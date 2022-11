Sandman: o que esperar da segunda temporada da série da Netflix

Sandman foi renovada para a segunda temporada, de acordo com as redes sociais da Netflix na última quarte-feira (2). A série é baseada nos quadrinhos de mesmo nome criados por Neil Gaiman, em 1989. Após mais de trinta anos de espera dos fãs pela adaptação, diante das inúmeras propostas recusadas pelo autor, o live-action agradou grande parte do público-alvo e atraiu novos nichos para conhecer a história.

O programa é uma parceria entre a Netflix e a Warner Bros, e alcançou rápida popularidade entre os assinantes do streaming. Sandman se manteve no Top 10 em 93 países, inclusive no Brasil, onde liderou o ranking. Por isso, o TechTudo traz o que se sabe até o momento sobre o enredo da segunda temporada, com base nas HQs, e quais personagens centrais para a história devem ser inseridos.

Sandman teve sua segunda temporada confirmada pela Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

Na primeira temporada, o rei do Sonhar, Morpheus (Tom Sturridge) é aprisionado por mais de cem anos por um grupo de ocultistas que planejavam capturar a morte e conquistar a imortalidade. Após sua fuga, ele embarca em uma jornada para reconstruir seu reino. Para isso, o lorde dos sonhos deve recuperar os seus artefatos de poder (sua bolsa de areia, seu elmo e seu rubi) e evitar que uma entidade chamada Vortex destrua seu reino e o mundo dos despertos. Veja, a seguir, o que se sabe sobre a segunda temporada.

Incertezas com a renovação

Mesmo com o sucesso de audiência de Sandman na Netflix e as críticas positivas, a renovação para uma segunda temporada ainda não era certa. O autor Neil Gaiman, que está diretamente envolvido na produção e desenvolvimento do roteiro, esclareceu em seu perfil no Twitter que a série demanda um alto custo para ser produzida. Apesar de o programa ter sido assistido por 127.5 milhões de horas, seu desempenho não foi considerado o suficiente para a empresa, conforme explicou Gaiman.

O autor britânico continuou seu pronunciamento pontuando que é necessário que a série performe “incrivelmente bem” no algoritmo da plataforma para ser renovada. Por isso, o criador do universo de Sandman começou uma campanha em suas redes sociais e fez um apelo para os fãs maratonarem os episódios. Após o vídeo promocional ser lançado e divulgado com a confirmação da sequência, Gaiman pronunciou sua satisfação com a continuidade do live-action.

Tom Sturridge interpreta Morpheus em 'Sandman' — Foto: Divulgação/Netflix

Atenção: os tópicos a seguir podem conter spoilers!

Qual será o enredo dos novos episódios?

Gaiman declarou em seu perfil no Twitter que planeja adaptar o arco “Estação das Brumas” para a segunda temporada de Sandman. Em seu pronunciamento a respeito do retorno da adaptação pela Netflix, ele fez uma referência com dicas sobre o que espera Sonho no ano dois da série: “ Agora é hora de voltar ao trabalho. Há um jantar em família esperando, afinal. E Lúcifer aguarda Morpheus retornar ao inferno”. Nas HQs, a saga referida reúne os volumes 21 a 28 e é o quarto arco do personagem.

Em Estação das Brumas, Sonho retorna ao inferno para resgatar sua amada Nada. No episódio quatro, ‘Uma Esperança no Inferno’, há uma cena com um breve encontro entre ambos. Contudo, ele se depara com o submundo vazio e Lúcifer (Gwendoline Christie, Game of Thrones) anuncia que está se afastando do cargo. Nos quadrinhos, este momento é um gancho para o spin-off de uma série protagonizada pelo anjo caído, que inspirou a produção de Lúcifer (2016), criada pela Fox e continuada pela Netflix.

Gwendoline Christie como Lúcifer em 'Sandman' — Foto: Divulgação/Netflix

A relação entre Morpheus e Nada

O encontro com Nada é apresentado no arco Prelúdios e Noturnos, no volume nove: “Histórias na Areia”. A série não aprofundou a relação entre Sonho e Nada durante a primeira temporada. Ainda assim, dada a importância do relacionamento para motivar o retorno do protagonista aos domínios de Lúcifer, o desenvolvimento do trágico romance de Morpheus é um gancho para que os novos episódios adaptem a história completa.

