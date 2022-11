Sete notebooks para ficar de olho na Black Friday 2022

A Black Friday 2022 é uma boa oportunidade para a compra de notebooks por preços menores. Neste ano, produtos de fabricantes como Apple , Acer , Samsung e Dell entram na mira dos descontos. As opções são muitas. Com isso, o usuário pode escolher notebook tanto para jogos , trabalho ou simplesmente para tarefas mais básicas como estudo, por exemplo. A lista a seguir traz opções úteis que devem agradar a maior parte do público.

Alguns dos modelos apresentados contam com mais de uma versão de processador e memória. Por isso, vale a pena checar todas as opções disponíveis para ver qual se adequa melhor ao seu objetivo. A seleção do TechTudo traz modelos de entrada que começam em R$ 1.679 e modelos avançados que chegam nos R$ 8.099.

2 de 9 Notebooks podem ser encontrados com preço mais baixo na Black Friday — Foto: Reprodução/Dell Notebooks podem ser encontrados com preço mais baixo na Black Friday — Foto: Reprodução/Dell

O notebook da Acer é um dos mais buscados por aqueles que querem um dispositivo gamer, mas com bom custo-benefício. O Nitro 5 conta com um conjunto bem completo. A tela, por exemplo, tem 15,6 polegadas e trabalha com a resolução Full HD. Um destaque é a alta taxa de atualização de 144 Hz, recurso que pode oferecer mais fluidez e vantagem para jogos competitivos com menor tempo de resposta.

3 de 9 O Acer Aspire Nitro 5 possui uma placa de vídeo Nvidia GeForce GTX 1650 — Foto: Foto: Reprodução/Amazon O Acer Aspire Nitro 5 possui uma placa de vídeo Nvidia GeForce GTX 1650 — Foto: Foto: Reprodução/Amazon

A placa de vídeo dedicada presente no modelo da Acer é a GTX 1650, da Nvidia. O componente é de entrada, mas é suficiente para rodar títulos como GTA 5 e Valorant, por exemplo. Quem trabalha com edição de vídeos em Full HD também terá bom proveito do produto. Por fim, vale destacar a presença de um SSD de 512 GB e de espaços para instalação de mais discos, permitindo que os usuários façam o upgrade de armazenamento posteriormente.

Na Amazon, o produto com Windows 11 e processador Intel Core i5 (décima geração) custava R$ 5.499, mas nesta Black Friday sai por R$ 3.999 – uma baixa de R$ 1.500.

4 de 9 Dell G15 é equipado com placa de vídeo mais avançada, mas também conta com versões mais simples — Foto: Divulgação/Dell Dell G15 é equipado com placa de vídeo mais avançada, mas também conta com versões mais simples — Foto: Divulgação/Dell

Quem quer usar o notebook gamer para tarefas ainda mais pesadas e jogos mais complexos pode optar pelo Dell G15. A versão mostrada aqui conta com processador Intel Core i7 (11ª geração) e a placa RTX 3060, uma versão mais robusta da Nvidia. A memória RAM é de 16 GB, sendo possível expandi-la em até 32 GB.

Um diferencial do produto é a tela Full HD de 15,6 polegadas. A taxa de atualização do painel é de 165 Hz, uma das mais altas da categoria. Com este desempenho, o usuário consegue trabalhar de forma mais confortável com edição de vídeo, bem como consumir games mais exigentes.

O produto custava R$ 9.199, mas agora pode ser encontrado na Amazon por R$ 8.099, uma queda de 12%. Vale a pena dar uma olhada na versão mais simples do Dell G15, que traz configurações muito parecidas com a do Acer Nitro 5. Esta variante teve 18% de redução no preço e agora é encontrada na Amazon por R$ 4.099.

5 de 9 Originalmente vendido por R$ 8.799, os amantes da Apple poderão adquirir o MacBook Air M1 por R$ 7.599 na Black Friday Amazon — Foto: Reprodução/Amazon Originalmente vendido por R$ 8.799, os amantes da Apple poderão adquirir o MacBook Air M1 por R$ 7.599 na Black Friday Amazon — Foto: Reprodução/Amazon

O MacBook Air é uma ótima opção para quem quer um modelo muito leve e com bateria de longa duração. Isso porque, com uma carga completa, o equipamento pode oferecer até 18 horas de autonomia – de acordo com a Apple. Os novos chips M1 são eficientes e entregam bom desempenho. Uma vantagem deste modelo Apple é que ele produz pouco ruído, mesmo estando sob estresse.

