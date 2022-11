Smart TV: veja opções intermediárias com bom custo-benefício

A Black Friday é uma excelente oportunidade para, finalmente, investir em uma nova Smart TV. Mas o consumidor pode ficar confuso com a quantidade de modelos disponíveis, principalmente, quando se fala muito mais de novas tecnologias, 8K e telas OLED. E as opções custo-benefício? A Americanas ajuda você a fazer sua escolha.

Como escolher uma nova Smart TV?

Para escolher sua nova Smart TV, vamos começar pelo preço. A faixa de valores é muito ampla e depende de vários fatores: tamanho, marca, modelo, tecnologia da tela, recursos especiais, certificação com padrões de som e imagem, ano de lançamento, etc.

Quando falamos do tamanho, com o 4K e o 8K, as novas tecnologias de tela e funções como "Eye Comfort", que regulam o brilho para um nível confortável, o espaço ideal entre a tela e o sofá pode ser menor do que era recomendado anos atrás. Porém, ter uma TV muito grande e muito próxima do espectador pode provocar desconforto, cansaço e irritação dos olhos.

Fabricantes de Smart TVs e grandes empresas de cinema, como a THX, afirmam que o ideal é que o espectador tenha a tela em cerca de 40 graus do seu campo de visão. Veja uma média para aproveitar sua nova TV confortavelmente.

TV de 32 polegadas: mínimo 1,20m

TV de 40 polegadas: mínimo 1,50m

TV de 50 polegadas: mínimo 1,90m

TV de 60 polegadas: mínimo 2,20m

TV de 70 polegadas: mínimo 2,50m

TV de 80 polegadas: mínimo 2,80m

Falando de tecnologia de tela, o consumidor encontra TVs em LED, QLED, Mini LED e OLED.

Os displays de LED são telas LCD que usam uma placa com diodos emissores de luz como forma de iluminação traseira (backlight). Esses LEDs formam as imagens transformadas em pixels. Telas de maior resolução possuem mais pixels por centímetro quadrado.

As TVs de Mini LED são uma evolução: na placa traseira, o espaço de cada LED é substituído por 20 a 40 mini LEDs, dependendo da fabricação. O resultado é uma TV com mais definição de cores, mais brilho e contraste.

As TVs QLED contam com backlight de LED com pontos quânticos, que prometem filtrar a luz para aumentar a intensidade e o volume das cores. Algumas marcas combinam pontos quânticos com Mini LEDs, para competir no mercado com as telas de OLED, que são as mais caras e mais avançadas.

A tela de OLED é formada por diodos orgânicos que emitem a própria luz: os pixels se acendem um a um quando estimulados por impulsos elétricos, dispensando a utilização de backlight. Por isso, as TVs OLED são muito mais finas e permitem ângulos de visão mais abertos, com contraste praticamente infinito e cores mais puras, inclusive em tons escuros, já que o preto é formado por pixels totalmente desligados.

Hoje em dia, praticamente todas as Smart TVs de até 40 polegadas são em LED com resolução Full HD. Essas são as opções mais baratas que o consumidor vai encontrar.

As TVs 4K começam a aparecer a partir de 42 ou 43 polegadas. E Smart TVs em LED com 50 polegadas ou mais são quase que exclusivamente de resolução 4K ou superior.

É neste segmento que o consumidor vai encontrar a maior variação de preço. Isso acontece porque as marcas lançam modelos de TVs mais básicos e mais baratos e também aqueles com mais recursos, por exemplo, com novos processadores, filtros para ampliar a intensidade das cores e do contraste, certificados de qualidade de som e imagem e até uso de inteligência artificial para melhorar automaticamente as imagens, preenchendo pixels com elementos similares.

Já entre os aparelhos mais caros e de perfil premium, você vai encontrar as Smart TVs de Mini LED, QLED e OLED, em opções em 4K e 8K.

Uma dica bacana para o consumidor é tentar escolher um aparelho mais novo, lançado em 2022 ou 2021. Isso porque as marcas sempre atualizam os sistemas operacionais das Smart TVs e, comprando um equipamento mais antigo, você pode acabar com uma TV que deixou de ser atualizada e que não tem os aplicativos de novos serviços de streaming disponíveis.

Veja a seguir algumas indicações interessantes.

TV de 55" com resolução 4K e 120 Hz de frequência, o que pode agradar, especialmente, os gamers. A Philips The One 8807 vem com novo processador P5, que promete imagens com balanceamento de cores, Dolby Vision e HDR10, além de som Dolby Atmos. Mas o destaque é o Ambilight 3, iluminação traseira que aumenta a imersão e possui diversos modos de operação.

A linha C725 da TCL tem aparelhos com resolução 4K e tecnologia QLED de pontos quânticos, prometendo imagens mais nítidas, altos níveis de brilho e contraste. Nossa indicação é a TV de 55 polegadas com resolução 4K, design de bordas mínimas e equipada com processador AIPQ GEN 2 com recursos de inteligência artificial. Ela opera com sistema Google TV, evolução do Android TV, e tem compatibilidade com Dolby Vision e HDR10+.

As TVs Nanocell são exclusivas da LG e contam com nanopartículas que filtram as cores para um controle mais preciso da iluminação do painel de cristal líquido. Esse modelo LED de 55 polegadas tem resolução 4K e aprimoramento de imagem, brilho e som com recursos de inteligência artificial, além de modo Filmmaker e compatibilidade com HDR 10 Pro.

The Frame é um modelo de TV com a proposta de se transformar em um quadro decorativo no ambiente. O design tem menos de 3 cm de espessura e o suporte permite a instalação rente à parede, como se fosse um quadro. O modelo de 55 polegadas tem tela com tecnologia QLED de pontos quânticos e resolução 4K com acabamento matte.

Mais uma opção com tecnologia QLED de pontos quânticos com resolução 4K. O painel de 120 Hz nativo tem o recurso Motion Xcelerator Turbo e compatibilidade com FreeSync. A TV é equipada com o processador Quantum 4K. que promete uso de inteligência artificial para aperfeiçoar a resolução de qualquer conteúdo para qualidade próxima do 4K. Outro destaque é o design Air Slim, construção superfina com 2,5 cm.