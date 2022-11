Sigma é seguro? Veja riscos de baixar o jogo, que saiu da Play Store

Sigma é um novo Battle Royale muito parecido com Free Fire , o que chamou atenção ao aparecer (e sumir) de repente na Google Play Store . O jogo, desenvolvido pela produtora Studio Arm, estava em acesso antecipado na loja do Android , mas foi removido sem explicações . Então, usuários têm procurado pelo APK do game para poderem baixar e jogar no celular.

No entanto, a prática oferece um grande risco de segurança e deve ser evitada. De acordo com o especialista de segurança da Kaspersky na América Latina, Santiago Pontiroli, downloads do tipo podem acompanhar arquivos ou mesmo permissões perigosas para o usuário. Veja mais sobre o caso a seguir.

1 de 2 Sigma é um novo jogo Battle Royale para Android no estilo de Free Fire Battlegrounds — Foto: Reprodução/Google Play Store Sigma é um novo jogo Battle Royale para Android no estilo de Free Fire Battlegrounds — Foto: Reprodução/Google Play Store

👉 Gemando no Free Fire: o que significa o termo? Descubra no Fórum do TechTudo!

O que é Sigma?

Sigma é um game Battle Royale online para 50 jogadores, no qual todos os participantes são lançados em uma ilha sem equipamentos e precisam encontrar armas para se defender. Como de costume no gênero, o mapa oferece uma grande área aberta para explorar e combater, enquanto a zona segura é reduzida gradativamente para forçar o confronto entre os usuários.

Um ponto que chama a atenção é a extrema semelhança com outro Battle Royale, o Free Fire Battlegrounds, desenvolvido pela Garena. Ao que parece, a jogabilidade de tiro em terceira pessoa funciona de forma idêntica e o mapa, aparentemente, é o mesmo. A maior diferença em Sigma é que os visuais do jogo são mais coloridos e os personagens são diferentes.

Sigma é seguro?

Quando um aplicativo é disponibilizado na Google Play Store, significa que ele passou por testes de segurança diversos da loja do Google, que inclusive pode detectar códigos mal-intencionados. Então, já que chegou a estar na plataforma, o procedimento com Sigma não foi diferente. Isso quer dizer, portanto, que a versão do jogo que estava na plataforma para Android pode ser considerada segura.

Contudo, o mesmo não pode ser dito das versões obtidas atualmente através de APKs, ou seja, arquivos de instalação para dispositivos Android obtido por fora da Play Store. Isso porque eles podem conter alterações feitas por terceiros, como malwares e spywares.

2 de 2 Sigma é um game estilo Battle Royale muito parecido com Free Fire Battlegrounds — Foto: Reprodução/Google Play Store Sigma é um game estilo Battle Royale muito parecido com Free Fire Battlegrounds — Foto: Reprodução/Google Play Store

Segundo Santiago Pontiroli, o problema está nas permissões solicitadas pelos aplicativos. Segundo ele, "existem tipos de aplicativos maliciosos que apenas tentam enviar um SMS Premium para ganhar dinheiro às custas das vítimas e existem aplicativos espiões que servem para roubar informações".