Samsung bate recorde em transmissão 5G; veja números

A Samsung Networks, subsidiária de equipamentos de rede da fabricante sul-coreana, bateu recorde no desempenho de internet 5G. Foi registrada uma média de 1,75 Gb/s de velocidade de download em um campo de 10 km — feito jamais antes visto. O pico foi de 2,75 Gb/s para baixar arquivos. Os testes foram uma parceria da marca com a Australian NBN, empresa estatal australiana encarregada de projetar, construir e operar a rede nacional de banda larga do país.