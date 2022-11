Spider Man: Miles Morales no PC: veja gameplay e requisitos mínimos

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales chega para PC nesta sexta-feira (18) com a aventura de um novo Homem-Aranha. O título da Insomniac Games , publicado pela PlayStation PC, conta a história de Miles Morales, um jovem que precisa se adaptar a um novo lar e superpoderes, e, para isso, conta com a ajuda de Peter Parker, seu mentor e Homem-Aranha original. O game, que foi um dos títulos de lançamento do PlayStation 5 ( PS5 ), será lançado para computadores via Steam e Epic Games Store por R$ 199,90. Veja mais sobre o jogo do herói a seguir.

2 de 3 Spider-Man: Miles Morales traz uma nova aventura com uma versão diferente do Homem-Aranha — Foto: Reprodução/Steam Spider-Man: Miles Morales traz uma nova aventura com uma versão diferente do Homem-Aranha — Foto: Reprodução/Steam

👉 Quais os melhores jogos do Homem-Aranha? Participe da discussão no Fórum do TechTudo!

História

O game se passa aproximadamente um ano após os eventos de Spider-Man Remastered. Nele, Miles Morales, um personagem recorrente na história do game anterior, é mordido por uma aranha geneticamente modificada e exibe poderes semelhantes aos do Homem-Aranha. Então, Peter Parker treina o jovem sob a mesma alcunha de Spider-Man, até que decide deixá-lo sozinho na cidade pela primeira vez enquanto faz uma viagem.

A história do título se passa no período de festas de fim de ano, e conta tanto as aventuras de Miles como Homem-Aranha quanto como um adolescente que tenta se adaptar ao novo lar com o tio, que fica localizado no bairro do Harlem, em Nova York.

Enquanto descobre como lidar com as duas situações, Miles irá se envolver em uma grande conspiração. Isso porque uma companhia de energia, a Roxxon, pretende se instalar em seu bairro com motivos escusos, enquanto o grupo de rebeldes Underground, liderado por Tinkerer, tentará impedi-la com métodos violentos. Em meio a tudo isso, o tio de Miles descobrirá sua identidade secreta e o ajudará a escolher o lado certo no conflito, embora também pareça esconder alguns segredos.

Gameplay

A jogabilidade básica de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales funciona como uma extensão de Spider-Man Remastered. Existe a mesma forma de travessia por teias em mundo aberto, além de elementos de furtividade e sistema de combate. No entanto, a sequência conta com muito conteúdo exclusivo, como poderes extras que apenas Miles possui, gadgets inéditos e missões e desafios criados especificamente para o novo game. Vale dizer, ainda, que o mundo aberto, apesar de ser essencialmente o mesmo, ganhou um visual diferente graças à neve e decorações festivas.

3 de 3 Spider-Man: Miles Morales muda o visual do mundo aberto com a presença de neve e decorações de festas de fim de ano — Foto: Reprodução/Steam Spider-Man: Miles Morales muda o visual do mundo aberto com a presença de neve e decorações de festas de fim de ano — Foto: Reprodução/Steam

A principal diferença no jogo está nos poderes de Miles, que, por ser mordido por uma aranha diferente, desenvolve habilidades únicas. Uma delas, chamada "Venom", permite descarregar choques de bioeletricidade para atordoar inimigos, ganhar velocidade no ar e mais. Além disso, Miles possui a capacidade de gerar um tipo de camuflagem e ficar praticamente invisível. Isso permite que ele passe por áreas sem ser detectado ou elimine inimigos sem ser visto.

Versão PC

Nos computadores, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales tem suporte à tecnologia Ray Tracing para reflexos e sombras, taxa de quadros FPS sem limite, suporte a monitores ultrawide e mais. O game é compatível com tecnologias de melhora de performance como Nvidia DLSS 3, 2 e DLAA, AMD FSR 2.1, Intel XeSS e IGTI, além de Nvidia Reflex para menor latência nos controles. Usuários poderão utilizar também o controle DualSense do PlayStation 5 (PS5) para jogar no PC com todas as funções hápticas do console da Sony.

Requisitos mínimos