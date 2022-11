Senegal x Holanda ao vivo: como assistir ao jogo da Copa do Mundo 2022

Senegal e Holanda se enfrentam, nesta segunda (21), pela fase de grupos da Copa do Mundo 2022. A partida acontece às 13h (horário de Brasília) no estádio Al Thumama, em Doha. A transmissão ao vivo do jogo acontece no Globoplay e pode ser acessada pelo PC ou em celulares Android e iPhone (iOS). A partida entre as duas seleções é o terceiro jogo da competição mundial.