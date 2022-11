Site tira você do tédio com apenas um botão; conheça o Bored Button

Bored Button é um site que promete tirar o usuário do tédio com apenas um clique. O funcionamento é simples: ao clicar em um botão, o usuário é encaminhado para uma página aleatória, que pode conter jogos simples e divertidos ou passatempos que envolvem curiosidades e desafios. Para começar a brincar, basta acessar o site "www.boredbutton.com" (sem aspas), clicar sobre o botão vermelho e seguir a instrução de cada atividade. A seguir, veja quais passatempos aleatórios foram sorteados para o TechTudo em nossos testes.

O primeiro passatempo de nossa jogatina foi o "Age Geek". A atividade permite saber o que pessoas famosas ou importantes conquistaram com a idade exata do usuário. Para isso, basta informar a sua data de nascimento no canto indicado e clicar em "Go". O Bored Button, então, mostra uma lista de acontecimentos que ocorreram na vida de diferentes famosos. Você pode se divertir inserindo a sua idade ou a idade dos seus amigos e parentes.

Caso queira experimentar uma nova forma de sair do tédio, basta clicar novamente no botão vermelho, que agora está localizado no canto superior direito da tela. Desta vez, o jogo aleatório que apareceu foi o "World's Dumbest Game". Como o nome em inglês sugere ("O jogo mais idiota do mundo", em tradução literal), ele é um passatempo simples, no qual o internauta deve apertar o botão sinalizado pela maior quantidade de tempo possível. Ao soltar o clique, o cronômetro é pausado e o ranking de tempo dos outros usuários é exibido. Ou seja, o jogo se resume a clicar sobre o botão e não largar o mouse.

Outra atividade similar é o "Polka Dot Game", que pode ser mais divertida. Nela, você é literalmente um ponto no cenário e precisar comer os outros pontos menores até crescer. Além disso, também é preciso fugir dos pontos maiores, que tentarão te comer. Esse minigame também possui uma relação com os melhores classificados.

A última atividade de nossos testes foi a "Crazy Card Trick". Basicamente, ela é um desafio que envolve naipes de baralho, no qual o jogador deve, em primeiro lugar, escolher uma opção (ouros, copas, paus e espadas), uma direção (esquerda ou direita) e uma carta. Ao final, o site irá adivinhar a carta escolhida com base nas suas respostas.

Com informações de Bored Button

