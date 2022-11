Succession: veja teaser e sinopse da 4ª temporada

A quarta temporada de Succession, um dos maiores sucessos da HBO Max , estreia no início de 2023. Dando continuidade aos dramas familiares e aos escândalos corporativos, o primeiro teaser da nova leva de episódios mostra alianças sendo formadas. Lançada em 2018, a série conta com 10 episódios por temporada e também é destaque nas premiações. A trama criada por Jesse Armstrong já venceu 13 das 48 categorias que foi indicada ao Emmy nos últimos anos. Entre as vitórias, estão as duas estatuetas consecutivas por Melhor Série de Drama.

A trama

A narrativa envolve, principalmente, a busca do patriarca da família Roy em escolher quem será o seu grande sucessor, uma vez que está prestes a se aposentar e abrir mão do seu império, a Waystar Royco. A história por trás de um dos maiores conglomerados de mídia do mundo fictício realça a vida luxuosa, mas completamente disfuncional e problemática do grupo familiar.

Ao longo da terceira leva de episódios, a família se encontra ainda mais dividida enquanto passa pelas consequências dos supostos crimes de Logan Roy, expostos por Kendall. Enquanto o filho mais velho do segundo casamento segue em guerra com o pai, os demais membros tentam se blindar de tudo. Com a desestabilização da empresa, no entanto, surge a possibilidade de vendê-la.

Já na quarta temporada, que ainda não ganhou uma data de estreia pela HBO, a aproximação do empresário Lukas Matsson para realizar a compra de toda a corporação será o grande foco. O gancho, por tanto, destacará a angústia e a divisão ainda mais atenuada dos Roy, que estão prontos para uma rebelião e lutarão pelo poder de maneira ainda mais fugaz.

Repercussão

O sucesso da série não se dá apenas pela audiência, mas também está embasado na crítica. A primeira temporada conquistou um total de 89% de aprovação da mídia especializada no Rotten Tomatoes, enquanto a segunda, com 236 avaliações, avançou para 97% de validação.

Definida como “diversão catártica” pela revista Time, mas com menos resenhas publicadas que a anterior, a terceira leva de episódios também se destaca com 97% de aclamação. Esta temporada parece uma forte evolução do que veio antes - não significa um pouco em relação ao passado, mas mais uma confirmação de que esse programa só ficará cada vez melhor à medida que avança”, publicou o Collider.

