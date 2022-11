She-Hulk: sinopse, trailer e onde assistir a série da heroína da Marvel

Em relação ao elenco, além de atores que já participaram de títulos anteriores do Universo Marvel, novos nomes importantes compõem She-Hulk, como Tatiana Maslany, que já foi protagonista do seriado Orphan Black da Netflix , Jameela Jami, atriz da série The Good Place da Netflix, e, até mesmo, a cantora norte americana Megan Thee Stallion. Veja, a seguir, os principais atores e os personagens que interpretam.

She-Hulk foi avaliada pelo The Guardian em 4 estrelas (do total de 5 estrelas), e recebeu destaque pelo empoderamento feminino. Já o Metacritic e o IMDB acumulam notas 67 (do total de 100) e 5.1 (do total de 10), respectivamente. Do lado positivo, o humor, questões de gênero e o confronto à misoginia são as maiores características da série. Por outro lado, desde o lançamento do primeiro trailer, os problemas de CGI (imagens geradas por computador) foram os alvos de críticas negativas.