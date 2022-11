Séries das Kardashians: onde assistir Keeping Up With e The Kardashians

Fãs da família Kardashian-Jenner possuem mais de uma opção de programa disponível no streaming. No Brasil, quatro das 20 temporadas de Keeping Up with the Kardashians estão disponíveis na Netflix (temporadas 7, 8, 9 e 10). Após o fim da série produzida pelo canal E! em 2021, The Kardashians foi lançada pelo Star+ e já conta com duas temporadas disponíveis. O novo título se diferencia do anterior nos seguintes aspectos: está mais parecido com um documentário e se concentra mais na vida individual de cada membro da família.