Sigma é igual ao Free Fire? Veja comparações entre os jogos Battle Royale

Sigma é um novo jogo Battle Royale para celular Android em acesso antecipado que chamou a atenção de jogadores por sua grande semelhança com Free Fire Battlegrounds , da Garena . O game da produtora Studio Arm tem uma jogabilidade de tiro em terceira pessoa basicamente idêntica à de Free Fire, mas seus visuais dão preferência a um estilo mais cartunesco com cores mais vibrantes e maior contraste. Sigma foi lançado inicialmente para Android na Google Play Store , mas não se encontra disponível para download atualmente.

O TechTudo entrou em contato com a Garena para entender o posicionamento da empresa em relação à semelhança dos jogos, mas ainda não obteve resposta.

1 de 4 Sigma é um novo jogo Battle Royale para Android no estilo de Free Fire Battlegrounds — Foto: Reprodução/Google Play Store Sigma é um novo jogo Battle Royale para Android no estilo de Free Fire Battlegrounds — Foto: Reprodução/Google Play Store

Gameplay

Ambos os games têm o Battle Royale como seu modo principal, com a mesma quantidade de participantes: 50 jogadores no total, que saltam de um avião sem equipamentos e precisam encontrar armas para se defender. Os controles são iguais em ambos os jogos, com joystick virtual que permite se mover do lado esquerdo da tela e controle de câmera e mira do lado direito. Ao mirar, o usuário também conta com assistência de mira para compensar imprecisões. Botões para se abaixar e saltar também estão disponibilizados no mesmo lugar nos dois jogos.

Mapa

O mapa de Sigma é basicamente igual ao mapa Bermuda de Free Fire Battlegrounds, uma grande ilha aberta na qual usuários podem se enfrentar com pontos de interesse espalhados. Como é de costume em jogos Battle Royale, a área segura do mapa encolhe regularmente forçando o confronto entre os jogadores sobreviventes.

2 de 4 O mapa Bermuda de Free Fire Battlegrounds (esquerda) parece ter sido usado de base para criar o mapa de Sigma (direita) — Foto: Reprodução/Free Fire Wiki, Valdy Mobile O mapa Bermuda de Free Fire Battlegrounds (esquerda) parece ter sido usado de base para criar o mapa de Sigma (direita) — Foto: Reprodução/Free Fire Wiki, Valdy Mobile

Visuais

Provavelmente a maior diferença entre os jogos esteja em seu estilo visual. Free Fire Battlegrounds opta por um visual mais realista, com cores mais sóbrias, semelhante a games Battle Royale mais sérios como PlayerUnknown's Battlegrounds. Já Sigma abusa de cores chamativas que dão um visual próximo ao de um desenho animado, mais parecido com jogos como Fortnite. As cores chamativas aumentam o contraste e tornam mais fácil enxergar objetos e outros jogadores à distância. Ambos os games possuem opções para rodar o jogo mais rápido e com menos detalhes ou com maior fidelidade gráfica.

3 de 4 Free Fire Battlegrounds (esquerda) tem um visual mais sério enquanto Sigma (direita) usa cores de maneira cartunesca — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Free Fire Battlegrounds (esquerda) tem um visual mais sério enquanto Sigma (direita) usa cores de maneira cartunesca — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Modos e Personagens

Neste ponto, Free Fire Battlegrounds está muito a frente em relação a Sigma. O novo desafiante conta apenas com o modo "Classic Battle Royale" e "4v4 Fight Out". Este segundo modo traz confrontos entre dois esquadrões de quatro jogadores, o que seria equivalente ao "Contra Squad" de Free Fire. Já no game da Garena, há vários outros modos extras como Modo Caça aos Zumbis, Gladiadores FF, Ataque a Comboio e Franco-Atirador.

4 de 4 Free Fire Battlegrounds conta com vários personagens em seu elenco, inclusive baseado em celebridades como Anitta — Foto: Reprodução/Bruna Telles Free Fire Battlegrounds conta com vários personagens em seu elenco, inclusive baseado em celebridades como Anitta — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Em matéria de personagens, Sigma também está bem atrás, com apenas dois personagens disponíveis em sua fase beta e um terceiro para ser desbloqueado. Jogadores podem escolher entre Ein, capaz de gerar um escudo para se proteger e Rei, que conta com camuflagem. Já Free Fire Battlegrounds conta com um elenco bem estabelecido de mais de 50 personagens, entre eles alguns baseados em celebridades como Cristiano Ronaldo, Anitta, DJ Alok e mais.