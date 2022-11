Sonic Frontiers: veja história, gameplay e requisitos do novo game

Sonic Frontiers é o novo jogo do ouriço da SEGA e promete trazer o conceito de "zonas abertas" à franquia pela primeira vez. Previsto para 8 de novembro, o game traz Sonic the Hedgehog perdido nas misteriosas Starfall Islands, mundo que reúne cenários de desertos, florestas densas e outros ambientes para serem explorados pelos jogadores. O game estará disponível para PC, PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox One , Xbox Series X / S e Nintendo Switch , com preços a partir de R$ 299,95. Veja, a seguir, mais detalhes da nova aventura.

Sonic Frontiers é aposta ambiciosa da SEGA e traz mundo aberto para exploração

História

Sonic Frontiers é um jogo que promete mergulhar em um enredo bastante misterioso. Sonic acaba se separando dos seus amigos, Tails e Amy, e vai parar em uma dimensão digital misteriosa com ameaças e mecanismos nunca vistos antes. Poucos detalhes foram divulgados pela desenvolvedora, mas os desdobramentos têm relação com uma civilização antiga, assolada por hordas robóticas. Logo, para encontrar seus amigos e escapar, o herói precisa dominar o poder dos Anciões, encontrar as Esmeraldas do Caos e desbravar cinco ilhas únicas, gigantes e repletas de segredos.

Dr. Eggman, clássico vilão da franquia, também parece ter segundas intenções neste lugar e deseja colocar as mãos na tecnologia ancestral, que parece ser muito avançada e útil para as suas próximas invenções. No entanto, a nova ameaça será uma vilã inédita chamada Sage, que surge nos trailers sugerindo que Sonic deixe o lugar porque suas atitudes descuidadas deixam o mundo em perigo. Tudo indica que ela é a responsável por controlar as criaturas de Starfall Island.

Além da exploração em mundo aberto, Sonic Frontiers também traz fases mais lineares no Ciberespaço

Gameplay

O novo game traz como diferencial a exploração em mundo aberto, e apresenta tanto mecânicas familiares quanto inéditas, como um sistema de combate baseado em uma árvore de habilidades e um arsenal extraordinário. Segundo a desenvolvedora, por conta dessas novidades, Sonic Frontiers representa uma revolução na fórmula da série — assim como aconteceu com Sonic Adventure, que introduziu o herói aos jogos tridimensionais.

Uma das principais ferramentas introduzidas é o chamado Ciberloop, que permite aos jogadores circular objetos de interesse durante a jogatina - como itens importantes para resolver quebra-cabeças ou inimigos para atordoar. Além disso, é possível encontrar vários quebra-cabeças, pontos de interesse e itens coletáveis durante a exploração, que podem ser muito úteis para aumentar os atributos do herói e abrir portais para progredir na história.

Sonic Frontiers também traz grandes diferenças no sistema de combate, incluindo uma árvore de habilidades

Por se tratar de uma dimensão digital, Sonic é capaz de mergulhar em fases chamadas de Ciberespaços, que remetem aos estágios mais lineares e tradicionais da série, como em Sonic Unleashed e Sonic Generations. Esses espaços prometem testar as habilidades dos jogadores ao máximo, com diferentes requisitos para serem cumpridos e alto valor de rejogabilidade. Ainda, de acordo com materiais de divulgação do game, jogadores vão se deparar com variações de fases clássicas, como Green Hill Zone, Chemical Plant, Sky Sanctuary, entre outras.

Na prática, Sonic Frontiers busca misturar vários gêneros de gameplay em um jogo só: exploração em mundo aberto, fases mais lineares e em altíssima velocidade, quebra-cabeças e ação inspirada em jogos como Devil May Cry e Bayonetta, com direito a habilidades desbloqueáveis e combos.

Requisitos

A SEGA já divulgou os requisitos mínimos e recomendados para rodar Sonic Frontiers nos computadores. O jogo promete rodar em máquinas mais modestas, que miram resolução 720p e 30 quadros por segundo. No entanto, quem pretende rodar em resolução 1080p e a 60 fps precisa investir em uma placa de vídeo e processador mais potentes. Veja a seguir:

Requisitos de Sonic Frontiers Mínimo Recomendado Sistema operacional Windows 10 64-Bits Windows 10 64-Bits Processador Intel Core i5 3470 ou AMD Ryzen 5 1400 Intel Core i5 6600 ou AMD Ryzen 5 2600 Memória 8 GB de RAM 12 GB de RAM Placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 660, 2 GB ou AMD Radeon HD 7870, 2 GB NVIDIA GeForce GTX 1070, 8 GB ou AMD Radeon RX Vega 56, 8 GB DirectX Versão 11 Versão 11 Armazenamento 30 GB de espaço livre em disco 30 GB de espaço livre em disco