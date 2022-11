Tablet com caneta: opções para criar, escrever e desenhar

Quem busca um tablet para desenhar, criar e escrever na tela com uma caneta touch encontra algumas opções que já vêm com o acessório e outras em que é preciso comprá-la separadamente. O Submarino indica alguns dispositivos para quem trabalha com tablet ou para quem quer melhorar na criação digital.

Como escolher um tablet?

Finos, leves e portáteis, os tablets são encontrados com telas que podem ir de 7 a quase 15 polegadas. E a maioria deles é compatível com algum tipo de caneta touch ou stylus, seja um modelo especial da marca, como a S Pen da Samsung ou o Apple Pencil para iPads, ou um acessório universal.

O consumidor encontra tablets de entrada, que funcionam para tarefas mais simples, como leitura, consumir conteúdo em vídeo, Internet e redes sociais; os intermediários, com tela e desempenho melhores, para fazer reuniões em vídeo, apresentações e para quem pode gastar um pouco mais; e topo de linha, para quem está investindo em um equipamento com as melhores configurações para não perder tempo nos estudos e no trabalho.

Tablets intermediários e opções topo de linha têm bateria bastante duradoura e podem até mesmo substituir um notebook, principalmente, para quem não tem uma rotina super exigente, nem precisa de altíssima performance. Diversos modelos são compatíveis com teclado e mouse e podem até expandir a tela para um monitor maior, montando um setup de trabalho para o seu home office.

Algumas canetas para tablet são mais sofisticadas. Elas têm bateria interna e ficam pareadas ao dispositivo via Bluetooth, para proporcionar maior precisão para escrever, desenhar e selecionar elementos nas telas. Em dispositivos mais avançados, a latência da caneta é baixíssima e o sistema identifica toques aleatórios e não desejados na tela, por exemplo, quando você apoia a lateral da mão.

Algumas canetas possuem botão para alternar entre elementos ou opções nos aplicativos, como trocar de pincel para borracha ou abrir um menu secundário. No Apple Pencil, isso é feito com toque duplo no corpo do acessório.

Além disso, elas são úteis para quem gosta de escrever à mão ou faz anotações mais rapidamente com a caneta do que utilizando o teclado virtual do tablet, usando apps que convertem a escrita em texto digital.

Existem também as canetas universais de outros desenvolvedores, produzidas em alumínio ou plástico e com ponteira de borracha ou metal. O preço delas pode variar bastante. De toda forma, é essencial verificar se elas são compatíveis com o seu tablet antes de comprar.

Veja a seguir algumas opções de tablets que já vêm com caneta e outros compatíveis com acessório da marca, comprado separadamente.

Galaxy Tab S6 Lite - A linha Tab A da Samsung tem os dispositivos de entrada, enquanto os produtos Tab S são destinados a quem precisa de mais performance. O Galaxy Tab S6 Lite é a alternativa custo-benefício, com tela LCD com 10,4 polegadas e resolução 2K, hardware com processador Exynos 9611, memória RAM de 4 GB, 64 ou 128 GB de armazenamento e bateria de 7.040 mAh.

No design, ele é leve e fino, com estrutura de metal sem emendas e menos de 500 gramas. A câmera frontal tem 8 MP e a traseira, 5 MP. Para completar a experiência, ele já vem com uma capa protetora e com a canetinha S Pen ergonômica.

Galaxy Tab S7 FE - Opção econômica nos tablets mais avançados da Samsung, o Tab S7 FE tem tela TFT de 12,4 polegadas com resolução WQXGA (2560x1600 pixels), construção em alumínio e cerca de 600 gramas. Com essa tela, não é das opções mais portáteis, mas oferece uma ampla área de trabalho, em conjunto com a S Pen incluída na caixa.

O Tab S7 FE conta com processador Snapdragon 750G, 6 GB de memória RAM e 128 GB de espaço interno, com suporte a cartão microSD para ampliação do armazenamento. Outro destaque é a bateria gigante de 10.090 mAh.

Galaxy Tab S8, S8 Plus e S8 Ultra - A linha de tablets premium da Samsung em 2022 conta com o Galaxy Tab S8 (de 11 polegadas), Tab S8 Plus (de 12,4 polegadas) e Tab S8 Ultra (de 14,6 polegadas). A tela do S8 é TFT LCD com 2560x1600 pixels de resolução e taxa de atualização de 120 Hz, enquanto os dois modelos mais avançados têm display S-AMOLED.

O dispositivo vem equipado com o Snapdragon 8 Gen 1, que garante boa performance tanto para produtividade como para games e lazer. São 8 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento, com bateria de 8.000 mAh para sustentar até 15 horas de reprodução de vídeo.

