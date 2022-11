Samsung Crystal UHD: 6 smart TVs para ficar de olho na Black Friday

Samsung Crystal UHD é a linha de entrada das smart TVs 4K da fabricante sul-coreana. A proposta do segmento é comercializar modelos com preços mais justos, mas que também oferecem configurações premium, como som adaptativo e upscaling , por exemplo. Além disso, os televisores contam um processador próprio da linha, que promete otimizar a qualidade de imagem e deixá-la parecida com modelos premium.

Um modelo interessante da linha é o BU8000, de 55 polegadas, e que custa em média R$ 2.971 na Amazon . Pensando nos usuários que desejam aproveitar as promoções da Black Friday 2022 para investir em uma smart TV, o TechTudo listou, a seguir, seis opções da linha Samsung Crystal UHD que podem oferecer um bom custo-benefício.

1 de 7 Conheça alguns modelos de entrada da Samsung Crystal UHD — Foto: Divulgação/Samsung Conheça alguns modelos de entrada da Samsung Crystal UHD — Foto: Divulgação/Samsung

1. BU8000

A smart TV BU8000, como esperado, oferece o processador Crystal UHD que promete deixar as imagens mais vivas e nítidas em 4K. Além disso, o aparelho vem equipado com a tecnologia HDR, que aumenta o contraste da tela e deixa as cenas de filmes e séries mais realistas. Na Amazon, a TV está disponível por cerca de R$ 2.971, valor interessante considerando seu lançamento em 2022. Na Black Friday 2022, o preço pode cair ainda mais.

Para quem gosta de filmes e quer construir sua própria sala de cinema dentro de casa, a BU8000 promete oferecer esta experiência. Graças à função de som adaptativo, o áudio da TV é potencializado de acordo com o ambiente em que se encontra, oferecendo uma experiência mais imersiva. Para usuários que preferem um ambiente de gameplay, a smart TV também vem equipada com o Samsung Gaming Hub e uma série de jogos disponíveis na nuvem, sem a necessidade de se conectar a um console.

2 de 7 Samsung Crystal UHD BU8000 vem equipada com a Samsung Gaming Hub, que permite jogar sem o apoio de um console — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Crystal UHD BU8000 vem equipada com a Samsung Gaming Hub, que permite jogar sem o apoio de um console — Foto: Divulgação/Samsung

2. AU8000

Outro modelo da linha de smart TVs Crystal UHD é o AU8000. Nesta versão, lançada em 2021, a Samsung destaca algumas características, como o upscaling, que adapta a imagem de filmes e séries que não foram gravadas em 4K para serem exibidos com menos ruídos e mais definição. Outra tecnologia presente neste modelo é o micro-dimming, que distribui de forma inteligente os pontos de iluminação no painel LED e proporciona imagens com claridade e contraste equilibrados.

Além disso, a smart TV AU8000, com processador Crystal UHD, também pode ser conectada a diversos assistentes de voz. Caso você tenha o Google Assistente ou a Alexa, basta configurá-las para conectar ao televisor e usá-las via comando de voz. A versão de 55 polegadas é vista no varejo online por a partir de R$ 3.534, mas pode ficar mais barata durante a Black Friday.

3 de 7 AU8000 é um modelo de TV da Samsung com recursos premium como upscaling e micro-dimming — Foto: Divulgação/Samsung AU8000 é um modelo de TV da Samsung com recursos premium como upscaling e micro-dimming — Foto: Divulgação/Samsung

3. AU9000

Para amantes de jogos, o modelo AU9000 com processador Crystal UHD pode ser uma boa pedida. A smart TV vem com a configuração ultra wide, que permite deixar a tela com as proporções 21:9 ou 32:9. Além disso, o usuário pode alterar o frame rate da partida ou até mesmo ativar o HDR para aumentar o contraste da tela.

Para quem curte som imersivo, a Samsung promete sincronia sonora quando a TV está conectada com uma soundbar. Isso significa que não existe delay entre os aparelhos, o que pode melhorar a experiência sonora. Por fim, a configuração multitela permite que o usuário conecte seu smartphone com a smart TV, divida a imagem em duas e use-as ao mesmo tempo. O modelo de 55 polegadas é encontrado no varejo a partir de R$ 5.499, valor um pouco mais alto e que pode cair durante a Black Friday.

4 de 7 AU9000 promete som 3D, o que pode proporcionar áudio imersivo parecido com salas de cinema — Foto: Divulgação/Samsung AU9000 promete som 3D, o que pode proporcionar áudio imersivo parecido com salas de cinema — Foto: Divulgação/Samsung

4. TU7020

A smart TV TU7020 é uma das opções mais básicas com o processador Crystal UHD, mas que ainda mantém ótima qualidade de imagem. Com a tecnologia Purcolor, a tela fica ultra realista e com cores mais vibrantes, sendo um ótimo custo-benefício para fãs de filmes e séries. O preço atual da versão de 55 polegadas é de a partir de R$ 2.999.

Também existem outras funções interessantes na TU7020. O Tap View, por exemplo, é uma configuração que permite espelhar o seu smartphone na tela da TV com apenas um toque. Além disso, o televisor conta com conexão Bluetooth, que pode servir para parear um fone de ouvido, teclado, mouse ou qualquer outro gadget.

5 de 7 Samsung TU7020 oferece a tecnologia Purcolor, que deixa a imagem ultrarrealista — Foto: Divulgação/Samsung Samsung TU7020 oferece a tecnologia Purcolor, que deixa a imagem ultrarrealista — Foto: Divulgação/Samsung

5. TU7000

Bem parecido com o último aparelho apresentado, a smart TV TU7000 também faz parte da linha Crystal UHD da Samsung. Esta versão é ainda mais simples, mas a promessa é manter a qualidade de imagem. No modelo, está presente a função Tap View, que permite ao consumidor conectar seu smartphone ao televisor com apenas um toque.

Caso você queira potencializar sua jogatina e conectar um mouse ou teclado na smart TV, o modelo oferece Bluetooth para se conectar a qualquer gadget sem fio, mas também é possível conectar os acessórios por meio dos seus cabos. Mais barata da lista até a última atualização desta matéria, a versão de 55 polegadas é encontrada no varejo por a partir de R$ 2.694.

6 de 7 Samsung Crystal TU7000 oferece conexão bluetooth e função Tap View — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Crystal TU7000 oferece conexão bluetooth e função Tap View — Foto: Divulgação/Samsung

6. TU8000

Por último, a smart TV TU8000 tem também processador Crystal UHD e promessa de boa qualidade de imagem. A Samsung também destaca sua função Purcolor, que deixa a tela ultra realista e ideal para assistir qualquer filmes e séries. Além disso, a TV vem equipada com a função HDR10+, que otimiza o contraste e deixa as cores bem parecidas com a vida real.

Quem usa constantemente assistentes de voz dentro de casa pode fazer bom uso da TU8000. A TV é compatível com várias opções, como Google Assistente e Alexa, o que permite criar um ambiente totalmente integrado e que funciona via comandos de voz. O preço da versão de 55 polegadas é de a partir de R$ 2.699.

7 de 7 Samsung TU8000 tem suporte às assistentes de voz Alexa e Google Assistente — Foto: Divulgação/Samsung Samsung TU8000 tem suporte às assistentes de voz Alexa e Google Assistente — Foto: Divulgação/Samsung

Veja como aproveitar a Black Friday 2022 pensando na Copa do Mundo

Copa do Mundo e Black Friday 2022: veja produtos para aproveitar as datas