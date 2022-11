Smart TV: os melhores modelos para comprar na Black Friday

A Black Friday 2022 está cada vez mais próxima - é no dia 25 de novembro -, assim como o campeonato mundial de futebol, que começa no Catar em 20 de novembro. Ou seja, é um excelente momento para aposentar sua televisão antiga e comprar uma Smart TV moderna e novinha. Para ajudar a escolher, o Submarino tem algumas dicas de modelos para você investir neste final de ano.

A linha de Smart TVs QNED da LG reúne as tecnologias NanoCell e Quantum Dots, utilizando um painel traseiro de Mini LEDs em modelos de 55, 65, 75 e 85 polegadas e resolução 4K.

Os Mini LEDs reproduzem muito mais definição e nitidez nas imagens. Os Quantum Dots, pontos quânticos com tamanho entre 2 e 10 nanômetros, filtram a luz dos Mini LEDs para emitir comprimentos de ondas de luz com maior intensidade e volume de cores. E a tecnologia NanoCell inclui nanopartículas que filtram as cores e realizam um controle mais preciso da iluminação do painel de cristal líquido.

Além disso, segundo a LG, as TVs QNED usam algoritmos de aprendizado profundo, no processador Alpha7 Gen 5, para mapear informações dos objetos e enviá-las aos blocos de escurecimento da retroiluminação, criando imagens mais nítidas e naturais e minimizando o efeito halo.

As novas Smart TVs BU8000 da linha Crystal UHD da Samsung estão disponíveis com 43, 50, 55, 65, 70, 75 e 85 polegadas, sempre com painel Dynamic Crystal Color, que promete realces mais vivos, mais cor e profundidade nas imagens, com resolução 4K e frequência de 60 Hz. Um destaque é o design Air Slim, que permite modelos com espessura de apenas 2,5 cm.

O processador Crystal 4K exibe imagens vivas e nítidas e promete converter todos os programas e vídeos a uma resolução próxima do 4K. Além disso, a BU8000 tem integração com Samsung Game Hub, streaming de jogos all-in-one com acesso a mais de 300 games de plataformas como Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now, reproduzidos diretamente da nuvem, sem a presença local de um videogame.

A linha AU7700 são as Smart TVs Crystal 4K da Samsung lançadas no ano passado, com opções de 43, 50, 55, 65, 70 e 75 polegadas. São modelos com tela LED, visual de bordas finas e também equipadas com o processador Crystal.

Além de ampla disponibilidade de aplicativos dos principais serviços de streaming, essa linha de Smart TVs conta com Bluetooth, entradas USB, Ethernet e HDMI, além de permitir o pareamento com smartphones Samsung com apenas um toque. Elas têm som com 20 W de potência e compatibilidade com Dolby Digital Plus.

A Smart TV The Frame é um modelo diferente da Samsung, com a proposta de se transformar em um quadro decorativo no ambiente, quando ninguém está assistindo a um programa. Seu design tem menos de 3 cm de espessura e o suporte permite a instalação rente à parede, como se fosse um quadro. As bordas podem ganhar molduras com diferentes acabamentos, que se encaixam perfeitamente à tela.

O usuário pode escolher entre 20 obras de arte gratuitas da Coleção Samsung ou assinar a Art Store, com acesso a mais de 1.400 pinturas e fotografias famosas de grandes artistas e dos principais museus de arte do mundo.

A tela da The Frame é de tecnologia QLED de pontos quânticos com resolução 4K e acabamento matte, para não exibir reflexos do ambiente. A Samsung oferece a linha 2022 da The Frame nos tamanhos 32, 43, 50, 55, 65, 75 e 85 polegadas.

A linha de Smart TVs UQ8050 da LG, lançada em 2022, apresenta modelos 4K com painel LED e lista completa de recursos, porém, sem grandes inovações, como os pontos quânticos ou nanopartículas. A marca promete uma entrega de imagem 4K real com o processador Alpha5 Gen 5 com recursos de inteligência artificial para aprimorar vídeos a uma qualidade mais próxima possível do Ultra HD.

Com tamanhos de 50, 55, 60, 65, 70 e 75 polegadas, a linha UQ8050 conta com alerta esportivo, modo FilmMaker, HDR10 Pro para ajuste de brilho, cor e nitidez a cada imagem, e Otimizador de Games.

A linha de Smart TVs C725 da TCL tem aparelhos com resolução 4K e tecnologia QLED de pontos quânticos, prometendo imagens mais nítidas, altos níveis de brilho e contraste e menor consumo de energia.

A linha, com TVs de 50, 55 e 65 polegadas e design com bordas mínimas, conta com o processador AIPQ GEN 2 com recursos de inteligência artificial, que proporciona mais cor e contraste quadro a quadro para diferentes conteúdos, como paisagens, cenas noturnas, movimento, desenhos animados, esportes e faces.

Segundo a TCL, os recursos de IA trabalham em conjunto com o sistema Google TV, uma evolução da Android TV. Além disso, as TVs possuem compatibilidade com conteúdos Dolby Vision e HDR10 Pro.

Acesse o Submarino para pesquisar mais sobre Smart TVs e conhecer outros modelos. Você pode comprar pelo site ou baixar o app Submarino no seu celular.