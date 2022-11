Ryzen 5 5600X vs Core i7 9700K: compare processadores AMD e Intel

Com o objetivo de ajudar os usuários que desejam investir em um novo processador, o TechTudo apresenta um comparativo da ficha técnica do Ryzen 5 5600X e do Intel Core i7 9700K. Confira, a seguir.

1 de 3 Ryzen 5 5600X conta com clock elevado e promete alto desempenho — Foto: Reprodução/Amazon Ryzen 5 5600X conta com clock elevado e promete alto desempenho — Foto: Reprodução/Amazon

Especificações

O sufixo "X" no processador da AMD e o "K" no processador da Intel indicam que os chips são do segmento avançado. Ou seja, eles oferecem especificações mais modernas e são, ainda, compatíveis com overclock, recurso que permite que usuários extraiam mais desempenho dos processadores por meio da elevação das frequências de operação.

Enquanto o processador da AMD é um hexa-core com 12 threads, o modelo da Intel conta com oito núcleos e oito threads. Isso pode fazer com que exista um certo equilíbrio entre os modelos, visto que as frequências do processador da Intel são maiores, apesar do seu número menor de threads. O Ryzen 5 5600X tem clock base de 3,7 GHz e boost de 4,6 GHz, contra um clock base de 3,6 GHz e boost de 4,9 GHz do Core i7 9700K.

Por outro lado, o cache do processador da AMD é maior, tendo um TDP 30 W menor que o do concorrente. Essa diferença pode favorecer a eficiência do Ryzen 5 5600X, que, assim como soluções intermediárias, conta com TDP de 65 W.

2 de 3 Intel Core i7 9700K lançado em 2018 conta com oito núcleos e threads — Foto: Divulgação/Intel Intel Core i7 9700K lançado em 2018 conta com oito núcleos e threads — Foto: Divulgação/Intel

Além disso, o chip da AMD utiliza o soquete AM4, comum a processadores da família Ryzen, enquanto o Intel Core i7 é uma CPU para a plataforma LGA1151 da Intel.

O processador da Intel ainda tem como diferencial uma GPU integrada, que evidentemente não oferece um desempenho assim tão avançado, mas ao menos permite que o chip seja utilizado em um sistema sem uma GPU dedicada. Isso não é possível com o processador da AMD, que requer uma placa de vídeo off-board no sistema.

Desempenho

De acordo com dados de sites especializados em benchmarks, o processador da AMD pode entregar um desempenho cerca de 26% superior ao Core i7 9700K em single-core. Em testes sintéticos com aplicações multi-core, a diferença fica na casa dos 13%.

Em jogos, a diferença indicada pelos testes pode ser ainda maior, chegando a 50% mais quadros por segundo no chip da AMD dependendo do título testado. Para quem pretende utilizar os processadores para games, este é um indicativo de que vale a pena considerar adquirir o Ryzen.

Consumo

O processador da AMD conta com um TDP menor, assim como sua litografia em 7 nm tende a ser mais eficiente que os 14 nm do processador da Intel. Desse modo, é possível dizer que o Ryzen 5 5600X é um processador mais eficiente.

Considerando ainda que ambos os modelos oferecem suporte a overclock, a tendência é que, mesmo quando submetido a uso extremo, o Ryzen 5 5600X tenha um consumo menor, visto que seu TDP é 30 W menor que o do Core i7 9700K.

Placa-mãe

Os processadores utilizam plataformas populares no mercado, mas a vantagem no quesito oferta fica para o processador da AMD. O soquete AM4 é amplamente utilizado pelos processadores de várias gerações da família Ryzen, o que faz com que exista uma maior oferta de placas-mãe para o modelo da AMD. Evidentemente, nem todas as placas AM4 são compatíveis com o Ryzen 5 5600X, mas em muitos casos basta uma atualização de BIOS para que uma placa mais antiga ofereça suporte ao processador.

3 de 3 Placas LGA1151 são fáceis de encontrar, mas já não aceitam processadores de décima geração da Intel — Foto: Divulgação/ASRock Placas LGA1151 são fáceis de encontrar, mas já não aceitam processadores de décima geração da Intel — Foto: Divulgação/ASRock

Uma placa mãe AM4 com chipset A520M pode ser encontrada no varejo online por valores a partir dos R$ 600. Já uma placa para o processador da Intel, com soquete LGA1151 e chipset B360M, aparece por valores a partir dos R$ 750, o que não é a solução mais simples para o soquete, mas é uma opção mais condizente com os recursos do processador.

Recursos

O Ryzen 5 5600X é um dos mais recentes processadores da fabricante, contando com a nova arquitetura Zen 3. O processador ainda traz suporte a realidade virtual quando combinado a uma GPU dedicada, além de suporte ao AMD StoreMI, que aprimora o desempenho do processador com soluções de armazenamento rápido. Há, ainda, compatibilidade com o software AMD Ryzen Master, que facilita a configuração do overclock no processador.

Já o processador da Intel apresenta como diferencial uma solução de vídeo integrada com 1,2 GHz de velocidade e suporte à exibição em 4K, além de compatibilidade com os principais conjuntos de instruções, tecnologia Turbo Boost 2.0, suporte a Intel Optane e recursos que prometem aprimorar o desempenho do chip com virtualização.

Preço e concorrentes

É possível encontrar o Ryzen 5 5600X no varejo online por valores a partir dos R$ 1.318, enquanto seu concorrente da Intel aparece em ofertas por valores que partem dos R$ 3.599.

Para quem preferir outras soluções similares, vale considerar os modelos AMD Ryzen 7 5700X e Intel Core i7 12700K. Os chips prometem oferecer mais desempenho com um custo que, dependendo da oferta, pode não ser tão mais alto quanto o valor dos processadores do comparativo.

Ficha técnica Ryzen 5 5600X vs Core i7 9700K

Ryzen 5 5600X e Core i7 9700K Especificações Ryzen 5 5600X Core i7 9700K Lançamento novembro de 2020 outubro de 2018 Preço a partir de R$ 1.318 a partir de R$ 3.599 Soquete AM4 LGA1151 Núcleos / threads 6 / 12 8 / 8 Clock base / boost 3,7 / 4,6 GHz 3,6 / 4,9 GHz Cache 3 MB em L2 / 32 MB em L3 12 MB em L3 Desbloqueado sim sim Vídeo integrado não Intel UHD Graphics 630 TDP 65 W 95 W

