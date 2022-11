Samsung estima que Apple deve lançar dobráveis em 2024; entenda

A Samsung , líder atual do mercado de celulares dobráveis , projetou o aumento de remessas de aparelhos do tipo em uma reunião recente com fornecedores. Especulações sugerem que a Apple , uma de suas maiores rivais no ramo de smartphones , ingresse no segmento de dobráveis apenas em 2024. Ao aprofundar o tema, as análises sugerem que a gigante de Cupertino deve emplacar telas ainda maiores na categoria, por meio de um iPad ou um MacBook com tela expansível.

Não há detalhes sobre o que levou a Samsung a projetar que a Apple deveria escolher produtos sem ser o iPhone para entrar no mercado de dobráveis. Entretanto, analistas sugerem que a empresa presidida por Tim Cook pode, sim, entregar um smartphone com tela expansível aos consumidores. Se a previsão estiver correta, o aparelho deve estrear apenas em 2025.

De acordo com as especulações acerca de um iPad dobrável, os rumores sugerem que a maçã pode lançar um tablet de 16 polegadas em 2023, como uma espécie de preparação para o futuro lançamento de um dispositivo do tipo com estrutura dobrável. Assim, consumidores poderiam começar a se acostumar com a ideia, que provocaria uma mudança nas medidas habituais, como as 12,9 polegadas vistas no iPad Pro.

Se a especulação se concretizar, o tablet terá a proporção do MacBook Pro, que já dispõe de 16 polegadas. Para combinar com a estrutura compacta, a série M de processadores da Apple deve contribuir com acabamentos finos e leves, o que ajudaria a transportar os aparelhos com facilidade de um lugar para outro.

No que diz respeito ao iPhone dobrável, ainda há expectativas de vê-lo como realidade. Talvez a ideia só se concretize em 2025, segundo a projeção mencionada pelo chefe de pesquisa da CCS Insight, Ben Wood. Os smartphones podem vir com cifras elevadas, cotadas na casa dos US$ 2.500, cerca de R$ 12.600 na conversão direta sem impostos

O alto custo faria do aparelho um produto bem específico, para um público selecionado. Além disso, criaria uma distância significativa de concorrentes como a Samsung, que lançou um dos modelos mais caros por cerca de US$ 1.799 no exterior, ou R$ 12.799 no preço oficial do Brasil, já com impostos.

Mesmo sendo um produto de nicho, o analista Ming-Chi Kuo estima que o primeiro iPhone dobrável poderá movimentar até 20 milhões de vendas em um único ano. Um dos argumentos usados por ele para justificar a expectativa de sucesso na adesão é a combinação otimizada entre hardware e software, que pode agradar consumidores exigentes.