Nos quadrinhos, Nada é a rainha de uma cidade inteiramente de vidro. Sonho, sob a forma de Kai-ckul, aparece para a regente em seu castelo e ambos se apaixonam à primeira vista. Contudo, consciente da impossibilidade da relação entre humanos e Perpétuos, a monarca recusa a afeição de Kai-ckul repetidas vezes. Com seu orgulho ferido pela rejeição, o Lorde dos Sonhos condena Nada ao inferno por 10 mil anos, sob a condição de libertá-la apenas quando mudar de ideia sobre sua proposta.

O encontro de Nada e Kai-ckul em 'Sandman' — Foto: Reprodução/Netflix

A família cresceu

Na primeira temporada, a série apresenta o conceito por trás dos Perpétuos: entidades cósmicas permanentes e antropomórficas, que atuam como forças da natureza. O protagonista Sonho é uma destas entidades, junto aos seus irmãos, que são introduzidos nos episódios como: Morte (Kirby Howell-Baptiste), Desejo (Mason Alexander Park) e Desespero (Donna Preston). Ao todo, são sete os Perpétuos do universo de Sandman. Os irmãos Delírio, Destino e Destruição não apareceram no primeiro ano do programa. No entanto, os dois primeiros desempenham uma função relevante para o arco que será adaptado na continuação.

No início do arco, os irmãos são convocados por Destino ao seu reino para discutir sobre o desaparecimento de Destruição. O membro da família fugiu e abdicou de suas funções há anos, após concluir que os seres humanos, por conta própria, já as cumprem de forma satisfatória. No entanto, a conversa para encontrar o parente toma outro rumo e se torna uma provocação conjunta às más condutas de Morpheus.

Após o diálogo com Morte, a irmã com quem melhor se relaciona, Sonho toma a decisão de retornar ao inferno e resgatar Nada, que se tornou a pauta central das alfinetadas de seus familiares. Ainda não há novos nomes confirmados para o elenco. Contudo, Neil Gaiman afirmou em suas redes sociais que está oficialmente aberto o processo de seleção de elenco para a personagem Delírio.

Morpheus e Morte em Sandman — Foto: Reprodução/Netflix

Os reinos do universo de Sandman

Nos quadrinhos de Sandman, o reino governado por Morpheus abrange todas as mitologias criadas pela humanidade ao longo de sua existência, partindo de personalidades religiosas aos personagens dos contos de fada. No arco Estação das Brumas, a presença de figuras que vão desde anjos do paraíso a deuses nórdicos e egípcios deixam explícita a amplitude do universo criado por Neil Gaiman.

Na trama, após a abdicação da regência do inferno, Lúcifer oferece a Morpheus a chave dos portões de seu reino, lhe garantindo o direito e a liberdade de dar os rumos que preferir ao submundo. O Lorde dos Sonhos, apesar de manter a chave consigo, não demonstra a intenção de assumir o comando dos demônios e dos condenados. Para solucionar o problema e preencher a vaga, ele convoca representantes de outros reinos, em uma disputa diplomática pelo trono. Contudo, o artefato causa mal-estar e desgaste ao seu possuidor, no decorrer do tempo em que é mantido.

Na disputa pela regência do submundo, além de Odin, Thor, Loki, Anúbis e dois anjos da cidade de prata, os demônios Azrael e Choronzon também aspiram o trono. Ambos fizeram breve aparição durante a primeira temporada. Choronzon aparece no episódio quatro, como o demônio responsável por roubar o elmo de Morpheus. Já Azrael faz uma breve aparição no décimo capítulo, conspirando com Lúcifer a derrocada do Sonhar e de seu governante. As entidades demoníacas, na verdade, mantém Nada como sua refém e planejam enganar Morpheus, para concretizar o plano tramado e dominar às terras oníricas.