.

Já a RX 6500 XT é uma placa que aparece em ofertas por a partir dos R$ 1.480. Este é um valor bem interessante para quem procura uma placa com suporte ao Ray Tracing.

Custo-benefício

A RX 6500 XT é uma placa com mais recursos, além de ser um modelo que tende a ser muito mais eficiente que a RX 580, vide a diferença de potência solicitada para suas fontes. No entanto, a diferença de desempenho entre as placas não é tão grande. Em alguns títulos, a placa mais antiga chega a levar mais vantagem.

Apesar de ser um modelo com alguns anos de mercado, a RX 580 ainda pode ser uma opção interessante para quem procura uma placa para jogos em Full HD e não faz questão de recursos como Ray Tracing ou FSR. A GPU ainda tende a ter uma maior oferta no mercado de usados, o que pode apresentar algumas oportunidades de compra com uma diferença de preço ainda maior em relação à RX 6500 XT.

Ficha técnica RX 6500 XT vs RX 580

RX 580 vs RX 6500 XT Especificações RX 580 RX 6500 XT Lançamento abril de 2017 janeiro de 2022 Preço a partir de R$ 1.399 a partir de R$ 1.480 Clock base / boost 1.257 / 1.340 MHz 2.610 / 2.815 MHz Memória 8 GB GDDR5 8 GB GDDR6 Largura da interface de memória 256 bits 64 bits Ray Tracing não sim Suporte a realidade virtual sim sim Conexões DisplayPort / HDMI DisplayPort / HDMI Energia da placa 185 W 113 W Fonte recomendada 500 W 400 W Energia complementar N/A um conector de seis pinos

