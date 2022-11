Selo de verificação do Twitter Blue some de algumas contas; entenda

Usuários do Twitter afirmam que a opção para assinar o Twitter Blue, versão paga do microblog que dá acesso ao selo azul de verificação por US$ 7,99 (R$ 43,13, em conversão direta) e outros recursos premium, desapareceu do aplicativo para iPhone (iOS) nesta sexta-feira (11). Além disso, algumas pessoas que pagaram pela assinatura relatam que seu check azul desapareceu. O serviço pago foi lançado na quarta-feira (9) nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido, apenas para o sistema operacional móvel da maçã.