O armazenamento interno é de 256 GB (SSD) e a memória RAM é de 8 GB. Vale lembrar que o modelo é indicado para tarefas de produtividade, como trabalho. Ainda assim, ele consegue executar tarefas mais exigentes – como edição de fotos e uso do pacote Adobe.

Antes da Black Friday, o modelo da Apple custava R$ 8.556. Na Black Friday da Amazon, o laptop da Apple sai por R$ 7.999.

4. Acer Aspire 5 – a partir de R$ 2.398

6 de 9 Acer Aspire 5 conta com acabamento em metal e SSD de alto desempenho — Foto: Reproduação/Amazon Acer Aspire 5 conta com acabamento em metal e SSD de alto desempenho — Foto: Reproduação/Amazon

Este modelo da Acer é indicado para quem precisa de um notebook para estudo ou trabalhos mais simples que envolvam a utilização do pacote Office, da Microsoft. O notebook tem design fino e discreto, apesar da tela de 15,6 polegadas. O hardware do produto é mais simples, incluindo um processador Intel Core i3 de 11ª geração, com SSD de 256 GB e 4 GB de memória RAM.

Ainda sobre design, a Acer faz questão destacar este tópico na apresentação do modelo. A tampa do produto é de metal, com textura de alumínio escovado. O modelo com Windows 11 custava R$ 3.299, mas agora sai por R$ 2.398 na Amazon — uma baixa de 27% no valor.

7 de 9 Vaio FE14 tem tela Full HD e Intel i7 — Foto: Divulgação/Vaio Vaio FE14 tem tela Full HD e Intel i7 — Foto: Divulgação/Vaio

O FE14 traz tela LED de 14 polegadas com bordas finas e resolução Full HD (1920 x 1.080 pixels). O modelo promete desempenho fluido, já que conta com a 12ª geração do processador i7 da Intel. O SSD de 512 GB e a memória RAM de 8 GB são alguns dos detalhes interessantes da ficha técnica do aparelho. O produto conta ainda com integração com a Alexa, a assistente virtual da Amazon.

O laptop da Vaio é indicado para profissionais que buscam um notebook Windows rápido para produtividade e com boa duração de bateria, já que a marca promete dez horas de uso com o modelo. Por não ter placa de vídeo dedicada, a edição de vídeos mais complexos não é o propósito dele. O produto custava R$ 5.849, mas já pode ser encontrado por R$ 4.589.

8 de 9 Dell Inspiron apresenta tela Full HD WVA de 1920 x 1080 retroiluminada por LED com borda fina e antirreflexo — Foto: Reprodução/Amazon Dell Inspiron apresenta tela Full HD WVA de 1920 x 1080 retroiluminada por LED com borda fina e antirreflexo — Foto: Reprodução/Amazon

Outra opção interessante para quem deseja um notebook apenas para estudo e tarefas simples como navegação web é o Dell Inspiron 15. Este modelo da lista é a versão com processador Intel Pentium Gold — desenvolvido para trabalhar com tarefas simples. O armazenamento interno é de 128 GB (SSD), mas a fabricante destaca que os compradores ganharão 1 TB na nuvem, além do Microsoft Office 365.

A tela de 15,6 polegadas trabalha com a resolução Full HD. Vale lembrar que a memória RAM do produto é de 4 GB. O modelo custava R$ 2.799, mas é possível adquiri-lo na Amazon por 1.999 — uma redução de quase 30%.

9 de 9 Samsung Book é uma boa opção para quem deseja um aparelho apenas para estudo e tarefas básicas — Foto: Reprodução/Amazon Samsung Book é uma boa opção para quem deseja um aparelho apenas para estudo e tarefas básicas — Foto: Reprodução/Amazon

Fechamos a lista com o Samsung Book. O notebook tem como diferencial o suporte à internet 4G — recurso pouco visto em notebooks. O objetivo deste aparelho é atender às demandas mais simples dos usuários. Isso inclui utilização do Google Suite, navegação web e utilização para escrita de documentos. O conjunto é modesto, com processador Intel Celeron e 256 GB de SSD.