Samsung anuncia Xbox Cloud Gaming em TVs de 2021; Brasil fica de fora

A Samsung anunciou, na quarta-feira (16), que algumas de suas TVs fabricadas em 2021 receberão recursos de gaming em nuvem como o Xbox Cloud Gaming , da Microsoft , o GeForce Now , da Nvidia , o Amazon Luna, entre outros. O hub com aplicativos já está disponível em algumas smart TVs fabricadas em 2022, que permite que os usuários acessem jogos de primeira linha mesmo sem um console ou computador.

O hub em si não estará disponível nos aparelhos de 2021. Donos de televisores mais antigos terão de baixar cada um dos softwares de jogos individualmente, pela loja de apps da Samsung. Todos são gratuitos para download, mas os jogadores devem pagar a assinatura de cada um desses serviços de streaming. O TechTudo apurou que o Brasil não receberá a atualização neste primeiro momento, sem previsão de lançamento.

2 de 2 Apps de streaming de games compatíveis com TV Samsung — Foto: Divulgação/Samsung Apps de streaming de games compatíveis com TV Samsung — Foto: Divulgação/Samsung

O aplicativo do Google Stadia, por sua vez, não estará disponível na atualização e já foi retirado do hub de gaming da Samsung. O Google anunciou recentemente que o streaming de jogos será descontinuado logo no começo de 2023 e já começou a reembolsar seus clientes.

De acordo com o site The Verge, os controles de videogame com sincronização Bluetooth devem funcionar com as smart TVs de 2021 da Samsung, para que o jogador possa ter a experiência mais próxima possível de jogar em um console. É possível utilizar, por exemplo, o DualSense do PlayStation 5 (PS5) e o controle do Xbox Series X/S.

Os assinantes do GeForce Now que tenham uma placa de vídeo GeForce RTX 3080 ou superior poderão transmitir os jogos do PC para a TV em qualidade de resolução 4K. Esse recurso já está disponível desde o começo do ano para transmissões em outro PC ou Mac.

Lista de TVs compatíveis

AU7000

AU8000

AU9000

Q50

Q60

Q70

Q95

QN700

QN800

QN850

QN900

LS03A

WS1A

Com informações de Xbox, Engadget e The Verge

Veja as diferenças entre as versões do Fire TV Stick com Alexa