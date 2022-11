Samsung libera Android 13 para Galaxy Z Flip 3, Z Fold 3 e Galaxy A72

Com esta medida, a Samsung extrapola a própria meta inicial de atualização, uma vez que a promessa inicial era que todos os dobráveis teriam o Android 13 até o final de dezembro de 2022. De acordo com o SamMobile, o primeiro Z Fold também recebeu o update, mas somente na Europa.

O download do novo sistema está disponível primeiro na Europa, e tende a se propagar globalmente aos poucos, seguindo para os aparelhos dos Estados Unidos logo em seguida. Não há uma previsão de quando os usuários no Brasil vão receber a novidade, mas isso deve ocorrer em breve. Em todos os casos, os primeiros celulares contemplados serão os desbloqueados, para só então chegar naqueles vendidos pelas operadoras de telefonia.

Além dos smartphones dobráveis, a Samsung também soltou o download do novo firmware para os smartphones Galaxy A72 da Rússia, poucos dias depois do Galaxy A71. Agora, ambos fazem parte do seleto grupo de aparelhos que também possuem a interface One UI 5 com Android 13. Por outro lado, não ficou claro quando outros aparelhos destas linhas vão receber a novidade.