Ryzen 7 5700U vs Core I5 1135G7: compare processadores AMD e Intel

Ryzen 7 5700U e Intel Core I5 1135G7 são dois processadores para o segmento mobile. As CPUs aparecem em notebooks de diversas fabricantes, tendo como proposta a eficiência energética e apresentando solução de vídeo integrada. Com até 16 threads e clocks que podem chegar aos 4,3 GHz, os modelos são utilizados em diversas linhas de notebooks populares de fabricantes como Samsung , Lenovo e Acer .

Lançados entre o final de 2020 e início de 2021, os processadores de AMD e Intel prometem ser opções interessantes para quem busca um notebook eficiente e capaz de executar tarefas mais comuns do dia a dia. Abaixo, o TechTudo apresenta um comparativo daeficha técnica das CPUs para ajudar você a entender qual chip pode ser mais adequado ao seu perfil.

Ryzen 7 5700U é uma APU da AMD que aparece em notebooks do segmento intermediário

Especificações

Lançado em 2020, o Intel Core I5 1135G7 é da 11ª geração da fabricante. O modelo conta com uma solução de vídeo integrada da empresa, a Intel Iris Xe, que promete oferecer mais desempenho que a linha UHD Graphics de outras gerações. Com quatro núcleos e oito threads, o chip ainda tem TDP de 12 W, o que é mais um indicativo de um apelo por eficiência energética.

Já o Ryzen 7 5700U é um processador da AMD com sufixo "U" — ou seja, seu foco é em eficiência energética. Apesar da proposta mais simples, o modelo promete competir até mesmo com soluções intermediárias do segmento mobile. A CPU conta com 8 núcleos e 16 threads, tendo ainda 15 W de TDP — o que está dentro dos padrões para soluções de seu segmento.

Os dois modelos são do segmento intermediário, o que faz com que eles tenham especificações parecidas. No entanto, ao menos em números, o processador da AMD promete mais eficiência — afinal, ele possui o dobro de núcleos e threads do seu concorrente.

Core I5 1135G7 promete entregar mais desempenho em single-core que concorrentes

O clock base do Ryzen 7 5700U, no entanto, é menor e tem apenas 1,8 GHz, o que tem muito a ver com sua proposta de ser mais eficiente. Seu clock boost de 4,3 GHz supera os 4,2 GHz do Intel Core i5, o que indica que, sob demanda, o desempenho dos processadores tende a ser parecido.

A solução de vídeo integrada do AMD Ryzen 7 5700U também promete ser mais eficiente, tendo 1,9 GHz contra apenas 1,3 GHz da Iris Xe do processador da Intel. Vale destacar, ainda, que para mais desempenho com o vídeo integrado, é essencial ter um volume maior de memória RAM, pois a mesma vai ser compartilhada com a memória de vídeo. Sempre que possível, opte por notebooks que ofereçam mais de um módulo de RAM, visto que o dual-channel pode impulsionar o desempenho gráfico.

Desempenho

De acordo com testes feitos em sites especializados em benchmarks, no desempenho, a tendência é que se tenha um certo equilíbrio entre os processadores. Há cenários em que o processador da AMD leva vantagem; e em outros, quem se sai melhor é o chip da Intel.

Em single-core, o Intel Core i5 supera o concorrente em cerca de 20%. Já em multicore, quem tem a vantagem é o AMD Ryzen 7, vencendo por uma margem de 32%. Os dois modelos não são indicados para jogos, por isso não existem muitos dados de desempenho dos mesmos com games.

Consumo

O Ryzen 7 da AMD tem um processo de fabricação e TDP menores do que os do processador da Intel, o que tende a fazer com que a CPU tenha um consumo menor — afinal, são 15 W de TDP contra 28 W do Core i5 da Intel.

Porém, é preciso considerar que o chip da Intel tem um desempenho superior em single-core — ou seja, em softwares que não exploram um número maior de núcleos, o Intel Core i5 pode até, de certa forma, acabar sendo mais eficiente.

Recursos

O Core i5 1135G7 conta com suporte a Hyper-Threading, Intel Optane, Turbo Boost 2.0 e Intel Thunderbolt 4, que garantem que o processador vai oferecer compatibilidade com os recursos mais modernos do segmento. A GPU Intel Iris Xe ainda oferece clock de até 1,3 GHz e resolução máxima de 7.680 x 4.360 pixels.

Lenovo 82MF0004BR conta com um processador AMD Ryzen 7 5700U

Já o processador da AMD é uma solução que conta com suporte ao SMT, que faz com que o chip possa oferecer mais núcleos lógicos, o que pode otimizar o desempenho em aplicações compatíveis com multi-threading. O modelo conta, ainda, com o vídeo integrado AMD Radeon 8 que, com 1.9 GHz, promete oferecer um desempenho muito superior aos concorrentes.

Notebooks equipados

Os processadores do comparativo aparecem em alguns notebooks disponíveis no mercado brasileiro, sendo a maior parte deles modelos de entrada ou intermediários. O AMD Ryzen 7 5700U está presente em modelos como Lenovo IdeaPad 3 e Acer Aspire 5, que são dois notebooks populares no mercado brasileiro e contam com tela de 15 polegadas, armazenamento em SSD e 8 GB de memória RAM.

Já o processador da Intel aparece em laptops como o Samsung Book, com 8 GB de memória e tela Full HD, além de também ser uma opção de CPU para a linha Aspire 5 da Acer. Eles têm, assim como nas outras versões, 8 GB de memória RAM e opções de armazenamento em SSD.

Preço e concorrentes

Uma alternativa para usuários que preferem AMD pode ser considerar um dos notebooks que trazem o processador Ryzen 5 3500U. Por ser lançado há mais tempo, o chip acaba tendo uma oferta maior e, consequentemente, um preço mais em conta. É possível encontrar modelos de notebooks com o Ryzen 5 3500U por a partir de R$ 2.699. O processador de 2019 traz também vídeo integrado AMD Vega 8, tendo ainda quatro núcleos e oito threads com frequências de até 3,7 GHz.

Para quem prefere uma CPU Intel, é preciso considerar que o Core i5 1135G7 é um dos processadores mais recentes da fabricante. Uma alternativa para economizar um pouco na hora de comprar um novo notebook pode ser investir em um modelo de décima geração, como o Intel Core i5 1035G1. O chip é mais uma opção quad-core com oito threads e frequências de até 3,6 GHz, que traz ainda vídeo integrado Intel UHD Graphics com clock de até 1,05 GHz.

Ficha técnica Ryzen 7 5700U e Core I5 1135G7

Ryzen 7 5700U vs Core I5 1135G7 Especificações Ryzen 7 5700U Core i5 1135G7 Lançamento janeiro de 2021 setembro de 2020 Soquete FP6 BGA1449 Núcleos / threads 8 / 16 4 / 8 Clock base / boost 1,8 / 4,3 GHz 2,4 / 4,2 GHz Cache L2 4 MB / L3 8 MB 8 MB Desbloqueado não não Vídeo integrado AMD Radeon Graphics 8 Intel Iris Xe TDP 15 W 12 W

