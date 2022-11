Samsung deve lançar Galaxy S23 em fevereiro de 2023

A Samsung deve realizar o lançamento dos celulares da linha Galaxy S23 num evento em fevereiro de 2023, de acordo com o site SamMobile, especializado na cobertura da gigante sul-coreana. A suposta edição do evento Unpacked seria em São Francisco, nos Estados Unidos, com formato presencial pela primeira vez desde o início da pandemia. O último smartphone lançado pela marca com presença de convidados e imprensa foi o Galaxy S20.