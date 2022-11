Saiba onde assistir Star Wars online e por qual ordem começar

Toda a franquia de Star Wars está disponível no Disney+. Desde o lançamento do primeiro filme, Episódio 1 – Uma Nova Esperança (1977), a saga cativou inúmeros fãs apaixonados em todo o mundo. Mais de 45 anos depois, a produção evoluiu para uma grande franquia, composta por nove filmes, além de spin-offs de histórias importantes para a linha do tempo dos acontecimentos deste universo, como Han Solo (2018) e Rogue One (2016). A saga também conta com séries de sucesso, como The Mandalorian (2019), O Livro de Boba Fett (2021) e Obi-Wan Kenobi (2022), animações e livros. Todo o catálogo do universo está disponível, exclusivamente, na plataforma de streaming da Disney.