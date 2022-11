The Bear: veja sinopse, elenco e trailer da nova série de sucesso da Star+

A série The Bear (ou em português, O Urso), aposta do canal FX para o streaming estadunidense Hulu, chegou timidamente ao Brasil em outubro pela Star +, tornando-se uma das produções mais comentadas de 2022. Escrita e dirigida por Christopher Storer (Oitava Série), a comédia dramática acompanha a trama de Carmen Berzatto (Jeremy Allen White), um chef de cozinha premiado que sai de Nova York para administrar um restaurante desorganizado e repleto de problemas em Chicago. Lançada oficialmente em junho deste ano nos Estados Unidos, a produção americana foi renovada para uma segunda temporada menos de um mês depois da estreia.

Com um total de oito episódios de aproximadamente 30 a 40 minutos, o seriado foca na história principal de Carmen, mas aposta igualmente no desenvolvimento da trama pessoal dos outros personagens da série, proporcionando, assim, um projeto com várias perspectivas e profundidade.

Nova série é protagonizada por Jeremy Allen White — Foto: Divulgação/FX

Sinopse

A série acompanha a história de Carmen Berzatto (Jeremy Allen White), um renomado chef de cozinha que trabalha no melhor restaurante de Nova York até que ele recebe a notícia de que seu irmão se suicidou, deixando como herança a antiga lanchonete italiana da família em Chicago. Com muitas dificuldades, como questões financeiras e burocráticas, por exemplo, o protagonista tenta a todo custo transformar o negócio, com o objetivo de mantê-lo em pé e também a prosperar.

No entanto, a série proporciona ao espectador uma trama que realmente é uma panela de pressão prestes a explodir, isso porque nos bastidores do restaurante tudo é um caos, desde a equipe indisciplinada como uma cozinha bagunçada e decadente. Outro ponto de destaque da narrativa é a sensibilidade na qual os personagens são trabalhados, exibindo vulnerabilidades masculinas por meio das frustações e dificuldades enfrentadas.

Personagens complexos e elenco

A série, além de uma narrativa diferenciada e o sétimo episódio gravado em plano-sequência, também possui um elenco diversificado e com personagens complexos. Há sempre foco nas tramas pessoais de cada um, encaixando-as na história principal como um todo.

Estrelam The Bear nomes como Jeremy Allen White (Shameless), que interpreta o protagonista Carmy Berzatto; Ebon Moss-Bachrach (Andor), que dá vida a Richie Jerimovich; Ayo Edebiri (O Calouro), que é a cozinheira Sydney Adamu; Lionel Boyce (A Chegada), responsável por interpretar o assistente de cozinha Marcus e; Liza Colón-Zayas (A Mulher na Janela), a personagem Tina na trama.

Repercussão

Após o lançamento da primeira temporada, The Bear angariou excelentes avaliações em sites agregadores de críticas de filmes e séries, como é o caso do IMDb e o Rotten Tomatoes. No primeiro, as notas chegam a 8,4 de 10, enquanto, no segundo, as críticas profissionais deram 100% de aprovação para o projeto.

E não foram apenas essas as únicas reviews positivas da série, isso porque a colunista Lucy Mangan, do jornal britânico The Guardian, ressaltou ainda que The Bear "é meia hora de brilho cinético, pressurizado e propulsivo com momentos ocasionais de quietude que fazem você ver o quanto foi feito para servir algo tão delicioso", exemplificando, assim, que a narrativa, o elenco e a produção do projeto prometem agradar àqueles que buscam por um tipo de conteúdo diferente e único.

Confira o trailer oficial de The Bear: