Saldo no Nubank sumiu? Usuários indicam instabilidade no banco digital

Nos testes feitos pelo TechTudo em um iPhone 11 com iOS 16.1 e em um Galaxy S10 rodando Android 12, foi possível visualizar as informações do banco digital normalmente. As demais transações também não apresentaram problemas. A reportagem entrou em contato com o Nubank para entender o que causou a oscilação do funcionamento e se há previsão de conserto, mas, até o fechamento da matéria, não havia recebido retorno.