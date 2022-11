Simulamos Brasil x Suíça no FIFA 23; veja resultado e lances do jogo

Brasil e Suíça se enfrentam nesta segunda-feira (28) pela Copa do Mundo 2022. O jogo é o segundo da Seleção no Grupo G, e pode definir a classificação para as oitavas de final do Mundial. No FIFA 23, é possível jogar essa e todas as outras partidas do torneio no novo modo Copa do Mundo, que traz os times licenciados com uniformes e jogadores reais, além de dois estádios do Qatar. Pensando nisso, o TechTudo simulou o duelo entre Brasil e Suíça no game para saber o que esperar da partida, segundo o título da EA.