Snapdragon 8 Gen 2 chega com dual chip 5G, ray tracing e avanços em IA

Snapdragon 8 Gen 2 é o novo processador top de linha para celulares e tablets da Qualcomm . O chip, anunciado pela empresa nesta terça-feira (15) durante o Snapdragon Summit, foi desenvolvido com inteligência artificial (IA) integrada. Com desempenho 35% mais veloz que o Snapdragon 8 Gen 1 , a plataforma mobile promete melhor experiência na captura de fotos e vídeos, além de uma jogabilidade ainda mais turbinada que a proporcionada por seu antecessor. O SD 8 Gen 2 também trouxe avanços no quesito conectividade, sendo o primeiro processador 5G com IA.

Os destaques da ficha técnica ficam por conta da CPU Kryo 385 de oito núcleos, liderados pelo potente Cortex-X3 de 3,2GHz, e da GPU Adreno, que deve proporcionar 40% mais eficiência de energia. Segundo a Qualcomm, o Snapdragon 8 Gen 2 vem para revolucionar o cenário dos smartphones top de linha em 2023. O processador deve equipar celulares premium da Xiaomi e Samsung.

1 de 3 Snapdragon 8 Gen 2 — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Snapdragon 8 Gen 2 — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Para desenvolver o novo chip, a fabricante disse que "pôs o usuário no centro". A empresa investiu pesado em inteligência artificial, tecnologia que está integrada por toda a placa. Com isso, os usuários poderão experimentar um processamento de linguagem natural mais rápido, com tradução simultânea para vários idiomas, e recursos avançados de câmera, por exemplo.

Captura de fotos mais inteligente

Um dos destaques do Snapdragon 8 Gen 2, aliás, é o recurso de "segmentação semântica" para a captura de fotos. O processador usa uma rede neural de inteligência artificial para fazer a câmera reconhecer – antes mesmo de você pressionar o botão de captura – cada elemento da foto e otimizá-lo individualmente, de forma que cada detalhe receba ajustes profissionais e personalizados. Para se ter uma ideia, é como se os itens fossem tratados como camadas do Photoshop.

O recurso foi treinado não apenas para detectar rostos, cabelos, roupas e planos de fundo, mas também minúcias como lábios, olhos e dentes. Assim, a tecnologia consegue detectar um óculos e remover seu reflexo da lente, por exemplo.

2 de 3 Recurso de segmentação semântica em tempo real foi apresentado durante o Snapdragon Summit 2022 — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Recurso de segmentação semântica em tempo real foi apresentado durante o Snapdragon Summit 2022 — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Além disso, graças à otimização para o sensor ISOCELL HP3, da Samsung, o SD 8 Gen 2 permite a captura de fotos de até 200 megapixels. O ISP (sigla para "Processador de Sinal de Imagem", em português) também recebeu melhorias: ele pode capturar de três câmeras simultaneamente, com quatro vezes mais dados de cor e luz em comparação à geração anterior, o que rende imagens ainda mais profissionais. Este é, ainda, o primeiro Snapdragon a incluir um codec AV1 com suporte para reprodução de vídeos de até 8K com HDR, a 60 quadros por segundo.

Gameplay turbinada

O Snapdragon Elite Gaming, recurso que combina software e hardware para aprimorar o desempenho dos jogos mobile, também ganhou novas funcionalidades. O sistema agora conta com tecnologia ray tracing acelerada por hardware em tempo real. Até então disponível apenas em computadores, o recurso proporciona gráficos mais realistas e melhor iluminados, com reflexos precisos e sombras mais suaves.

Outra novidade é que o Snapdragon 8 Gen 2 é a primeira plataforma mobile a receber suporte otimizado à ferramenta MetaHuman Creator, do motor gráfico de jogos Unreal Engine. Graças a ela, os jogadores poderão experimentar personagens humanos fotorrealistas.

3 de 3 Com performance superior, Snapdragon 8 Gen 2 promete experiência gamer turbinada — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Com performance superior, Snapdragon 8 Gen 2 promete experiência gamer turbinada — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Além disso, como a GPU Adreno oferece desempenho até 25% mais rápido, e a CPU Kryo permite até 40% mais eficiência de energia, a expectativa é que os gamers tenham uma experiência de jogo ainda mais turbinada, com maior duração de bateria.

Experiência de som mais imersiva

O Snapdragon 8 Gen 2 chega também para oferecer uma experiência de som mais imersiva em músicas, chamadas e games. A tecnologia Snapdragon Sound, presente no chip, agora conta com áudio espacial com head tracking ("rastreamento de cabeça", em português). Desse modo, o usuário estará sempre no centro da audição, não importa para onde ele se mova, o que incrementa a sensação de imersão.

O Snapdragon Sound também promete reprodução de músicas sem perda e latência ultrabaixa – inferior a 48 ms – em streamings com bluetooth, o que deve eliminar atrasos na comunicação entre gamers durante os jogos.

5G com velocidade de 10 GB por segundo

A conectividade é um dos pilares do Snapdragon 8 Gen 2, primeira plataforma mobile da empresa a suportar dois SIMs 5G de uma só vez. A velocidade máxima proporcionada pelo chip é de 10 GB por segundo, com 5 GB/s de download e 3,5 GB/s de upload. Os números impressionam, mas ainda são impensáveis para a realidade brasileira – por aqui, o 5G SA alcança velocidades a partir de 800 MB/s e, em condições ideais, pode ultrapassar 1 GB/s.

O SD 8 Gen 2 se destaca ainda por oferecer Wi-Fi 7, novo padrão de velocidade de Internet sem fio, com latência menor que dois 2ms – a mais baixa do mundo, segundo a Qualcomm. A configuração proporciona conexões muito mais velozes para jogar, fazer lives e outras atividades.

*A jornalista viajou para o Havaí a convite da Qualcomm.