E toda a linha Tab S8 também vem com a nova S Pen de latência ultrabaixa, que fica encaixada magneticamente na parte de trás dos tablets para recarregar. Outro destaque é a câmera frontal dupla (ultra wide + grande-angular) de 12 MP, para melhor resultado em videochamadas e gravação de vídeo em 4K.

Lenovo Tab P11 Plus - Outra opção de tablet com sistema Android compatível com uma caneta touch especial da marca, a Lenovo Precision Pen 2, vendida separadamente. Esse dispositivo tem tela de 11 polegadas, alto brilho e resolução 2K. Construção com bordas finas e menos de 500 gramas.

Segundo a marca, o P11 Plus conta com 4 alto-falantes JBL e suporte a Dolby Atmos, processador Mediatek MT6785 Helio G90T, 4 GB de RAM e opções com 64 GB ou 128 GB de armazenamento, com expansão via microSD. A bateria tem 7.500 mAh, o que a marca afirma aguentar 15 horas de uso ou 12 horas de vídeo. Um diferencial é a câmera com sistema de cancelamento de ruído de fundo, para melhorar as videochamadas.

iPad 10ª e 9ª geração - Partindo para as opções da Apple, o iPad chegou recentemente à décima geração com visual renovado e bordas retas, como os iPads Air e Pro. Outras novidades são a tela maior, com 10,9 polegadas; a câmera frontal ultra wide de 12 MP que, agora, fica posicionada para usar o dispositivo na horizontal, melhorando a experiência em videoconferências e calls; e o uso do chip A14 Bionic, com aumento de 20% no desempenho.

O iPad 2022 segue compatível com o Apple Pencil de primeira geração (aquele com conector Lightning), assim como outros aparelhos mais antigos da Apple, como os iPads de 6ª, 7ª, 8ª e 9ª gerações, iPad Air de 3ª geração, iPad Pro de 12,9 polegadas (1ª e 2ª gerações), iPad Pro de 10,5 e 9,7 polegadas.

Apesar da Apple não produzir mais alguns desses modelos lançados há dois anos ou mais, é possível ainda encontrá-los em estoque com parceiros do marketplace Submarino. Mas vale comparar o preço com os dispositivos mais recentes.

E lembrando que nenhum modelo de iPad vem com Apple Pencil na caixa. É preciso sempre comprar a canetinha separadamente.

Mesmo com o novo modelo, o iPad de 9ª geração segue à venda e se firma como o tablet Apple mais barato no mercado. Ele vem com o chip A13 Bionic, que não tem dificuldade em executar apps de entretenimento, jogos e produtividade, incluindo editores de texto, e-mails e Internet. Ele pode ser encontrado com opções de armazenamento de 64 ou 256 GB, ambas com menos de 500 gramas.

iPad Air - Depois do iPad de 10ª geração, o iPad Air de 5ª geração é a opção seguinte em termos de desempenho, equipado com o processador Apple M1, utilizado em versões de 2020/21 do Macbook Air e Macbook Pro. Com tela de 10,9 polegadas, o iPad Air entrega alta performance, mas ainda é bastante leve e portátil, com cerca de 460 gramas.

Ele conta com tela Liquid Retina com resolução 2360 x 1640, TrueTone e revestimento antirreflexo, alto-falantes estéreo nas laterais, dois microfones embutidos, câmera frontal ultra-angular de 12 MP com Central Stage e possibilidade de conexão 5G. Combinado com o Apple Pencil de 2ª geração, essa pode ser a melhor opção de iPad para os criativos que precisam de mobilidade e performance.

iPad Pro - Um iPad Pro deve ser a escolha para quem consegue adaptar sua realidade de trabalho à tela touch, alternando como teclado Magic Keyboard ou o Apple Pencil. A nova geração do tablet profissional da Apple foi apresentada recentemente e vem com o processador octa-core M2, de desempenho 15% mais veloz e maior eficiência energética.

Os iPads Pro 2022 seguem com telas de 11 e 12,9 polegadas, mesmo tamanho das opções de anos anteriores. As edições mais recentes são compatíveis com o Apple Pencil de 2ª geração, que se conecta magneticamente à lateral do tablet para recarregar.

Com preço alto e versões com 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB ou 2 TB de armazenamento, o iPad Pro é realmente para uso profissional, atendendo criadores de conteúdo, designers, artistas gráficos, editores de imagens, editores de vídeos e animadores 3D, entre outros usos que precisam de altíssima performance.

Sua destinação ao uso profissional é tão clara que o iPad Pro vem com entrada USB-C compatível com tecnologia Thunderbolt, que permite maior conexão de acessórios e monitores externos de alta resolução (até 6K), além de facilitar a transferência de arquivos.

