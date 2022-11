RX 6600 vs RTX 2060: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

Apesar de terem propostas parecidas, os modelos apresentam algumas diferenças entre si. Enquanto a placa da Nvidia aparece em versões com 6 GB ou 12 GB, a GPU da AMD traz 8 GB de memória, por exemplo. Pare te ajudar a decidir em qual placa investir, o TechTudo preparou um comparativo entre a RX 6600 e a RTX 2060. Confira a seguir.

1 de 4 Radeon RX 6600 tem 8 GB de memória — Foto: Divulgação/Sapphire Radeon RX 6600 tem 8 GB de memória — Foto: Divulgação/Sapphire

Especificações

Lançada há mais tempo, a placa da Nvidia conta com versões de 6 GB ou 12 GB de memória, sempre no padrão GDDR6 e com interface de largura de banda de 192 bits. Essas são características comuns para uma GPU intermediária. A RX 6600, por sua vez, é uma placa de 8 GB de memória GDDR6 que traz interface de 128 bits, um valor mais comum para placas de entrada.

Nas frequências de operação, a placa da AMD promete levar vantagem, já que seu clock boost é de até 2.491 MHz, contra apenas 1.650 MHz do modelo da Nvidia. Esse diferencial pode ser resultado de um processo de fabricação mais novo, que torna a placa da AMD mais eficiente. Os dois modelos contam com suporte à tecnologia de Ray Tracing e a de realidade virtual.

Performance

De acordo com informações de dados especializados em benchmarks, existe um grande equilíbrio no desempenho das placas. Os testes indicam que quando há uma diferença de performance em favor da RX 6600, ela não passa de 5%, o que tende a não impactar muito a percepção dos jogadores.

A medida que a resolução é elevada, a tendência ainda é de um equilíbrio ainda maior entre as placas. Em 4K, mesmo não sendo uma resolução recomendada para as placas, existem alguns títulos nos quais a RTX 2060 se sai melhor por uma vantagem muito pequena, na casa dos 2%.

2 de 4 Geforce RTX 2060 tem versões de 6 ou 12 GB — Foto: Divulgação/Nvidia Geforce RTX 2060 tem versões de 6 ou 12 GB — Foto: Divulgação/Nvidia

Consumo

A RX 6600 tende a ser uma placa mais eficiente, o que se deve principalmente ao processo de fabricação da placa da AMD, que utiliza uma litografia mais moderna. Além disso, a RX 6600 tem um TDP menor, o que indica que, em uso moderado, ela tende a oferecer mais performance por um consumo menor.

A RX 6600 também requer uma fonte menos potente que, segundo a AMD, pode ser de apenas 450 W. Já as fontes recomendadas para a RTX 2060 são de ao menos 550 W, o que é mais um indicativo de que, para quem busca eficiência energética, talvez seja interessante considerar a RX 6600.

Recursos

As placas de AMD e Nvidia contam com recursos modernos. A placa da Nvidia oferece suporte à tecnologias como Ray Tracing, que aprimora a iluminação em aplicações e jogos, e ao DLSS, que utiliza Deep Learning para melhorar o desempenho da placa, fazendo uma espécie de upscalling para aumentar a taxa dos quadros. O modelo ainda conta com suporte aos recursos do Nvidia Broadcast, que faz com que a placa ofereça diversas ferramentas para quem faz streaming de jogos.

A RX 6600 também oferece suporte ao Ray Tracing e é compatível com o FidelityFX Super Resolution, que realiza praticamente a mesma função que o DLSS nas placas da Nvidia. O modelo, assim como a placa da Nvidia, também é compatível com recursos de realidade virtual.

3 de 4 Versão da Asrock traz design robusto e duas fans para a RX 6600 — Foto: Divulgação/Asrock Versão da Asrock traz design robusto e duas fans para a RX 6600 — Foto: Divulgação/Asrock

Preço e disponibilidade

Por ter sido lançada há mais tempo, a RTX 2060 aparece no mercado brasileiro por um valor mais em conta. A placa pode ser encontrada em ofertas na Amazon por preços a partir dos R$ 1.876 para o modelo de 6 GB. A versão de 12 GB não conta com uma disponibilidade tão grande, mas aparece em ofertas por cerca de R$ 2.409, sendo, sem dúvidas, uma opção mais interessante.

A RX 6600 também tem uma boa disponibilidade no mercado brasileiro. A GPU da AMD aparece por preços que partem de R$ 1.879.

Custo-benefício

As duas placas são ótimas opções para jogos em Full HD, sendo soluções que prometem uma qualidade visual muito elevada e suporte ao Ray-Tracing. A diferença de performance entre as GPUs não é tão grande, de modo que considerar a opção que aparecer com um melhor preço não deve trazer nenhuma diferença muito relevante.

Se você prioriza eficiência, a placa da AMD, com sua arquitetura mais moderna e TDP menor, pode ser uma escolha mais adequada. A RTX 2060 na sua versão de 12 GB de memória, no entanto, também parece ser uma ótima opção, afinal, a diferença de preço para o modelo com 6 GB é muito pequena atualmente.

4 de 4 Geforce RTX 2060 ganha da GTX 1660 Super em desempenho nos benchmarks — Foto: Divulgação/Nvidia Geforce RTX 2060 ganha da GTX 1660 Super em desempenho nos benchmarks — Foto: Divulgação/Nvidia

Ficha técnica RX 6600 e RTX 2060

RX 6600 vs RTX 2060 Especificações RX 6600 RTX 2060 Lançamento 10/2021 01/2019 Preço a partir de R$ 1.879 a partir de R$ 1.876 Clock base/Boost 2.044/2.491 MHz 1.470/1.650 MHz Memória 8 GB GDDR6 6 ou 12 GB GDDR6 Interface de memória 128 bits 192 bits Ray-Tracing Sim Sim DLSS Não Sim Suporte a realidade virtual Sim Sim Conectores DisplayPort 1.4 – HDMI 2.1 DisplayPort – HDMI – DVI-DL Energia da placa 132 W 160/185 W Fonte recomendada 450 W 500/550 W Energia complementar 1x conector de 8 pinos 1x conector de 8 pinos

